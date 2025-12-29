Landaluce se querella contra Alvise Pérez por coacciones, amenazas y acoso

José Ignacio Landaluce llevará a los tribunales a Alvise Pérez. El alcalde de Algeciras ha interpuesto una querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo "por los delitos de coacciones, amenazas y acoso" al eurodiputado de la formación de ultraderecha Se Acabó La Fiesta (SALF). Luis Pérez Fernández, más conocido como Alvise Pérez, amenazó al regidor con difundir una decena de casos de supuestos abusos sexuales si no dimitía como alcalde. Esto ocurrió el pasado 17 de diciembre en plena tormenta política, poco después del anuncio de la denuncia del PSOE ante la Fiscalía del Tribunal Supremo contra el senador y alcalde de la ciudad por los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y abuso sexual. Alvise apareció a través de su canal de Telegram, como cuando en octubre de 2024 hizo públicos los mensajes de WhatsApp relacionados con distintas personas del entorno del regidor algecireño. Alvise no cumplió con su amenaza de desvelar más información que, según afirmó, podría afectar personal y políticamente a Landaluce.

Landaluce ha encomendado su defensa a Guadalupe Sánchez Baena, la fundadora y directora del bufete Novalex Spain, una abogada mediática que ha defendido al rey emérito Juan Carlos I -contra Miguel Ángel Revilla- y lleva la causa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El alcalde de Algeciras avanzó en el último Pleno del año que había tomado medidas legales contra Alvise. "Una mañana hago declaraciones sobre lo que está haciendo Gibraltar con la usurpación de aguas y la falta de cumplimiento ambiental; al rato aparece Alvise Pérez y después el PSOE. Otro día hago declaraciones tras conocerse un acuerdo (sobre el Peñón) y digo que todo lo que se apruebe en el Campo de Gibraltar debe ser conocido por los alcaldes, los más afectados. Al rato, Alvise Pérez. Al rato, el Partido Socialista. Se retroalimentan uno al otro", manifestó el regidor tras el Pleno del 19 de diciembre.

El bufete de Guadalupe Sánchez Baena ha realizado un comunicado este lunes en representación de Landaluce, de quien considera que está siendo objeto "de una campaña continuada de hostigamiento, difamación y descrédito personal" por parte de Alvise a través de las redes sociales. Habla también de "graves insultos e insidias, acusaciones falsas y manifestaciones de carácter intimidatorio y amenazante".

La defensa del alcalde de Algeciras sostiene que ejercitará ante los tribunales de justicia "cuantas acciones le asisten conforme al Derecho". El bufete manifiesta "la condena absoluta" de Landaluce hacia "cualquier forma de violencia contra las mujeres" como "cualquier conducta que atente contra su dignidad, libertad o integridad personal y moral".

El encabezamiento del mensaje de Alvise Pérez dirigido a Landaluce.

El comunicado íntegro dice así:

"Como es de conocimiento público, don José Ignacio Landaluce Calleja, alcalde de la ciudad de Algeciras, viene siendo objeto desde hace un tiempo de una campaña continuada de hostigamiento, difamación y descrédito personal por parte de don Luis Pérez Fernández (Alvise Pérez), desarrollada a través de publicaciones en sus redes sociales, en las que vierte de forma reiterada contra él graves insultos e insidias, acusaciones falsas y manifestaciones de carácter intimidatorio y amenazante".

"Ante esta situación, les comunicamos que el Sr. Landaluce Calleja ha encomendado formalmente su representación y defensa letrada a Dña. Guadalupe Sánchez Baena, abogada y directora de este despacho, con la finalidad de ejercitar ante los tribunales de justicia cuantas acciones le asisten conforme a Derecho. Dichas actuaciones comprenden tanto el ejercicio de las acciones sobre protección civil del derecho al honor previstas en los arts. 7.7 y 9 de la LO 1/1982, de 5 de mayo, como las de naturaleza penal, referidas a la interposición de una querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo por los delitos de coacciones, amenazas y acoso".

"Don José Ignacio Landaluce Calleja desea también manifestarles de forma expresa, firme e inequívoca su condena absoluta, tanto hacia cualquier forma de violencia contra las mujeres, como hacia cualquier conducta que atente contra su dignidad, libertad o integridad personal y moral. Del mismo modo, rechaza de manera tajante la utilización, manipulación o instrumentalización de una causa tan grave y sensible con fines políticos espurios, por considerar que dicha práctica no solo banaliza el sufrimiento real de las víctimas, sino que socava los principios más elementales de justicia, verdad y respeto a la presunción de inocencia. En consecuencia, cualquier acusación falsa o insinuación infundada a este respecto será respondida con la máxima firmeza ante los tribunales de justicia".

"Todo ello se entiende sin perjuicio de las acciones legales que pudieran ejercitarse frente a cualesquiera personas que, en lo sucesivo, reproduzcan, difundan o amplifiquen el contenido de las acusaciones, injurias e insidias publicadas por el Sr. Alvise Pérez por cualquier medio o plataforma, en la medida en que dichas actuaciones pudieran resultar lesivas para los derechos de don José Ignacio Landaluce Calleja".

Novalex Spain

Guadalupe Sánchez Baena es la fundadora y cabeza del bufete Novalex Spain, una firma que lleva junto a su compañero, el letrado Mariano Madrid. Sánchez Baena es Licenciada en Derecho por la Universidad de Alicante en el 2000, realizó prácticas en distintos despachos y abarcó diversas disciplinas legales. En 2004 abrió el bufete Novalex. En 2020 recibió el Premio Nacional De Ley en la categoría de derecho inmobiliario. El bufete está gestionada a través de la sociedad GM Legal Experts SL y tienen un despacho en el centro de la ciudad de Madrid y otro en la localidad alicantina de Guardamar del Segura.