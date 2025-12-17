La UE y Reino Unido concluyen el tratado sobre Gibraltar tras el Brexit con el visto bueno de España y el Peñón

Los equipos negociadores de la Unión Europea (UE) y el Reino Unido han completado la redacción del texto legal del tratado que regulará la relación de Gibraltar con el bloque tras el Brexit, según confirmó la Comisión Europea. El documento, que tiene el visto bueno de los gobiernos de España y el Peñón, se somete ya a revisión por parte de los gabinetes jurídicos de Bruselas y Londres antes de iniciar los procedimientos internos que conducirán a su firma y ratificación.

La conclusión del texto legal llega 9 años y medio después de que, el 23 de junio de 2016, Reino Unido arrastrara a Gibraltar a la salida de la UE a pesar de que el 96,7% de los votantes gibraltareños optó por la permanencia. El pasado 11 de junio de 2025, las partes ya alcanzaron un acuerdo político que fue firmado por el comisario europeo Maroš Šefčovič, el ministro español de Asuntos Exteriores José Manuel Albares, y por la parte británica, compuesta por la entonces secretaria de Relaciones Exteriores, David Lammy, y el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo.

Según la Comisión, desde junio los negociadores llevaron a cabo un trabajo intensivo para finalizar el texto legal, que se completó el 12 de diciembre de 2025, ha confirmado este miércoles Gibraltar Chronicle.

El principal objetivo del futuro acuerdo es garantizar la prosperidad de toda la región, eliminando la barrera física que supone el paso fronterizo con La Línea para dar mayor fluidez el movimiento de personas y mercancías entre España y Gibraltar, al tiempo que se preservan el espacio Schengen, el Mercado Único de la UE y la Unión Aduanera. Según la Comisión, esto aportará confianza y seguridad jurídica a la población, promoviendo la prosperidad compartida.

Aunque aún no hay un calendario definido para la publicación del texto, la secretaria de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, aseguró ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes que esperan hacerlo “lo antes posible”. Cooper señaló que el documento se presentará ante el Parlamento británico, ofreciendo “numerosas oportunidades para examinar el tratado”. Aunque en un principio se explicó que en la parte europea bastaría con su ratificación en la Eurocámara, varios expertos en Derecho Internacional han incidido en la posibilidad de que tenga que pasar por los parlamentos de los 27 países si existe algún conflicto de competencias.

El pasado mes de septiembre, Clara Martínez Alberola, asesora principal de la Secretaría General de la Comisión para las Relaciones con los Socios de Europa Occidental y actor clave en la negociación, dijo al Parlamento Europeo que la Comisión creía que se trataba de “un acuerdo exclusivo de la UE”. Pero, añadió: “por supuesto, tenemos que discutir esto con el Consejo (Europeo)”.

Para Reino Unido, el proceso de ratificación comenzará con una moción en el Parlamento de Gibraltar instando a Westminster a ratificarlo. Según el sistema británico, el documento seguirá el procedimiento de la Ley de Reforma Constitucional [CRAG], que implica que se presente en las Cámaras del Parlamento durante 21 días de sesión en las que se deabtirá. Si durante este tiempo no hay objeciones, se ratificará automáticamente.

El Gobierno de Gibraltar califica de “positiva” la conclusión de la negociación del texto y recuerda que ahora el documento pasará por las revisiones técnicas y legales necesarias, así como por el proceso de traducción de la UE. “Seguimos comprometidos con la transparencia: el tratado final se hará público y estará sujeto al pleno escrutinio de los parlamentos de Gibraltar, Reino Unido y la UE como parte del proceso de ratificación”, indicó un portavoz del Ejecutivo gibraltareño.