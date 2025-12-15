Landaluce hace efectiva su renuncia a la presidencia de la Comisión de Exteriores del Senado

El alcalde de Algeciras y senador del Grupo Mixto, José Ignacio Landaluce, ha materializado este lunes su renuncia a la presidencia de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, tal y como anunció el pasado miércoles que haría tras haber sido denunciado por el PSOE ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por delitos de abuso o acoso sexual, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Previo a dejar la presidencia de la comisión, el pasado viernes formalizó su baja del Grupo Popular en el Senado después de que él mismo también se comprometiera el pasado miércoles a tramitar su “suspensión temporal” como militante del PP. Todo, sostuvo, con el fin de preparar su defensa en un caso del que siempre se ha manifestado como "inocente".

A efectos de la Cámara Alta, Landaluce consta desde este mismo lunes, 15 de diciembre, como senador del Grupo Mixto, tal y como consta en su ficha. En el Grupo Mixto hay cinco senadores: Landaluce, más tres miembros de Vox y una senadora de UPN.

Ficha de senador de Landaluce.

Tampoco aparece ya como presidente de la Comisión de Exteriores, lo que le suponía una retribución complementaria de 1.670,90 euros al mes que se añadían a las retribuciones de base de los senadores, de algo más de 75.000 euros anuales, a razón de 3.284,91 euros de base y 2.108 de indemnización por ser de fuera de Madrid (ambos en 14 pagas).

Como consecuencia de la renuncia, la presidencia de la comisión queda actualmente vacante.

Comisión sin Landaluce.

Durante la XI y XII Legislatura, Landaluce ya presidió la Comisión de Asuntos Exteriores. Además, ha formado parte de la Diputación Permanente; la Comisión de Peticiones; la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo siendo el portavoz del grupo popular Congreso-Senado; la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; la Comisión General de las Comunidades Autónomas; y la Comisión Mixta para la Unión Europea. En su su etapa como diputado, también fue vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso en la X Legislatura.