La denuncia del PSOE contra Landaluce compromete su continuidad como alcalde de Algeciras

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, anunció este miércoles su dimisión como presidente del Partido Popular de la ciudad y su renuncia a todos los cargos orgánicos que ocupa en la formación -en las ejecutivas regional y nacional- para "concentrarse" en su defensa tras la denuncia presentada por el PSOE ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por la supuesta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y abuso sexual durante el desempeño de sus funciones como regidor.

La decisión de Landaluce se produjo pocas horas después de que los medios de comunicación desvelasen el contenido de la denuncia de los socialistas, presentada el pasado martes, 9 de diciembre, un año después de que saltasen a la luz pública los supuestos mensajes intercambiados entre tres concejalas del PP en el Ayuntamiento de la ciudad, en los que se relataba la comisión de episodios de abusos sexuales atribuidos al regidor.

Los socialistas, en el relato de hechos que formulan, desvelan que los citados mensajes les fueron trasladados por Luis Ángel Fernández, ex teniente de alcalde y ex diputado en el Congreso por el PP, enemistado con Landaluce tras su salida en 2023 del Ayuntamiento, donde durante varios mandatos fue responsable municipal de Hacienda.

Landaluce continúa como alcalde de la ciudad de Algeciras y como senador, por lo que también mantiene su condición de aforado, lo que haría que una hipotética apertura de diligencias de investigación por parte del Ministerio Público fuese tramitada por el Supremo.

La decisión de Landaluce de apartarse de los cargos orgánicos del PP, así como la suspensión transitoria de militancia en el partido, compromete su continuidad como alcalde y su candidatura a la reelección en las elecciones municipales de 2027. “Estoy convencido de que el señor Landaluce dará sus explicaciones y la dará en el mismo día de hoy”, expresó el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, que en cualquier caso evitó expresarle su apoyo expreso.

Landaluce reitera su "absoluta inocencia" y se reafirma su determinación de continuar ejerciendo su derecho a la defensa "con todos los medios legales” a su alcance

El alcalde de Algeciras se pronunció sobre la denuncia en su contra a través de un vídeo grabado en dependencias municipales, en el que compareció en solitario, y a través de un comunicado remitido por el gabinete municipal de comunicación. Landaluce reiteró su "absoluta inocencia" y se reafirmó en su determinación de continuar ejerciendo su derecho a la defensa "con todos los medios legales” a su alcance.

La denuncia del PSOE establece una relación directa entre la ocultación durante años de esos presuntos abusos y la contratación de dos personas como asesoras del PP en el Consistorio: Inés Cortés Achedad, abogada y ex mujer de Luis Ángel Fernández, y la ex concejal Laura Ruiz, partícipe de un grupo de WhatsApp en el que se vertieron comentarios en los que se habrían relatado episodios de abusos y que estaba integrado por aquella y otras dos ediles: Susana Pérez Custodio, que continúa en el Ayuntamiento y es presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, y Eva Pajares, actual delegada territorial de Salud de la Junta de Andalucía en Cádiz.

Los contratos

"La presente denuncia se formula en relación con la contratación como personal eventual, con dedicación completa, en el Ayuntamiento de Algeciras de Dña. Laura Ruiz Gutiérrez (ex concejala del Partido Popular) y Dña. María Inés Cortés Achedad (ex personal eventual del Ayuntamiento de Algeciras y ex cónyuge de un destacado dirigente del Partido Popular), acordada mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia n.º 8579, de 22 de septiembre de 2023.

Asimismo, se denuncia la contratación de la Sra. Ruiz Gutiérrez en la Residencia de Mayores de San García, centro de titularidad pública, con un 70% de sus plazas concertadas con la Junta de Andalucía y cuya gestión corresponde al Grupo Vitalia Home", apunta la denuncia, firmada por la diputada autonómica y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Algeciras, Rocío Arrabal, e Isabel Beneroso, vicesecretaria del partido en la ciudad.

La iniciativa de las socialistas "se fundamenta en la sospecha de que dichas contrataciones pudieron haberse realizado con la finalidad de impedir la divulgación de determinados mensajes de WhatsApp o informaciones en poder de las personas contratadas o de sus familiares directos -en el caso de Dña. María Inés Cortés Achedad, su ex cónyuge D. Luis Ángel Fernández Rodríguez, dirigente destacado del Partido Popular de Algeciras que ha ocupado numerosas responsabilidades orgánicas y públicas- relativos a supuestos episodios de acoso y/o abuso sexual que habrían sido presuntamente sufridos por dos concejalas del Partido Popular", Pajares y Pérez Custodio".

Relacionado Susana Pérez Custodio y Eva Pajares niegan que el alcalde Landaluce las acosara sexualmente

Para los socialistas, "de confirmarse este eventual propósito, los fondos públicos destinados a tales contrataciones habrían sido aplicados a un fin ajeno al interés general y a las funciones propias de los puestos, pudiendo integrar un posible delito de malversación de caudales públicos".

Bajo esa línea argumental, el PSOE señala "un posible tráfico de influencias por parte del Sr. Landaluce para facilitar la contratación de la Sra. Ruiz Gutiérrez en la Residencia de Mayores de San García (Algeciras), una vez cesado su puesto como personal eventual del Ayuntamiento de Algeciras tras haber sido condenada en firme por el Tribunal Supremo".

"Igualmente, se solicita que se investiguen las informaciones de los supuestos episodios de acoso y/o abuso sexual que habrían sido presuntamente sufridos por dos concejalas del Partido Popular a fin de comprobar su veracidad y determinar si los hechos descritos pudieran ser constitutivos de un presunto delito de acoso y/o abuso sexual por parte del alcalde hacia dichas ediles", expone la denuncia.

El relato presentado por el PSOE

El relato de hechos que consta en la denuncia presentada ante la Fiscalía por el PSOE contra el senador y alcalde repasa los acontecimientos acaecidos desde que Laura Ruiz presentó su dimisión como concejal en 2021, tras ser condenada a 21 meses de prisión por delitos contra la intimidad, la integridad moral y coacciones cometidos contra el abogado de su ex marido. Tras ese hecho y después de amagar -tanto en público como en privado- con tirar de la manta, Ruiz fue contratada como asesora municipal, puesto del que fue destituida tras ratificarse la condena por el TS.

Los socialistas exponen literalmente en su denuncia los supuestos mensajes compartidos en el grupo de WhatsApp -denominado “Francescas de M.”- común a las tres concejalas citadas, en los que estas habrían descrito episodios de abuso sexual atribuidos al regidor. “Esta mañana para apartarme de la mesa del chocolate me tocó el culo”, relata una de ellas. "Me ha metido mano por debajo de la mesa", describe otra.

Fernández, el filtrador

La denuncia incorpora capturas de pantalla de WhatsApp de Luis Ángel Fernández "para denunciar el presunto acoso sexual por parte del alcalde a dos concejalas". "El Sr. Fernández Rodríguez", señala la denuncia, "comunicó [a Isabel Beneroso] que le hacía llegar información que estaba dirigida contra el alcalde de Algeciras. Los mensajes iniciales del 3 de febrero de 2022 contextualizaban la intención política de la revelación, manifestando: 'Isabel si el día 12 os va bien tú sigues en la idea de cargarnos a Landaluce', 'Ayer Vidales le enseñó a Fernando Silva [concejal del PSOE] varias de las cosas que tenemos' y 'Te envÍo solo dos [capturas de mensajes] de las más infantiles.

Tras las contrataciones de Laura Ruiz e Inés Cortés, ni la primera de ellas ni Luis Ángel Fernández "han vuelto a divulgar información sobre las presuntas actuaciones ilícitas del alcalde", apunta la denuncia

El escrito de los socialistas alude también a un mensaje trasladado por Laura Ruiz a Rocío Arrabal, no respondido por esta última: "Tengo cosas muy muy serias de esta gente del PP, tan serias como que yo (y eso que mi formación no es Derecho, como sabes) las calificaría de constitutivas de delito. Si quieres sentarte conmigo…, yo estoy dispuesta, no tengo ningún problema. Creo que podemos ayudarnos mutuamente. A vuestra disposición. Un saludo”.

El relato de la denuncia pormemoriza cómo, a posteriori y tras estas maniobras, Laura Ruiz e Inés Cortés fueron contratadas el 22 de septiembre de 2023 como personal eventual del Aytuntamiento con retribuciones brutas anuales de 25.000 y 30.000 euros, respectivamente. "Además, a Dña. María Inés Cortés se le concedió la compatibilidad para ejercer la abogacía en un pleno posterior a su contratación", apunta la denuncia.

"Tras estas contrataciones, ni el Sr. Fernández Rodríguez ni la Sra. Ruiz Gutiérrez han vuelto a divulgar información sobre las presuntas actuaciones ilícitas del alcalde", apunta.

La cronología expuesta por los socialistas se remata con el cese de Ruiz en el Ayuntamiento el 23 de mayo de 2025, tras confirmar el TS la sentencia en su contra, y su casi inmediata contratación "como psicóloga", pese a carecer de experiencia profesional como tal, "en la Residencia de Mayores de San García".

El almuerzo programado para el próximo domingo por el PP de Algeciras para celebrar las fiestas navideñas ha quedado suspendido.