Sumar reclama al PP que aparte a Landaluce de la presidencia de la Comisión de Exteriores del Senado

El portavoz de Justicia de Sumar, Enrique Santiago, ha emplazado este viernes al Partido Popular a retirar la presidencia de la Comisión de Exteriores del Senado al alcalde de Algeciras y miembro de la Cámara Alta, José Ignacio Landaluce, denunciado esta semana por el PSOE ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por la supuesta comisión de delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y abuso o acoso sexual durante el desempeño de sus funciones como regidor.

Landaluce, quien niega esas acusaciones, anunció el martes a través de una declaración en vídeo su dimisión como presidente del PP de la ciudad y su renuncia a todos los cargos orgánicos que ocupa en la formación para centrarse en su defensa. A la par, apuntó que prevé mantener sus cargos como alcalde de la ciudad y senador. En el vídeo puntualizaba que dejaría la presidencia de la Comisión de Exteriores. "Seguiré siendo senador, dejando la presidencia de la Comisión de Asuntos Exteriores", apuntaba en la grabación.

Dos días después de aquel anuncio, Landaluce sigue constando formalmente al frente de la comisión como miembro del grupo del Partido Popular, tal y como ha comprobado Europa Sur a través de la página web del Senado. Por este cargo, Landaluce percibe una retribución complementaria de 1.670,90 euros al mes que se suman a las retribuciones de base de los senadores, de algo más de 75.000 euros anuales, a razón de 3.284,91 euros de base y 2.108 de indemnización por ser de fuera de Madrid (ambos en 14 pagas). En caso de dejar finalmente la comisión, pecibiría los citados 75.000 euros anuales como senador de base.

Landaluce, en el organigrama de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, este viernes.

Santiago ha justificado su petición en que, ante las denuncias de abuso sexual, hay que ser contundente y tomar medidas preventivas, algo que a su juicio no ha hecho el PSOE con los casos de Francisco Salazar, el portavoz en Torremolinos, el presidente de la Diputación de Lugo y ahora el dirigente Javier Izquierdo. "Espero que pongan los medios para que esto no vaya constantemente a golpe titular, que pongan los medios para hacer una investigación integral y, sobre todo, tomen medidas", ha comentado.

Pero también se ha dirigido al PP para que haga lo propio con sus casos: "No sé cuándo va a dimitir el alcalde de Algeciras como alcalde, como senador y como presidente de la Comisión de Exteriores del Senado -ha añadido-. Menuda vergüenza el presidente de la Comisión de Exteriores del Senado, que tiene una representación internacional de una institución de esas dimensiones, acusado de violencia machista". Por el momento, Landaluce está denunciado, sin que se hayan abierto diligencias ni otros trámites judiciales (como investigación o acusación formal contra él).

Durante la XI y XII Legislatura, Landaluce ya presidió la Comisión de Asuntos Exteriores. Además, ha formado parte de la Diputación Permanente; la Comisión de Peticiones; la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo siendo el portavoz del grupo popular Congreso-Senado; la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; la Comisión General de las Comunidades Autónomas; y la Comisión Mixta para la Unión Europea. En su su etapa como diputado, también fue vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso en la X Legislatura.