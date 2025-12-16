Landaluce, un “independiente sobrevenido” en el grupo del PP del Ayuntamiento de Algeciras que sigue como alcalde

El Ayuntamiento de Algeciras celebrará el próximo viernes, día 19, su sesión ordinaria del mes de diciembre bajo la presidencia de José Ignacio Landaluce, que a día de hoy mantiene su intención de mantenerse como alcalde: con el apoyo de los concejales del PP, pero sin pertenecer ya al PP.

El pasado día 10, el regidor anunció su "suspensión provisional de militancia” en el partido a raíz de la denuncia presentada en su contra por el PSOE, en la que le imputa delitos de acoso o abuso sexual, malversación y tráfico de influencias. Sin embargo, ni Landaluce ni el PP han comunicado aún la baja de este como militante en el Consistorio, por lo que a efectos oficiales sigue formando parte del Grupo Popular a todos los efectos. Desde su perspectiva, podría ser calificado como un "independiente sobrevenido" en el seno del grupo municipal del PP, si bien esa figura no existe a efectos legales.

Por el momento y hasta que no se den próximos pasos, Landaluce no puede ser considerado como “no adscrito”, consideración que ya tiene en el Senado, donde este lunes, día 15, comunicó su baja en el PP y su consiguiente integración en el Grupo Mixto.

El alcalde Landaluce recibe a alumnos italianos y franceses del programa Erasmus+ en el Salón de Plenos, este martes. / Ayuntamiento de Algeciras

"Baja definitiva" y silencio del PP

El artículo 3.3 del Reglamento Orgánico Municipal (ROM) del Ayuntamiento de Algeciras establece el procedimiento a seguir en el caso de que un concejal se dé de baja como militante en la formación por la que se presentó a los comicios: "La baja definitiva de un concejal en la formación electoral en cuya lista concurrió a las elecciones, comportará la baja en el Grupo Municipal si la denominación por siglas de éste coincide con la empleada en la lista electoral”.

“A estos efectos”, añade el ROM, “la baja definitiva se acreditará ante el Ayuntamiento mediante certificación original expedida por el / los representante/s provincial/es, regional/es o estatal/es del partido o formación electoral, de conformidad con la competencia atribuida en los Estatutos correspondientes”.

La situación actual de indefinición evita que Landaluce se convierta en un alcalde "no adscrito" al frente de un gobierno local formado por quince concejales del PP, que se deben a la disciplina de su partido y bajo cuyas siglas lograron sus actas.

Después de una semana, la dirección del PP no se ha pronunciado sobre la situación actual de Landaluce en el Ayuntamiento -si le pedirá que pase a ser un "no adscrito", como ocurre en el Senado, o que deje la Alcaldía- ni tampoco si nombrará una comisión gestora para que se haga cargo del partido en la ciudad, ya que Landaluce también ha cesado como presidente local de la formación política.