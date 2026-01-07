Landaluce se querella contra la socialista Rocío Arrabal por acusarle de acoso sexual y malversación

El alcalde de Algeciras y senador, José Ignacio Landaluce, ha anunciado hoy que ha interpuesto una querella criminal contra la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento y parlamentaria andaluza, Rocío Arrabal, por la "difusión reiterada de informaciones falsas y gravemente lesivas para su honor, su dignidad personal y su trayectoria pública".

La querella ha sido registrada ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por la condición de aforada de Arrabal y "expone una sucesión de manifestaciones públicas" realizadas por la responsable socialista en ruedas de prensa y declaraciones a medios de comunicación, "en las que atribuye al alcalde conductas de extrema gravedad –incluidas supuestas actuaciones constitutivas de delitos contra la libertad sexual–sustentadas exclusivamente en anónimos y en contenidos previamente desmentidos de forma expresa por las personas que se pretendía presentar como víctimas".

Isabel Beneroso y Rocío Arrabal, ante una pantalla con un mensaje de Whatsapp, en febrero de 2025. / VANESSA PÉREZ

Según ha difundido el Ayuntamiento algecireño a través de un comunicado de prensa, "dichas afirmaciones fueron realizadas con plena conciencia de su falsedad o, cuando menos, con un temerario desprecio hacia la verdad, pese a que las personas directamente aludidas habían negado públicamente los hechos y solicitado respeto ante la utilización política de su identidad y de su vida personal".

La querella de Landaluce tiene lugar tras la denuncia que Arrabal, junto con la también socialista Isabel Beneroso, presentó a finales de 2025 ante la Fiscalía del Tribunal Supremo contra Landaluce por delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y abuso sexual. Ambas, en febrero de 2025, habían ofrecido una rueda de prensa en la que vinieron a acusar al regidor de comportamientos poco decorosos con varias concejalas del PP, aportando para ello pantallazos de mensajería de Whatsapp entre varias personas.

Una difamación más allá del "legítimo debate político"

"Las actuaciones emprendidas se fundamentan en la posible comisión de delitos de injurias y calumnias con publicidad, así como en un delito contra la integridad moral, al considerar que la campaña de difamación desplegada ha trascendido el legítimo debate político para convertirse en un ataque personal continuado, con graves consecuencias tanto en el plano individual y familiar como institucional", reza en el texto.

El gobierno local añade que "Landaluce ha dejado constancia, de forma clara e inequívoca, de su condena absoluta de cualquier forma de violencia contra las mujeres, así como de su rechazo frontal a la manipulación de causas especialmente sensibles con fines partidistas".

“La utilización de acusaciones falsas o insinuaciones infundadas no solo vulnera derechos fundamentales, sino que banaliza una realidad social que merece el máximo respeto y rigor”, señala Landaluce

“La utilización de acusaciones falsas o insinuaciones infundadas no solo vulnera derechos fundamentales, sino que banaliza una realidad social que merece el máximo respeto y rigor”, señala en el mismo comunicado Landaluce, quien en diciembre pasado y a raíz de la polémica dejó la militancia en el PP y pasó a ser no adscrito en el Senado, situación que en breve también tendrá teóricamente en el Consistorio.

Con carácter previo a la interposición de la acción penal, el alcalde de Algeciras presentó una demanda previa contra Arrabal para exigirle que se retractase de sus acusaciones, pero la también secretaria general del PSOE local no acudió al correspondiente acto de conciliación.

En el caso de Beneroso, fuentes municipales consultadas por esta redacción informan de que "se le remitieron burofaxes" para pedirle que recticase públicamente, algo que esta ha rechazado hacer, sin que se tenga constancia de que dicha negativa haya derivado en la presentación de una demanda o querella en su contra. Las fuentes no han precisado si también se formulará una querella en su contra, que sería tramitada en este caso, ante un tribunal ordinario. "Cada caso lleva su proceso y su tiempo", precisan.

El alcalde subraya que las acciones legales emprendidas "persiguen defender el derecho al honor, a la presunción de inocencia y a la verdad, y advierte de que se reserva el ejercicio de cuantas acciones legales correspondan frente a quienes reproduzcan o amplifiquen dichas acusaciones falsas por cualquier medio".

Querella contra Alvise

El 29 de diciembre de 2025, Landaluce anunció la interposición de otra querella criminal, en esta ocasión contra Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise Pérez, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo "por los delitos de coacciones, amenazas y acoso". El eurodiputado de Se Acabó La Fiesta (SALF) había amenazado el 17 de ese mismo mes al regidor con difundir una decena de casos de supuestos abusos sexuales si no dimitía como alcalde.