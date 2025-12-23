El PP anuncia “decisiones” sobre la situación de Landaluce y promete actuar pensando en Algeciras

El secretario general del Partido Popular de Andalucía, Antonio Repullo, ha anunciado este martes que el PP tomará “decisiones” en relación con la situación generada en el Ayuntamiento de Algeciras tras la denuncia por presunto acoso sexual presentada contra el alcalde, José Ignacio Landaluce, quien ya se ha dado de baja como militante del partido.

En declaraciones a Canal Sur Radio, Repullo ha explicado que Landaluce adoptó "de manera voluntaria" la decisión de abandonar el PP, por lo que en estos momentos es un "alcalde independiente", aunque sigue contando con el respaldo del grupo popular en el Ayuntamiento de Algeciras.

“El escenario se está evaluando”, ha señalado el dirigente popular, insistiendo en que el PP es una organización que no toma decisiones precipitadas. “No tomamos decisiones a la carrera, sino de una forma muy medida”, ha recalcado.

Autonomía frente a la presión política

Repullo también ha querido dejar claro que el Partido Popular no actuará condicionado por la oposición. “Lo que sí está claro es que el PP no toma decisiones porque el PSOE nos empuje a ello”, ha afirmado, subrayando que la formación siempre ha demostrado su autonomía a la hora de gestionar situaciones complejas.

El mensaje central del secretario general del PP-A ha sido, no obstante, el criterio que guiará cualquier paso futuro. “Evidentemente vamos a tomar las decisiones que tengamos que tomar desde el punto de vista más objetivo, con toda la seriedad, y siempre pensando en lo que es mejor para los vecinos de Algeciras”, ha recalcado.

Una larga trayectoria política en Algeciras

José Ignacio Landaluce accedió a la Alcaldía de Algeciras en 2011, cuando el Partido Popular ganó las elecciones municipales con el 51,81% de los votos, logrando la primera mayoría absoluta de la historia de la ciudad, con 16 concejales. En 2015 revalidó esa mayoría absoluta, aunque con 14 ediles, consolidándose como uno de los alcaldes del PP más votados en ciudades españolas de más de 100.000 habitantes.

Las elecciones de 2019 pusieron fin a ese dominio absoluto y el PP tuvo que gobernar en coalición con Ciudadanos. Sin embargo, en 2023, Landaluce recuperó la mayoría absoluta con 16 concejales, reforzando su liderazgo municipal.

Más allá del ámbito local, Landaluce ha sido diputado nacional en tres legislaturas (2000-2004, 2008-2011 y 2011-2015) y senador desde 2016, cargo que mantiene tras pasar recientemente al Grupo Mixto. A comienzos de diciembre renunció al Grupo Popular del Senado y a la presidencia de la Comisión de Exteriores, después de que el PSOE presentara una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo, aunque conserva su condición de aforado.

En el plano orgánico, también ha ocupado responsabilidades en el PP a nivel local, provincial, regional y nacional, si bien en las últimas semanas ha dimitido como presidente del PP de Algeciras y ha abandonado todos sus cargos en las ejecutivas regional y nacional del partido.