La parlamentaria andaluza del PSOE Rocío Arrabal ha utilizado este jueves su turno de palabra en el Pleno del Parlamento sobre los presupuestos para exigir al PP que tomen medidas contra el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, tras la denuncia presentada por el PSOE ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por la supuesta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y abuso sexual durante el desempeño de sus funciones como regidor.

"Actúen pronto porque esto huele a podrido. No sean cobardes", ha instado al grupo popular. El PP ha evitado dar réplica sobre el asunto.