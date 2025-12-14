El Campo de Gibraltar no guarda el paraguas todavía: el poniente llega este lunes con lluvias antes de una tregua

El adiós de la borrasca Emilia dejará un inicio de semana de transición en el Campo de Gibraltar. El cambio de viento a poniente se hace efectivo este lunes, pero lo hace sin limpiar los cielos todavía: la jornada arrancará marcada por la inestabilidad y la presencia de lluvias, que obligarán a mantener el paraguas a mano un día más mientras el viento del oeste se asienta en el Estrecho.

En cuanto a los termómetros, el flujo atlántico mantendrá el ambiente fresco. Las temperaturas se quedarán contenidas, con máximas de 17 grados en los momentos centrales del día, lejos de los registros más cálidos de semanas anteriores.

Una vez superado este lunes lluvioso, la comarca tendrá de una ventana de estabilidad de tres días. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), tanto el martes, como el miércoles y el jueves se presentan como jornadas secas, con cielos variables pero sin riesgo de precipitaciones. Serán días para recuperar la normalidad marítima y las actividades al aire libre antes del siguiente cambio.

La tregua tiene fecha de caducidad: el viernes. Será a partir de la tarde del viernes cuando la nubosidad vuelva a aumentar y regresen las primeras lluvias (35% de probabilidad), anticipando un fin de semana pasado por agua. Para el sábado y el domingo, los modelos sí confirman la entrada de un frente activo que elevará la probabilidad de precipitación hasta el 80% y el 95% respectivamente.