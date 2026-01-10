La vicepresidenta primera del Gobierno señala a Algeciras: “El PP no puede mirar hacia otro lado con un alcalde condenado”

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, durante su intervención junto la presidenta del partido, Fuensanta Coves, en la reunión de la Interparlamentaria regional socialista que se celebra este sábado en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra.

La secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha advertido este sábado de que Andalucía se juega “todo” en las próximas elecciones autonómicas, un horizonte que, a su juicio, marcará el rumbo económico, social y político de la comunidad durante la próxima década. Un mensaje directo a los votantes progresistas, a quienes ha instado a acudir a las urnas ante lo que considera un momento decisivo. Montero ha intervenido ante la militancia en la reunión de la interparlamentaria del PSOE-A celebrada en Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Algeciras, en el centro de la crítica política

Uno de los momentos más contundentes de su intervención ha llegado al referirse a Algeciras, donde Montero ha cargado con dureza contra el Partido Popular por, según ha denunciado, “desentenderse de un alcalde condenado y actualmente investigado por violencia de género”. “¿Cómo que el Partido Popular no puede hacer nada?”, ha cuestionado, en declaraciones difundidas por la agencia Europa Press, recordando que existen mecanismos democráticos para promover un cambio de alcaldía.

Pese a lo afirmado por Montero, el alcalde de Algeciras únicamente se encuentra denunciado por el PSOE ante la Fiscalía del Tribunal Supremo (dada su condición de senador) por supuestos delitos malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y abuso sexual cometidos en el ejercicio de su cargo. Hasta el momento, Landaluce no se encuentra investigado (la actual denominación para las antiguas imputaciones judiciales) ni condenado. La denuncia fue interpuesta el pasado diciembre.

A su vez, Landaluce se ha querellado esta semana contra la secretaria local y portavoz de los socialistas en Algeciras, Rocío Arrabal, por las referidas acusaciones plasmadas en la denuncia.

En este contexto, Montero ha mostrado su respaldo explícito a la concejala Rocío Arrabal, a quien ha agradecido su valentía "pese a las amenazas y denuncias recibidas". Montero ha asegurado que contará con el apoyo del partido y ha advertido de que el PSOE no permitirá campañas de “deshumanización” contra quienes dan un paso al frente.

Nuevo modelo de financiación autonómica

Montero ha subrayado que el debate a escala andaluza no es solo ideológico, sino concreto y cuantificable, al situar en el centro el nuevo modelo de financiación autonómica que, según ha defendido, aportará 4.850 millones de euros adicionales a Andalucía, convirtiéndola en la comunidad más beneficiada. “Menos palabras y más números”, ha reclamado, emplazando al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a explicar qué alternativa plantea el Partido Popular si rechaza este modelo.

En este sentido, la ministra ha sido tajante al defender la reforma del sistema de financiación: “Podrán esconderse en tecnicismos o en frases vacías, pero la realidad es imbatible: Andalucía recibe más recursos que ninguna otra comunidad autónoma”. Por ello, ha pedido explicaciones a quienes, en su momento, acusaron al Gobierno de “traicionar” a la comunidad.

Sanidad, educación y el día a día de los andaluces

La vicepresidenta ha vinculado directamente estos recursos a la calidad de los servicios públicos, especialmente en sanidad y educación, y ha asegurado que la ciudadanía ya percibe las consecuencias de la gestión del Gobierno andaluz. Ha aludido a retrasos en la atención primaria, citas médicas que llegan “cuando ya se ha pasado la gripe”, listas de espera quirúrgicas, la incertidumbre ante pruebas diagnósticas y las dificultades para acceder a plazas públicas de Formación Profesional, que obligan a algunos jóvenes a perder un curso académico si no pueden pagar centros privados.