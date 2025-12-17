Un dirigente del PP presionó a Laura Ruiz para que admitiera “desequilibrio mental” en defensa del alcalde Landaluce

Un dirigente del Partido Popular presionó a la exconcejala del Ayuntamiento de Algeciras, Laura Ruiz, para que firmara un documento en el que reconociera supuestos trastornos mentales. El objetivo era reforzar la estrategia de defensa legal del alcalde de la ciudad y senador por Cádiz, José Ignacio Landaluce, en relación con el presunto acoso sexual a dos subordinadas, según publica El Correo de Andalucía. Con esa firma, Ruiz debía asumir una situación de “enajenación transitoria” durante los días en los que, tras abandonar el Ayuntamiento, publicó en redes sociales mensajes sobre supuestos episodios de acoso atribuidos al alcalde.

Los hechos tuvieron lugar el 10 de febrero de 2025, pocos días después de que el PSOE anunciara su intención de denunciar a Landaluce ante la Fiscalía del Tribunal Supremo, al ser aforado como senador. Previamente, el 5 de febrero, el PSOE de Algeciras ya había advertido de una posible denuncia por malversación, al considerar que el alcalde habría intentado comprar el silencio de Ruiz ofreciéndole un puesto de asesora tras las elecciones municipales de 2023, dos años después de que ella dejara su acta de concejala.

Laura Ruiz fue edil del PP en Algeciras entre 2011 y 2019. Accedió al equipo de gobierno en 2013, tras la dimisión de Bernabé Ramírez, y asumió las áreas de Educación y Pesca. La denuncia del PSOE también se centra en dos contrataciones realizadas en septiembre de 2023 como personal eventual: la de la propia Laura Ruiz y la de Inés Cortés Achedad, exmujer de Luis Ángel Fernández, número dos de Landaluce en el Ayuntamiento y expresidente de la Mancomunidad de Municipios.

En septiembre de 2021, Ruiz tuvo que entregar su acta de concejala tras ser condenada por la Audiencia de Cádiz a 21 meses de prisión por delitos contra la intimidad, la integridad moral y coacciones, al publicar un anuncio sexual con los datos del abogado de su exmarido. La sentencia incluía una indemnización de 10.000 euros y la inhabilitación para cargo público. Pese a ello, tras la mayoría absoluta del PP en 2023, Landaluce volvió a contratarla como asesora de Asuntos Sociales en un puesto de libre designación. En el momento de la reunión de febrero de 2025, el Tribunal Supremo aún no había dictado sentencia firme sobre esa condena.

El Correo de Andalucía ha tenido acceso al audio de la reunión celebrada el 10 de febrero de 2025 en la sede del PP de Algeciras. En ella participaron personas del entorno más cercano de Landaluce que intentaron convencer a Ruiz de que firmara un escrito reconociendo un “desequilibrio mental”. Entre los asistentes se encontraba Marcos Borrego, veterano dirigente del PP de Málaga, asesor de libre designación en el Ayuntamiento de Algeciras y miembro de la ejecutiva provincial del PP malagueño como secretario de Formación Electoral. Durante el encuentro, Borrego se presentó como “abogado de José Ignacio en el caso de los pantallazos”.

También estuvo presente Bernardo Palenciano, exresponsable de personal del Ayuntamiento y persona de máxima confianza del alcalde, quien citó a Ruiz a la sede del partido. En la reunión, Borrego explicó que actuaba como asesor del PP y del propio Landaluce, argumentando que se estaba preparando la defensa del alcalde ante una posible actuación de la Fiscalía del Tribunal Supremo.

A lo largo de la conversación, Borrego insistió en que hablaba en nombre del partido y trató de minimizar la polémica, asegurando que las dos mujeres mencionadas en los mensajes negaban los hechos. Sin embargo, reconoció que los mensajes publicados por Ruiz en redes sociales, así como un mensaje enviado a la líder del PSOE en Algeciras la noche electoral de 2023 —en el que se ofrecía a aportar información interna del Ayuntamiento—, causaban un grave perjuicio y debían ser desmentidos.

Durante la reunión, Borrego entregó a Ruiz un documento en el que se le pedía admitir que, a raíz de sus problemas judiciales personales, sufría un “desequilibrio mental” y que, una vez recuperada la sensatez, se retractaba de todos los mensajes y amenazas. Ruiz mostró su preocupación por las consecuencias profesionales de firmar ese escrito y expresó su rechazo a que se cuestionara su salud mental, especialmente cuando desempeñaba su trabajo como asesora de forma “brillante”, según reconocieron los propios asistentes.

El encuentro concluyó sin que Ruiz firmara el documento. Borrego le sugirió que redactara ella misma una carta exculpando al alcalde y retractándose de sus mensajes, para depositarla ante notario “por si hacía falta en el futuro”. En días posteriores, Palenciano volvió a insistirle por mensaje para que entregara la carta.

Desde mayo, Laura Ruiz ya no trabaja como asesora del Ayuntamiento de Algeciras. Fue destituida después de que el Tribunal Supremo ratificara su condena. En la reunión en la que se le comunicó el cese estuvieron presentes Landaluce, Borrego y Palenciano. El alcalde siempre ha calificado estas acusaciones como un “bulo” del PSOE y ha advertido de que acudirá a los tribunales contra quienes le imputen estos hechos.