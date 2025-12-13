La borrasca Emilia deja tormentas, lluvias y viento fuerte en el Campo de Gibraltar desde la madrugada del sábado

La borrasca Emilia ha dejado un episodio de meteorología adversa en el Campo de Gibraltar desde la madrugada de este sábado 13 de diciembre, con precipitaciones intensas, tormentas organizadas, fuerte actividad eléctrica y rachas de viento de Levante que han alcanzado los 78 kilómetros por hora, según los datos registrados por MeteoGib.

El episodio comenzó en la noche del viernes, con un aumento progresivo de la nubosidad y la intensificación del levante, que alcanzó fuerza fuerte a casi temporal a partir de las 22:00. Ya de madrugada, sobre las 3:15 horas, se registraron relámpagos frecuentes y truenos procedentes de tormentas bien estructuradas sobre el estrecho de Gibraltar y el norte de Marruecos, avanzando hacia el noroeste.

Durante las horas centrales de la madrugada, los vientos del este-sureste se mantuvieron entre 36 y 40 nudos (67 a 74 km/h), con picos posteriores de hasta 42 nudos (78 km/h), situando el episodio dentro de la categoría de viento fuerte a temporal. Estas condiciones son propias del levante invernal, habitual en los meses de diciembre y enero.

Las tormentas asociadas a Emilia presentaron una estructura organizada, con una banda activa desplazándose desde el Estrecho hacia el interior del Campo de Gibraltar. El radar meteorológico mostraba a primera hora de la mañana núcleos de precipitación intensa, con probabilidad de aguaceros fuertes y granizo, especialmente en zonas como Tarifa, Los Barrios y áreas interiores.

Tarifa ha sido la localidad más afectada por las lluvias, con 36 litros por metro cuadrado acumulados durante la madrugada. En Algeciras, se han recogido en torno a 13 litros por metro cuadrado, mientras que en Gibraltar y parte de la costa oriental las precipitaciones fueron más limitadas debido al conocido efecto de escudo del levante, que reduce la lluvia directa en estas zonas pese a la proximidad de las tormentas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado el aviso naranja por tormentas y lluvias hasta el mediodía de este sábado, cuando pasará a ser amarillo por viento y fenómenos costeros en el área del Estrecho, con algunas precipitaciones débiles durante toda la jornada.