Landaluce niega que vaya dejar la Alcaldía por un “montaje” del PSOE: "Mis compañeras les importan un pito"

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha afirmado este viernes que es cuestión de tiempo que deje el grupo popular en el Ayuntamiento de Algeciras, pero en ningún caso abandonará la Alcaldía ni la disciplina de voto ante lo que considera "un montaje" del PSOE. "Voy a llevar a juzgado a todo el que me haga daño y voy a tratar de que la justicia aclare cualquier duda. Cuidado con las denuncias falsas, porque al final son un perjuicio y quien causa perjuicio, lógicamente, tiene una sanción importante", ha manifestado en referencia a la denuncia presentada contra él por los socialistas por los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y abuso sexual.

Según el regidor, este "montaje" lleva más de un año y medio en preparación y su intención original habría sido presentarlo durante las elecciones municipales o autonómicas, aunque asegura que la situación actual del Partido Socialista habría adelantado sus planes. "La situación tan terrible que está viviendo el Partido Socialista y el desprecio que están recibiendo por parte de la sociedad española con todo lo que se está conociendo han hecho que se adelante esta estrategia", ha dicho.

Relacionado El Ayuntamiento de Algeciras estalla por la denuncia contra Landaluce

El alcalde tildó de “teatrillo” la marcha de los concejales socialistas del Pleno de este viernes. El objetivo, según él, es perjudicarle políticamente. “Son malos actores pero montan el espectáculo. Estaba más claro que el agua, se les veía venir”, ha afirmado.

Landaluce ha subrayado que ninguna de sus compañeras ha "seguido el juego" del Partido Socialista, rechazando las acusaciones, y que él mismo no ha recibido ninguna demanda o reclamación judicial por parte de mujeres. Por el contrario, ha señalado que él presentó una querella contra los socialistas y su portavoz, Rocío Arrabal, a cuya tramitación judicial asegura que acudieron. “Ni vinieron, ni mandaron procurador, ni mandaron nada”, ha señalado.

Fotos del Pleno del Ayuntamiento de Algeciras con el plantón de la oposición al alcalde Landaluce / VANESSA PÉREZ

El alcalde ha criticado la actuación del PSOE al eliminar referencias a ruedas de prensa en los medios, interpretándolo como una destrucción de pruebas frente a la demanda que mantiene abierta. Asimismo, ha defendido su gestión y el apoyo ciudadano que recibe: “Yo soy alcalde de Algeciras porque han querido los algecireños con mayor apoyo que nunca ha tenido nadie. Ese apoyo te da ánimo, te motiva y te da energía”.

Relacionado La petición de perdón de Laura Ruiz a José Ignacio Landaluce tras ser contratada como personal municipal de confianza en Algeciras

Respecto a su vinculación al partido, el alcalde ha aclarado que ha solicitado la baja en su partido tras 40 años militando entre AP y el PP, para no dañarlo, aunque seguirá ejerciendo como alcalde y manteniendo disciplina de voto con el Grupo Popular, también en el Senado. “He dado un paso al lado para que no dañen a mi partido. Es así, pero eso no significa que deje de ser alcalde de la ciudad”, ha añadido.

El regidor ha defendido que seguirá trabajando por Algeciras y que la justicia resolverá las denuncias y posibles daños ocasionados. “Los tribunales de justicia, que son lentos, acabarán con todo y habrá una sentencia ante esa denuncia que he presentado y esos daños que he pedido. Si les importase tanto lo de mis compañeras, seguramente ellos hubiesen actuado antes”, ha manifestado.

"Lo del Partido Socialista es darle vueltas a todo, buscar alguna triquiñuela legal para oponerse. Son personas a las que no les importa llegar a cualquier límite y superarlo", ha insistido. "Les importa bien poco la política en Algeciras. A los algecireños también les han puesto todas las zancadillas que han podido para evitar proyectos buenos para la ciudad. Todas las que han podido, más las que no nos habremos enterado por detrás", ha continuado.

"¿Por qué no han actuado en todo un año?", se ha preguntado el regidor. "Pues porque a mis compañeras les importa un pito", ha respondido. "Ellas les interesan como instrumento para atacarme y quitarme de la Alcaldía, algo que no son capaces de hacer con trabajo, esfuerzo, dedicación, compromiso y ganas de mejorar nuestra ciudad. Algeciras es mejor, más capital día a día, y eso es gracias a todos, también al equipo de gobierno", ha explicado.

Sobre Alvise Pérez

José Ignacio Landaluce afirma que el jueves presentó una demanda contra Alvise Pérez, el eurodiputado de la formación de ultraderecha Se Acabó La Fiesta (SALF) que ha amenazado con difundir más información que, según afirma, podría afectarle personal y políticamente si no deja su cargo. "Una mañana hago declaraciones sobre lo que está haciendo Gibraltar con la usurpación de aguas y la falta de cumplimiento ambiental; al rato aparece Alvise Pérez y después el PSOE. Otro día hago declaraciones tras conocerse un acuerdo (sobre el Peñón) y digo que todo lo que se apruebe en el Campo de Gibraltar debe ser conocido por los alcaldes, los más afectados. Al rato, Alvise Pérez. Al rato, el Partido Socialista. Se retroalimentan uno al otro".