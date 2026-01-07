El PSOE cierra filas con Rocío Arrabal tras la querella de un Landaluce "acorralado"

La Ejecutiva del PSOE de Algeciras ha mostrado este miércoles, a través de su secretario de Organización, Fran Fernández, su total apoyo, “firme e inquebrantable”, a la secretaria general y portavoz del Grupo municipal Socialista en el Ayuntamiento algecireño, Rocío Arrabal, a la que el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, ha vuelto a “amenazar” con una querella criminal por supuestas injurias y calumnias.

Para el PSOE, según expone en un comunicado de prensa, el paso dado por el regidor es una “respuesta tardía” a la denuncia presentada contra él por Arrabal ante la Fiscalía Anticorrupción del Tribunal Supremo por la presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencia y acoso sexual.

“Landaluce ya ha interpuesto anteriormente otras querellas contra nuestra secretaria general por supuestas injurias y calumnias, y siempre han sido desestimadas por la Justicia”, recuerda Fernández, también viceportavoz socialista en el Ayuntamiento, tras el anuncio de Landaluce. Este último responde, a juicio del responsable socialista, a la “desesperación” de un político “acabado”, que “utiliza esta querella como una cortina de humo para ocultar la realidad: que cada día está más acorralado y que su propio partido le ha retirado la confianza”.

Tras reiterar todo el “apoyo, respaldo y afecto” a la secretaria general del PSOE de Algeciras, en su nombre y en el de toda la Ejecutiva local “en bloque”, Fernández confirma que, en el caso de que se admita a trámite la querella anunciada por Landaluce, “nuestra portavoz no tendrá ningún inconveniente en facilitar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía toda la información que fue remitida a la Fiscalía del Tribunal Supremo en relación con los hechos denunciados”.

“Desde el PSOE de Algeciras no vamos a dejar de ejercer nuestra labor de control y fiscalización, por muchas querellas que Landaluce anuncie o interponga”, sostiene Fernández

La Ejecutiva local socialista se reitera en que las afirmaciones incluidas en la denuncia contra Landaluce se sustentan en documentación y pruebas que “no sólo han sido explicadas en declaraciones y ruedas de prensa, sino que ya están también a disposición de la Fiscalía del Supremo, tal y como se anunció en su día” e insiste en que Arrabal "no ha hecho otra cosa que cumplir con su obligación: al tener conocimiento de unos hechos que podrían ser constitutivos de delito, ponerlos en conocimiento de la Fiscalía”.

Los socialistas consideran “sorprendente” que Landaluce dirija su querella únicamente contra la líder socialista de Algeciras, "cuando han sido muchos representantes políticos, y de distintos partidos, los que se han hecho eco de los hechos expuestos en su denuncia". “Desde el PSOE de Algeciras no vamos a dejar de ejercer nuestra labor de control y fiscalización, por muchas querellas que Landaluce anuncie o interponga”, sostiene Fernández.

Dimisión y moción de censura

La Ejecutiva local considera también “curioso” que la querella llegue justo ahora, no solo porque esto prueba que Landaluce “mentía” cuando decía que ya había presentado dicha denuncia, "sino porque demuestra que el ex dirigente del PP y todavía alcalde y senador se ha quedado solo”en su empeño por aferrarse al sillón".

“Él no se ha ido del PP porque haya querido, eso es sólo otro más de sus bulos… Se ha ido porque su propio partido le ha obligado a dimitir, y la prueba evidente es que ningún dirigente del Partido Popular ha salido a dar la cara por él: han evidenciado que no confían en él y le han dejado solo”, insiste el viceportavoz socialista.

Fernández critica también que el PP no haya sido capaz de articular una moción de censura para apartar a Landaluce de la Alcaldía, teniendo los números y los mecanismos para ello, lo que implica que “por lo bajini sí que están permitiendo que este señor siga siendo alcalde y haciendo daño a la institución municipal y a la propia imagen de la ciudad”.