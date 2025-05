Landaluce destituye a Laura Ruiz tras siete años de polémica en medio de múltiples presiones

Algeciras/El Ayuntamiento de Algeciras dio a conocer ayer, en las últimas dos líneas de un extenso comunicado en el que se abordaban otros muchos asuntos, el cese como personal municipal de confianza a Laura Ruiz, condenada en firme a 21 meses de prisión por tres delitos: coacciones, contra la integridad moral y contra la intimidad. La decisión se barruntaba desde que, el pasado miércoles, Europa Sur desveló la sentencia por la que el Tribunal Supremo había descartado el recurso presentado por la ex concejal contra esa pena, impuesta en septiembre de 2021 por el Juzgado de lo Penal n.º 1 de Algeciras y ratificada ya por la Audiencia de Cádiz en mayo de 2022.

"Finalmente, se ha dado información a la Junta de Gobierno Local del cese de Laura Ruiz Gutiérrez como personal de confianza del Ayuntamiento", rezaba el comunicado en el que se daba cuenta de los acuerdos y temas debatidos en la citada reunión, presidida por el alcalde, José Ignacio Landaluce. “Se ha dado información”. La forzada construcción en pasiva de la frase, sin sujeto, dejaba en el aire un poso de disculpa -no queríamos, Laura, pero no ha habido más remedio- y dudas sobre las maniobras llevadas a cabo para que fraguase la destitución.

El Correo de Andalucía, que cita fuentes cercanas a la exconcejal, señala que Landaluce comunicó a Ruiz personalmente su cese en la mañana del jueves, cuando fue citada a una reunión en la sede del PP en Algeciras. Junto al alcalde, allí estaban Bernardo Palenciano, jubilado y ex responsable del área de Personal del Ayuntamiento, y Marcos Borrego, abogado malagueño y asesor jurídico del Consistorio algecireño. "No aguanto más la presión mediática. Te tengo que echar, Laura", le dijo el regidor durante su breve presencia en la sala. Ruiz estuvo acompañada de una abogada.

El decreto por el que se da carta de naturaleza al cese de Ruiz lleva la firma del regidor, aunque en el despido han pesado mucho las presiones recibidas por Landaluce desde muchos frentes -aunque el PP andaluz se desvincula de ellas- para que, de una vez, pusiera punto final a una polémica que iniciada hace siete años antes.

El 2 de agosto de 2018, esta redacción adelantó que Ruiz iba a declarar en calidad de detenida ante la Policía Nacional: un anuncio por palabras en una web -en el apartado de citas homosexuales-, en el que alguien había escrito el nombre, apellido y teléfono del abogado del ex marido de la concejal, unido a un reguero de pruebas, condujeron a los agentes policiales hasta Ruiz.

Silencio total tras la sentencia

Su dimisión tras la primera sentencia, su amenaza de que iba a acudir a los juzgados para denunciar episodios vividos como concejal y su posterior fichaje como asesora del Ayuntamiento formó una cadena de hechos difícilmente explicable para el PP y para Landaluce, en particular. "Laura Ruiz me pidió ayuda, no me ha amenazado", dijo el regidor en una rueda de prensa para sacudirse toda sospecha de que estaba siendo objeto de un chantaje por parte de la ex concejal.

La web de Europa Sur publicó a primera hora de la mañana del jueves, además de en su edición impresa, una entrevista con Jesús Trujillo, el abogado que durante casi cuatro meses fue víctima de los mensajes y llamadas en los que decenas de depravados le propusieron encuentros sexuales. Por vez primera, el letrado lamentó el respaldo que Landaluce había dado a la ex concejal, acompañándola, incluso, en la rueda de prensa en la que esta había proclamado su inocencia y expresado las causas de su renuncia como concejal.

“Cuando vi la foto de los dos juntos [de Ruiz y Landaluce] me cabreé mucho. ¿Esto qué es? ¿Pobre Laura? Vamos a recordar la frase de José Ignacio Landaluce: ‘Pobre Laura, el daño que se le está haciendo a ella y a su madre’. ¿Y yo, qué? Los meses de llamadas, de mofa en los juzgados, el sufrimiento de mi familia… No deseo que a Laura Ruiz le pase nada malo y no le tengo rencor, es más, le deseo la máxima prosperidad y felicidad, pero que no haga daño a la gente. Ha ido a por mí, un abogado que ha hecho carrera desde la nada. ¿Por qué tiene que tratar de destruirme?”, afirmaba Trujillo.

El runrún del cese de Ruiz fue insistente desde el momento en que se conoció la sentencia del Supremo, pero se acrentaron aún más tras las declaraciones del abogado y el silencio elocuente que se mantenía desde el equipo de gobierno algecireño. "¿Piensa el Ayuntamiento tomar alguna decisión sobre la continuidad de Laura Ruiz como personal de confianza tras conocerse la sentencia del Supremo?", fue la pregunta por escrito que esta redacción trasladó en la mañana del jueves al Consistorio. No hubo respuesta durante las 24 horas siguientes, hasta difundirse el lacónico comunicado sobre la reunión de la Junta de Gobierno Local.