Rocío Arrabal reclama al PP que intervenga sobre Landaluce: "Esto huele a podrido. No sean cobardes"

La parlamentaria andaluza del PSOE Rocío Arrabal ha exigido este jueves al presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, que intervenga ante la situación del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, denunciado por los socialistas ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por supuestos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y abuso sexual durante el desempeño de sus funciones como regidor.

"Actúen pronto porque esto huele a podrido. No sean cobardes", ha reclamado Arrabal al PP haciendo uso de prácticamente todo su turno de palabra en el debate sobre los presupuestos andaluces para abordar la situación en Algeciras, donde Arrabal es líder y portavoz del grupo socialista.

Antes del debate, el presidente andaluz había asegurado no tener capacidad para intervenir sobre Landaluce al haber tramitado su baja temporal de la militancia en el PP. Algo a lo que Arrabal ha respondido terminado el Pleno apuntando que "quienes sostienen al alcalde de Algeciras son los 15 concejales del PP" en la Corporación Municipal; ediles que dependen del PP . "Con independencia del canal que lleve la justicia, políticamente el PP tiene que asumir responsabilidad, el primero Moreno. No puede seguir mirando para otro lado", ha recalcado.

"Landaluce lidera una mafia orquestada"

Arrabal ha remarcado que se "conocen los testimonios de mujeres anónimas" contra Landaluce. "El señor Moreno Bonilla no puede salir corriendo otra vez, tiene que pronunciarse, tiene que dar la cara. Landaluce lidera una mafia orquestada en la que los audios que hemos conocido hace pocas horas han aniquilado la poca credibilidad que le quedaba", según Arrabal.

La representante socialista ha explicado que de dichos audios se desprende que un alto dirigente del PP de Málaga le pide a una testigo (por la ex concejal Laura Ruiz) "que simule un acceso de locura para que, literalmente, 'no podemos dejar caer al alcalde por esto'". "Esas son sus palabras, eso se escucha en ese audio. Ya no pueden seguir diciendo que es falso. El PP está intentando acallar la voz de las mujeres que denuncian el acoso repugnante de Landaluce", ha proseguido Arrabal desde la tribuna de la cámara andaluza.

La líder socialista ha afeado al PP "ser unos cobardes". "Si el acosador es de los suyos, se protege. Andalucía no puede tener un Gobierno que proteja a los machistas poderosos y deje solas a las mujeres. Andalucía merece un Gobierno que esté del lado de la dignidad de las mujeres, de las denuncias, que no de la impunidad", ha concluido.