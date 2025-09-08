Ocio
Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar
El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes
El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes / ANDRÉS CARRASCO

El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes

La Policía Local de Algeciras celebró su día con un emotivo acto en el que se entregaron condecoraciones a agentes, se reconoció la labor solidaria de la Jefatura y se destacó el compromiso de los profesionales con la seguridad y la ciudad. Estas fotografías recogen los momentos más destacados de la jornada

La Policía Local de Algeciras celebra su día con reconocimientos a agentes y actos de homenaje

ANDRÉS CARRASCO

Algeciras, 08 de septiembre 2025 - 15:19

El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes
1/36 El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes / Andrés Carrasco
El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes
2/36 El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes / Andrés Carrasco
El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes
3/36 El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes / Andrés Carrasco
El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes
4/36 El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes / Andrés Carrasco
El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes
5/36 El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes / Andrés Carrasco
El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes
6/36 El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes / Andrés Carrasco
El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes
7/36 El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes / Andrés Carrasco
El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes
8/36 El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes / Andrés Carrasco
El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes
9/36 El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes / Andrés Carrasco
El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes
10/36 El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes / Andrés Carrasco
El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes
11/36 El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes / Andrés Carrasco
El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes
12/36 El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes / Andrés Carrasco
El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes
13/36 El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes / Andrés Carrasco
El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes
14/36 El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes / Andrés Carrasco
El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes
15/36 El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes / Andrés Carrasco
El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes
16/36 El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes / Andrés Carrasco
El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes
17/36 El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes / Andrés Carrasco
El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes
18/36 El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes / Andrés Carrasco
El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes
19/36 El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes / Andrés Carrasco
El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes
20/36 El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes / Andrés Carrasco
El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes
21/36 El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes / Andrés Carrasco
El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes
22/36 El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes / Andrés Carrasco
El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes
23/36 El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes / Andrés Carrasco
El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes
24/36 El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes / Andrés Carrasco
El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes
25/36 El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes / Andrés Carrasco
El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes
26/36 El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes / Andrés Carrasco
El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes
27/36 El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes / Andrés Carrasco
El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes
28/36 El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes / Andrés Carrasco
El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes
29/36 El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes / Andrés Carrasco
El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes
30/36 El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes / Andrés Carrasco
El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes
31/36 El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes / Andrés Carrasco
El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes
32/36 El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes / Andrés Carrasco
El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes
33/36 El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes / Andrés Carrasco
El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes
34/36 El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes / Andrés Carrasco
El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes
35/36 El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes / Andrés Carrasco
El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes
36/36 El día de la Policía Local de Algeciras, en imágenes / Andrés Carrasco

También te puede interesar

Lo último

stats