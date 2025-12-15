Landaluce hace efectiva su renuncia a la presidencia de la Comisión de Exteriores del Senado
La salida se produce después de que el senador y alcalde de Algeciras haya pasado al Grupo Mixto de la Cámara Alta
Landaluce, al borde de dimitir como alcalde tras su salida del Grupo Popular en el Senado a raíz de la denuncia del PSOE
El alcalde de Algeciras y senador del Grupo Mixto, José Ignacio Landaluce, ha materializado este lunes su renuncia a la presidencia de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, tal y como anunció el pasado miércoles que haría tras haber sido denunciado por el PSOE ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por delitos de abuso o acoso sexual, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
Previo a dejar la presidencia de la comisión, el pasado viernes formalizó su baja del Grupo Popular en el Senado después de que él mismo también se comprometiera el pasado miércoles a tramitar su “suspensión temporal” como militante del PP. Todo, sostuvo, con el fin de preparar su defensa en un caso del que siempre se ha manifestado como "inocente".
A efectos de la Cámara Alta, Landaluce consta desde este mismo lunes, 15 de diciembre, como senador del Grupo Mixto, tal y como consta en su ficha. En el Grupo Mixto hay cinco senadores: Landaluce, más tres miembros de Vox y una senadora de UPN.
Tampoco aparece ya como presidente de la Comisión de Exteriores, lo que le suponía una retribución complementaria de 1.670,90 euros al mes que se añadían a las retribuciones de base de los senadores, de algo más de 75.000 euros anuales, a razón de 3.284,91 euros de base y 2.108 de indemnización por ser de fuera de Madrid (ambos en 14 pagas).
Como consecuencia de la renuncia, la presidencia de la comisión queda actualmente vacante.
Durante la XI y XII Legislatura, Landaluce ya presidió la Comisión de Asuntos Exteriores. Además, ha formado parte de la Diputación Permanente; la Comisión de Peticiones; la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo siendo el portavoz del grupo popular Congreso-Senado; la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; la Comisión General de las Comunidades Autónomas; y la Comisión Mixta para la Unión Europea. En su su etapa como diputado, también fue vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso en la X Legislatura.
También te puede interesar
Lo último
Contenido ofrecido por Turismo de Ceuta
Contenido Patrocinado
Contenido ofrecido por CEU en Andalucía