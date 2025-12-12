Pies de plomo en el PP tras 14 meses de polémica en torno a Landaluce

"He decidido dar un paso que me rompe por dentro pero que considero imprescindible. Voy a presentar mi dimisión como presidente del Partido Popular de Algeciras y renuncio a todos los cargos orgánicos que desempeño, tanto en la ejecutiva provincial como en la regional y nacional del Partido Popular. Asimismo, he solicitado mi suspensión temporal y transitoria como militante del Partido Popular".

Con estas palabras, el alcalde de Algeciras y senador, José Ignacio Landaluce, anunciaba en la mañana del miércoles una suerte de paso al lado tras la denuncia del PSOE ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por la supuesta comisión de delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y abuso o acoso sexual durante el desempeño de sus funciones como regidor.

"Quiero ser absolutamente claro, esta decisión no implica la renuncia a los cargos institucionales que ostento. Seguiré luchando como alcalde por Algeciras. Seguiré siendo senador, dejando la presidencia de la Comisión de Asuntos Exteriores. Así lo decidió mi pueblo con los votos de la mayoría suficiente y en el Senado siendo el senador más votado de la provincia de Cádiz", añadía a renglón seguido. Landaluce vinculó su decisión a la necesidad de defender su honor, "con la máxima eficacia, evitando que esta situación dañe a la organización política a la que he dedicado 40 años de mi vida". Sobre el daño reputacional a Algeciras y al Senado no se ha pronunciado.

Tampoco se han aportado detalles sobre la existencia ni el resultado de una supuesta investigación interna en el PP-A que se habría puesto en marcha tras las primeras acusaciones públicas de acoso contra Landaluce

La pregunta queda suspensa en el aire: ¿En qué situación jurídica queda Landaluce como edil en el Ayuntamiento? ¿Pasa a ser un concejal del grupo no adscrito? ¿Se le puede considerar un tránsfuga? A la vista de sus palabras, lejos de aportar la pretendida claridad, la cuestión depende ahora de la respuesta -hasta el momento inexistente- del Partido Popular.

Excesiva prudencia en el PP

La formación conservadora, más de un día después de trascender la denuncia de los socialistas, no ha aclarado todavía si ha aceptado la suspensión temporal y transitoria de la militancia que asegura haber solicitado el alcalde. Tampoco si esa posibilidad existe en los estatutos de la formación. Ello supone una pieza clave a la hora de seguir siendo considerado como un concejal del Grupo Popular.

El PP tampoco aporta excesivos detalles sobre la investigación interna cuya puesta en marcha se anunció tras las primeras acusaciones públicas de acoso contra Landaluce, que se remontan a octubre de 2024, y que fue anunciada entonces por la consejera y portavoz del Gobierno andaluz del PP, Carolina España. Lejos de entrar en profundidades, la propia España pasó el jueves de puntillas por el asunto. "No conocemos todavía la denuncia en qué consiste", se limitó a afirmar.

Fuentes del Partido Popular consultadas por este periódico explican que la investigación interna se cerró porque "las dos mujeres supuestamente acosadas por Landaluce no presentaron denuncia". El PP no precisa quién instruyó dicha investigación ni cuándo se dio carpetazo al asunto.

Mientras tanto, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, sostuvo este mismo jueves en Jaén “que se investigue hasta el final”, afirmación que abarca tanto el ámbito judicial como el interno en el partido.

¿Concejal no adscrito o tránsfuga?

El Ayuntamiento de Algeciras tampoco ofreció un detalle negro sobre blanco acerca de la situación exacta en la que se quedará el alcalde ante el Pleno. En cuanto al máximo órgano de representación de la entidad local, Landaluce seguiría constando como concejal del grupo municipal del PP hasta que este estatus varíe como consecuencia de la anunciada suspensión de la militancia solicitada por el propio alcalde.

El alcalde no ha pedido la baja en el PP, si no una suerte de excedencia de su militancia. Un matiz fundamental en este asunto

¿Y si el PP finalmente suspende la militancia de Landaluce? Entonces, entraría en escena el Reglamento Orgánico Municipal, cuyo artículo 3 dispone que si los concejales causan "baja" -que no suspensión- en el grupo en el que inicialmente se hubiesen integrado "bien por voluntad propia, bien por ser expulsado de aquella formación electoral o del propio grupo, tendrán la condición de concejales no adscritos". Pero el alcalde expresamente no ha pedido la baja en el PP, sino una suerte de excedencia de su militancia. Un matiz fundamental en este asunto.

Asimismo, el llamado Pacto por la estabilidad institucional, popularmente conocido como el Pacto Antitransfuguismo, recoge que se entiende por tránsfugas "a los y las representantes locales, autonómicos y estatales que, traicionando al sujeto político (partidos políticos, coaliciones o agrupaciones de electores) que los y las presentó a las correspondientes elecciones, hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes".

"Cuando surgiesen dudas sobre qué personas han incurrido en transfuguismo", añade, "será el sujeto político que los ha presentado y/o el partido que los y las propuso para el supuesto del párrafo anterior quien aclarará por escrito quienes han abandonado la formación, han sido expulsados o se han apartado de su disciplina, a efectos de su calificación como tránsfugas". Y en esas, se sigue a la espera del PP.