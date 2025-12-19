El PP se distancia de Landaluce tras negarse a dimitir, pero se aferra al argumento de que ninguna mujer le ha denunciado en el juzgado

El PP subraya de nuevo sus distancias con José Ignacio Landaluce a raíz de la denuncia presentada en su contra por el PSOE ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y abusos o acoso, cometidos supuestamente en el ejercicio de sus funciones como alcalde de Algeciras. A las presiones que Landaluce está recibiendo desde la dirección del partido para que presente su renuncia como regidor, se une la frialdad pública y manifiesta de sus responsables, que evitan expresarle su apoyo.

El presidente de la Junta y de los populares andaluces, Juanma Moreno, se pronunció ayer por vez primera públicamente sobre la situación por la que atraviesa Landaluce para indicar que este decidió darse de baja en el PP "voluntariamente". "A partir de ahí, no es de nuestro partido, por lo que nosotros no tenemos ningún elemento de presión. Se ha pasado al grupo mixto al Senado", detalló Moreno en el patio del Parlamento andaluz respecto a la petición de cese del alcalde y senador por Cádiz.

Sin embargo, ante la insistencia de los periodistas, el presidente de la Junta añadió que es "la dirección provincial de Cádiz, la que tiene la relación directa con él, la que habla evidentemente con él".

La situación para los populares es tremendamente compleja a la vista de que Landaluce se aferra a la Alcaldía al frente de un grupo de 15 concejales que siguen militando en el PP y que, para más inri, carece de dirección local, puesto que la presidencia del PP de Algeciras recaía hasta ahora en el alcalde.

Landaluce, además, ha pasado en el Senado al Grupo Mixto como no adscrito, pero no ha dado ese paso en el Consistorio, convirtiéndose en una suerte de "independiente sobrevenido" en el seno del grupo municipal, figura no existente en el Reglamento Orgánico Municipal.

El plan diseñado por la cúpula del PP pasa porque Landaluce presente más pronto que tarde su dimisión, con el menor trauma posible, y que en el gobierno local se produzca una transición pacífica que llevaría a la Alcaldía al actual primer teniente de alcalde, Jacinto Muñoz, manteniendo en la medida de lo posible en sus actuales responsabilidades a los concejales del PP.

La negativa de Landaluce a dar su brazo a torcer a corto plazo, pese a que su relevo sigue dándose por hecho, ha hecho que el PP reformule su planteamiento inicial. En su quiero y no puedo, la postura ahora pasa por establecer una línea roja: que haya una denuncia judicial por parte de alguna o algunas de las supuestas víctimas, algo que, recuerdan, no ha ocurrido.

Las tres concejalas del PP que describieron en un chat de Whatsapp privado comportamientos poco decorosos por parte de Landaluce se desdijeron a posteriori de sus comentarios -aunque no han negado que los escribieran en su día-, en tanto que el resto de presuntas acosadas no han dado el paso de poner en manos de la justicia sus casos. Así ocurre con dos mujeres que describieron en el diario Público, desde el anonimato, supuestos abusos y con otras cuyos supuestos nombres de pila y empleos fueron publicados el pasado día 17 por el eurodiputado de SALF Alvise Pérez.

Para el PP, la gran diferencia entre el caso de Landaluce y los que afectan a ex dirigentes del PSOE acusados igualmente de abusos es que estos últimos sí tienen en su contra denuncias judiciales. La cautela, en cualquier caso, es máxima porque se ignora si puede surgir una denuncia formal contra el alcalde o si la Fiscalía del Tribunal Supremo dará curso a la denuncia del PSOE, abriendo diligencias de investigación.

"No hay ni una sola denuncia"

Landaluce, que no ha contestado a la petición de una entrevista formulada por esta redacción, compareció ayer en diversos medios para reiterar su inocencia respecto a las acusaciones que se le formulan. "Hay mujeres que están siendo utilizadas por el PSOE", aseguró. En declaraciones a Antena 3, por ejemplo, dijo que va a "seguir" en la Alcaldía y que espera "tener toda la energía para poder luchar" por Algeciras.

"Hasta ahora lo he logrado, tengo el apoyo de mi familia, tengo el apoyo de mis compañeros y me están haciendo perder unos días preciosos y sufrir muchos días, pero Algeciras lo merece y los algecireños me apoyan en la calle, así que vamos a seguir", afirmó, al tiempo que insistió en que "no hay ni una sola denuncia, no hay ni una sola denuncia de ninguna mujer".

Respecto al inicio de acciones judiciales por su parte para defenderse, Landaluce indicó que presentó una demanda de rectificación contra el PSOE el pasado 16 de julio, en respuesta a las acusaciones por malversación que las socialistas Rocío Arrabal e Isabel Beneroso lanzaron contra él en una rueda de prensa cuatro meses antes, el 5 de febrero. Ambas atribuyeron entonces la contratación de la ex concejal Laura Ruiz como personal municipal de confianza a un pago por su silencio sobre casos de acoso sexual.

El pasado 10 de diciembre se convocó el correspondiente acto de conciliación judicial sin que el PSOE compareciera. "La denuncia sigue adelante", aseguró el alcalde.