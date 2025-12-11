Aviso naranja por lluvias y tormentas en el Campo de Gibraltar para el viernes y el sábado

Alerta por fuertes lluvias y tormentas en el Campo de Gibraltar. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja por lluvias peligrosas y fenómenos costeros para parte de la comarca, el Estrecho y Ceuta desde las 20:00 horas de este viernes, 12 de diciembre, hasta el mediodía del sábado 13. Se espera que las precipitaciones puedan dejar hasta 100 litros de agua por metro cuadrado en apenas 12 horas en las poblaciones más cercanas al litoral del arco de la bahía de Algeciras.

Máxima precaución para un fin de semana que se espera pasado por agua. La Aemet también ha activado el aviso amarillo en otras zonas del Campo de Gibraltar, el resto de la provincia y el litoral de Málaga, donde podría llover hasta 20 mm en una hora.

La previsión contempla tormentas, especialmente durante la jornada del sábado, y un fin de semana lluvioso en general. Las temperaturas, eso sí, podrían experimentar una ligera subida desde las mínimas de 11 grados centígrados y las máximas de 17 de este viernes hasta los 14 y los 18, respectivamente, para el sábado.

La llegada de un frente provocará lluvias en amplias zonas de la península además del Estrecho, sobre todo en la mitad oeste y zona centro, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo. Las precipitaciones serán de nieve a partir de 1.400 metros en el norte y en torno a 1.600 en el centro peninsular. Durante el fin de semana, la inestabilidad se trasladará al área mediterránea, donde un área de bajas presiones provocará lluvias que localmente podrán ser intensas. En líneas generales, las temperaturas serán suaves para la época del año, con más de 20ºC por esta zona.

Las precipitaciones serán abundantes en Andalucía occidental. De hecho, podrían ser localmente fuertes además de persistentes y estar acompañadas de tormenta. Aunque también lloverá en la zona centro y en el este peninsular, las precipitaciones serán más dispersas y ocasionales y no llegarán a Baleares. El frente que ha llegado a Galicia irá avanzando y dejará lluvias a su paso en amplias zonas de la mitad oeste, sobre todo en zonas de montaña como la cordillera Cantábrica y el entorno del Sistema Central.

En cuanto a la cota de nieve, estará en torno a unos 1.400 m en el norte y en torno a 1.600 en el centro, con unas temperaturas nocturnas más altas y unas diurnas más bajas, pero sin frío excesivo. En Canarias también lloverá, especialmente en el norte de las islas más montañosas. En este sentido, Del Campo no descarta alguna tormenta y tampoco alguna nevada en las cumbres de Tenerife a últimas horas. Las temperaturas, eso sí, serán más bajas.