La Policía Local de Algeciras celebra su día con reconocimientos a agentes y actos de homenaje

La Policía Local de Algeciras ha celebrado este lunes, 8 de septiembre, el Día del Cuerpo en honor a su Patrona, María Santísima de las Lágrimas, con una jornada marcada por el reconocimiento a la labor de sus agentes y la entrega de condecoraciones a quienes han destacado en el último año por su servicio, su trayectoria profesional o su apoyo a la ciudad.

Los actos comenzaron con una misa en el santuario de Nuestra Señora de Europa, oficiada por el vicario episcopal para el Campo de Gibraltar, Juan José Marina Janeiro. Posteriormente, autoridades, familiares y miembros de diferentes instituciones se trasladaron al auditorio Millán Picazo, donde se desarrolló el acto institucional.

Allí se proyectó un vídeo que repasó los momentos más relevantes del trabajo de la Policía Local en los últimos meses y se reconoció a nueve funcionarios jubilados recientemente. Entre los galardonados destacó el superintendente y director de la Escuela de Policía Local de Algeciras, José Medina Arteaga, quien recibió la Cruz de la Constancia en su modalidad de oro por sus 35 años de servicio.

La Cruz al Mérito de la Policía Local y el ingreso en la Orden del Mérito se concedieron a varios mandos y agentes por actuaciones en las que lograron salvar vidas. Entre los distinguidos se encuentran los inspectores Jorge Ortiz Mesa y Sergio Checa Domínguez, el subinspector José Manso Román, el oficial Sergio Vallecillo Tornero y un grupo de agentes que han protagonizado intervenciones decisivas en emergencias, algunos de ellos reconocidos en dos ocasiones.

También se premió la trayectoria del subinspector Carlos García Rojas y la colaboración del magistrado José Alberto Ruiz Sánchez, de la Audiencia Provincial de Cádiz en Algeciras, que en el pasado fue agente de policía en Málaga.

La solidaridad de la Jefatura también tuvo un lugar especial: los trece policías locales que viajaron a la Comunidad Valenciana en noviembre pasado para ayudar a las víctimas de la dana recibieron un emotivo reconocimiento. Asimismo, la Asociación del Comercio Tradicional y Mercado de Abastos (Actyma) agradeció públicamente el trabajo de la Unidad de Respuesta Operativa (URO), con una distinción entregada a su jefe, el oficial Sergio Vallecillo.

Durante las intervenciones, se destacó el papel humanitario de la Policía Local, que va más allá de la vigilancia del cumplimiento de las ordenanzas. Se destacó su labor durante la Feria Real y en los incendios ocurridos en la ciudad en los últimos meses, así como el apoyo imprescindible de las familias de los agentes.

El acto contó con una nutrida representación institucional, con autoridades locales, autonómicas y estatales, además de mandos de la Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Portuaria, Aduanas, Fuerzas Armadas y policías de la comarca, junto a delegaciones de la Gendarmería de Marruecos y la Policía portuguesa.