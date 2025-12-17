El PP ultima la dimisión de Landaluce como alcalde de Algeciras por la denuncia de acoso y su relevo por Jacinto Muñoz

José Ignacio Landaluce presentará su dimisión en las próximas horas como alcalde de Algeciras a raíz de la acumulación de datos en torno a supuestos episodios de abusos a mujeres que le son atribuidos. La resistencia del regidor a cesar en sus funciones tras las acusaciones más o menos veladas que se vienen haciendo en su contra desde hace poco más de un año se ha quebrado en los últimos días, al mismo tiempo que la paciencia del PP a la hora de respaldarle. Su relevo al frente de la Alcaldía será Jacinto Muñoz, actual primer teniente de alcalde de la ciudad, responsable de Seguridad Ciudadana en el Consistorio y vicepresidente de la Diputación de Cádiz.

Los populares quieren circunscribir la crisis a Landaluce y hacer, por tanto, mínimas alteraciones en el equipo de gobierno, salvo la derivada del cambio de atribuciones de Muñoz, que deberá ser sustituido en sus actuales funciones. La mayoría de los concejales seguirán en sus cargos actuales y los contratados como personal de confianza, hasta 27 personas, conservarán sus puestos para tratar de controlar el efecto de la onda expansiva.

El escaño que dejará Landaluce libre lo ocupará Mercedes Barea de Castro, actual asesora del PP en el Ayuntamiento.

En el gobierno local se especula desde hace días con la posibilidad de que junto con Landaluce dimita la veterana concejal Juana Cid, responsable de Fiestas y muy unida política y personalmente al alcalde. Su carta de dimisión, se asegura, lleva lista -firmada y a la espera de ponerle fecha- desde que la semana pasada Landaluce anunció su renuncia temporal a la militancia del PP a fin de preparar su defensa y no perjudicar al partido. El puesto de Cid sería ocupado, en ese caso, por Ceferino Prieto García, profesional del sector sanitario.

Desde comienzos de semana y a medida que los nubarrones se cernían sobre el futuro de José Ignacio Landaluce, varios concejales del equipo de gobierno con peso específico, empezando por Jacinto Muñoz y siguiendo con Pilar Pintor (diputada autonómica) y Paula Conesa, han sido llamados junto a algunos otros por las direcciones provincial y andaluza del PP a fin de sondear su posición ante la crisis abierta.

Una vez controlada la hemorragia con la salida de Landaluce del Ayuntamiento, también deberá reconstruirse el partido con el nombramiento de una gestora, ya que el todavía alcalde era hasta ahora el presidente del PP de Algeciras.

Calmadas las aguas, los populares también habrán de elegir un candidato a la Alcaldía de Algeciras para 2027. Muñoz tendrá pocos meses para tratar de encabezar la lista y hacer méritos para ello. Si fuera ese su propósito.

Trayectoria política

Landaluce accedió a la Alcaldía de Algeciras en 2011, cuando el PP ganó las elecciones con el 51,81% de los votos y obtuvo la primera mayoría absoluta en la historia de Algeciras con 16 concejales, superando los 14 necesarios para gobernar en solitario. En 2015 obtuvo su segunda mayoría absoluta consecutiva, esta vez con 14 concejales. Este segundo mandato lo consolida como el segundo alcalde más votado del Partido Popular entre todas las ciudades españolas de más de 100.000 habitantes.

Las elecciones de 2019 rompieron el dominio absoluto de Landaluce y el Partido Popular tuvo que gobernar en coalición con Ciudadanos. En 2023, Landaluce recuperó la mayoría absoluta con 16 concejales.

Además de su trayectoria como alcalde, Landaluce ha sido diputado nacional en tres legislaturas diferentes (2000-2004, 2008-2011 y 2011-2015) y senador desde 2016 hasta la actualidad, aunque la semana pasada renunció como miembro del Grupo Popular en el Senado tras la presentación de la denuncia en la Fiscalía del Tribunal Supremo por parte del PSOE y a la presidencia de la Comisión de Exteriores. Días después pasó a integrarse en el Grupo Mixto de la Cámara Alta, por lo que conserva su condición de aforado

A lo largo de su vida política también ha desempeñado cargos de responsabilidad a nivel local, provincial, regional y nacional en el PP. La semana pasada dimitió como presidente del PP de Algeciras y a todos los cargos orgánicos que ostentaba en la ejecutiva regional y nacional del partido.