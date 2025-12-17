Alvise Pérez amenaza a Landaluce con difundir una decena de casos de supuestos abusos sexuales si no dimite como alcalde de Algeciras

El eurodiputado de la formación de ultraderecha Se Acabó La Fiesta (SALF) Alvise Pérez ha difundido este miércoles un mensaje en su canal de Telegram dirigido al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, en el que le amenaza con difundir más información que, según afirma, podría afectarle personal y políticamente si no deja su cargo.

En el texto publicado, Pérez sostiene que cuenta con "audios, documentos y capturas" de conversaciones de WhatsApp relacionados con distintas personas del entorno del regidor algecireño. En concreto, el eurodiputado menciona a una concejal del equipo de gobierno (distinta a las que se han visto involucradas hasta ahora) y a otras a las que identifica por sus nombres de pila: "La mujer de una persona muy cercana a ti"; "la hija de un compañero de partido y abusada en su centro médico" y la "esposa de un miembro de tu equipo". También alude a tres empleadas municipales.

También alude a “chicas muy jóvenes” relacionadas con supuestos viajes a Perú, país en el que Landaluce ha tenido algunos negocios privados, sin aportar más datos.

Captura del mensaje difundido por Alvise Pérez en su cuenta de Telegram. / E. S.

Alvise también amenaza a Landaluce con hacer público "de lo que culpaste a tu madre", en posible referencia a un accidente que tuvo lugar hace años durante las obras de construcción de la vivienda familiar, en el centro de Algeciras, en la que murió un obrero.

Pérez afirma que todo este material será judicializado y advierte al alcalde de que, si no abandona el cargo, el próximo fin de semana podría resultar “mediáticamente muy difícil” para él.

Alvise Pérez fue el primero en publicar, en octubre de 2024, una serie de capturas de pantalla en las que dos personas de su equipo de gobierno hablaban de un supuesto acoso o abuso sexual por parte del regidor. No obstante, el eurodiputado eliminó esas publicaciones.

El PSOE presentó la semana pasada una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por los presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y acoso o abuso asexual por la que el regidor ya ha presentado su renuncia como miembro del Grupo Popular en el Senado y como portavoz de la Comisión de Exteriores en la Cámara Alta, así como a sus cargos en el partido.