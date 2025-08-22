Landaluce presume de pagos a proveedores y el PSOE denuncia “caos económico” en el Ayuntamiento de Algeciras

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, preside la Comisión Informativa de Hacienda y Personal, que se ha de celebrado este viernes.

El cruce de versiones entre el gobierno municipal y la oposición socialista volvió a marcar este viernes la Comisión Informativa de Hacienda y Personal celebrada en la Casa Consistorial de Algeciras.

Según la nota difundida por el Ayuntamiento, el alcalde José Ignacio Landaluce presidió una sesión en la que se aprobaron facturas por valor de 3,7 millones de euros, correspondientes en su mayoría a obras de mejora en infraestructuras, acondicionamiento de espacios públicos y trabajos de mantenimiento en instalaciones municipales. La teniente de alcalde de Hacienda, María Solanes, destacó que desde el 13 de julio el Consistorio ha abonado cerca de 12 millones de euros a proveedores, lo que permite —subrayó— mantener los plazos de pago en los márgenes legales, reducir la morosidad y avanzar en la liquidación de la deuda municipal.

Solanes aseguró que, para finales de 2025, los préstamos solicitados “en muchos casos por el Partido Socialista” serán “solo un mal recuerdo” y que el pago anticipado, sin refinanciaciones, permitirá un ahorro de más de 500.000 euros para destinar a nuevos proyectos en la ciudad. Landaluce cerró su intervención destacando la “transparencia, austeridad y responsabilidad” con la que, a su juicio, está actuando su equipo de gobierno.

En paralelo, se aprobaron también las justificaciones de subvenciones concedidas a asociaciones como Bandera Rosa y Agata, así como a colectivos culturales para la organización de carrozas de Reyes y del Carnaval Especial 2025.

La réplica del PSOE: facturas atrasadas y deuda creciente

Muy distinta fue la lectura de la sesión por parte del Grupo Municipal Socialista. La portavoz del PSOE, Rocío Arrabal, calificó de “descontrol económico” la gestión del gobierno de Landaluce, al que acusó de presentar como “extraordinario” lo que debería ser rutinario: el pago a proveedores.

Los socialistas aseguraron que en la relación de facturas aprobadas aparecen algunas con meses de retraso, entre ellas las correspondientes al Centro de Interpretación Paco de Lucía, inaugurado en diciembre de 2024 y que todavía mantiene liquidaciones pendientes por valor de 70.000 euros. “Una vez más, nos hemos abstenido porque no vamos a respaldar el caos económico del alcalde, que ha incrementado la deuda municipal hasta los 300 millones de euros, hipotecándonos hasta 2070 y subiendo los impuestos”, señaló Arrabal.

El PSOE criticó además otro de los puntos del orden del día: la aprobación de las bases para un puesto de inspector de disciplina urbanística. Según Arrabal, se trata de una competencia que corresponde al pleno y no a la comisión de Hacienda, ya que en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento solo existe actualmente una plaza de inspector, ocupada en propiedad por un funcionario, tal y como avanzó Europa Sur. “Para que haya un nuevo inspector tiene que crearse una nueva plaza, y eso sólo puede aprobarlo el pleno de la Corporación”, advirtió.