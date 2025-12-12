El PP abre la puerta a la dimisión de Landaluce como alcalde tras forzar su salida del Grupo Popular en el Senado a raíz la denuncia del PSOE

La dirección del PP ha decidido que José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras, deje de formar parte del Grupo Popular en el Senado después de que él mismo anunciase el pasado miércoles su “suspensión temporal” como militante por la denuncia presentada contra él por el PSOE ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por delitos de abuso o acoso sexual, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, según han informado a Europa Press fuentes populares.

José Ignacio Landaluce es senador del PP desde 2016 y en esta legislatura era presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, además de vocal en otras cinco comisiones parlamentarias, entre ellas la de Peticiones y la Mixta Congreso-Senado de relaciones con el Defensor del Pueblo y la de la Unión Europea. Las mismas fuentes han precisado que corresponde a él decidir si mantiene el acta como senador, pasando al Grupo Mixto como no adscrito, o renuncia a él.

La decisión del PP abre la puerta a que Landaluce, en correspondencia, abandone también el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Algeciras y la Alcaldía de la ciudad, ya que pasaría a ser concejal no adscrito. Los populares tienen mayoría absoluta en el Consistorio con 16 concejales, entre los que debería salir su sucesor, sobre un total de 27.

Su continuidad en la Comisión de Asuntos Exteriores ha sido especialmente criticada por la oposición. Sumar emplazó este mismo viernes formalmente al PP a que le quitase la presidencia de la comisión al senador "señalado por violencia machista", argumentando que su permanencia resulta incompatible con la gravedad de las acusaciones.

La denuncia presentada por el PSOE algecireño ha cobrado fuerza esta semana con la presentación oficial ante la Fiscalía del Tribunal Supremo. En octubre de 2024 saltaron a la luz presuntos mensajes de WhatsApp intercambiados entre tres concejalas del PP del Ayuntamiento de Algeciras en los que se describían episodios de acoso y abuso sexual atribuidos al regidor. Estos mensajes fueron desvelados por Luis 'Alvise' Pérez, ahora eurodiputado de Escaños en Blanco.

En febrero de 2025, el PSOE algecireño anunció que presentaría una querella ante el Tribunal Supremo aportando pruebas registradas ante notario de un presunto delito de malversación de fondos. La organización socialista denunció en ese momento que Landaluce podría haber utilizado dinero público para comprar el silencio de presuntas víctimas.