El PSOE de Algeciras estudia ampliar la denuncia contra Landaluce tras un audio con presiones sobre Laura Ruiz

El PSOE de Algeciras ha anunciado este miércoles que estudia la ampliación de la denuncia presentada ante la Fiscalía del Tribunal Supremo contra el alcalde y senador José Ignacio Landaluce, después de que se hiciera público un audio que revela presuntas presiones a la ex concejala del PP Laura Ruiz.

Rocío Arrabal, secretaria general del PSOE de Algeciras y portavoz del Grupo Municipal Socialista, califica el audio como “muy esclarecedor” y asegura que evidencia un intento de “coacción” por parte de personal de confianza del alcalde para protegerlo en medio de las investigaciones por supuestos delitos de malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y acoso sexual.

El audio, publicado por El Correo de Andalucía y replicado por otros medios, correspondería a una reunión celebrada en febrero de 2025, en la que presuntamente se trató de presionar a Laura Ruiz para influir en sus declaraciones. Desde el PSOE consideran que este material confirma que “lo único que le ha interesado al PP ha sido tapar la verdad”.

Arrabal también denunció el uso de fondos públicos para la defensa legal del alcalde. Según la portavoz socialista, Landaluce habría contratado al abogado Marcos Borrego, alto cargo del PP de Málaga, mediante un cargo de confianza que “cuesta 45.000 euros al año” a los ciudadanos de Algeciras, y que en el audio reconoce trabajar tanto para Landaluce como para el Partido Popular.

“Todo lo que estamos conociendo es muy grave: se está pagando con dinero público a un cargo político para presuntamente intimidar a una testigo y evitar que la verdad salga a la luz”, afirmó Arrabal. La portavoz socialista también advierte que podrían existir más grabaciones relacionadas con el caso, y cuestiona si el alcalde podrá mantener su versión de que “todo es mentira, una invención del PSOE”.

Arrabal insiste en que Landaluce no puede continuar en su cargo, argumentando que su conducta daña seriamente la institución municipal y la imagen de la ciudad. Asimismo, calificó de “turbio” y “degradante” el intento de forzar a integrantes del grupo de Whatsapp vinculado al caso a simular un desequilibrio mental para proteger al alcalde, denunciando un comportamiento marcado por el “machismo” de algunos dirigentes del Partido Popular.

PSOE de Cádiz

El secretario de Organización del PSOE de Cádiz, Juan Cornejo, ha exigido explicaciones inmediatas al Partido Popular ante la "extrema gravedad" de las informaciones publicadas. Cornejo ha tildado de "absolutamente nauseabundo" el audio. "Estamos ante un modus operandi que no es política, es mafia. Intentar anular a una mujer, forzarla a declararse loca para salvar la cara del líder, es el ejemplo más bajo de la degradación moral a la que el PP ha arrastrado a las instituciones", asevera el dirigente socialista.

El secretario de Organización ha puesto el foco en el papel de Marcos Borrego señalando a los datos del Boletín Oficial de la Provincia que confirman que Borrego percibe una retribución anual de 45.000 euros como personal eventual con dedicación completa del Ayuntamiento de Algeciras. "Es un escándalo mayúsculo. Los vecinos y vecinas de Algeciras no pagan sus impuestos para que el señor Landaluce tenga un abogado privado y un fontanero que se dedica a amedrentar a exconcejalas en la sede del partido", ha denunciado Cornejo. "¿En calidad de qué actuaba este señor? En los audios dice hablar 'en nombre del PP', pero su nómina la paga el Ayuntamiento. El PP ha convertido la institución municipal en su cortijo particular para tapar sus vergüenzas".

El PSOE de Cádiz recuerda que este episodio se suma a la "doble moral" que el PP viene "demostrando sistemáticamente, apoyando recortes o malas prácticas mientras vende una imagen de moderación". "Se dedican a dar lecciones a los demás pero luego internamente actúan como en el lejano oeste, critica Cornejo, que interpela directamente al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y a la dirección provincial del PP: "¿Van a seguir callando? ¿El modelo de moderación del PP andaluz consiste en pagar con dinero público a gente para que fabriquen coartadas de salud mental a testigos incómodos?".

"Landaluce dice sentirse acosado, pero la realidad que escuchamos en esos audios es la de un sistema de poder que aplasta a quien se atreve a hablar. Si es capaz de intentar destruir la credibilidad y la salud mental de una ex compañera de partido para salvarse él, ¿qué no será capaz de hacer con la gestión de lo público?", se pregunta Cornejo.

El PSOE exige que el PP aclare de inmediato si Borrego actuaba bajo órdenes de la dirección del partido, como él mismo afirma en las grabaciones, y solicita la dimisión de todos los implicados en esta "trama de encubrimiento". "No basta con bajas temporales de militancia; Algeciras merece un gobierno limpio, que se dedique a gestionar y no a defenderse de presuntos delitos sexuales y de corrupción utilizando el dinero de todos", concluye.