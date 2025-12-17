La petición de perdón de Laura Ruiz a José Ignacio Landaluce tras ser contratada como personal municipal de confianza en Algeciras

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce (PP), ha difundido este miércoles un correo electrónico de la ex concejal Laura Ruiz, fechado el 3 de octubre de 2023, en la que esta le pedía perdón por las diversas acusaciones realizadas en contra del regidor. Ruiz, que días antes de mandar ese escrito había sido contratada como personal municipal de confianza, atribuyó sus ataques contra Landaluce a una situación personal de "desesperación desmedida", consecuencia de su cese como edil, de la condena penal de la que había sido objeto y de las críticas que recibía en las redes sociales y medios de comunicación.

Landaluce sale así al paso de la noticia de que un dirigente del PP presionó a Ruiz, en febrero de 2025, para que firmara un documento en el que reconociera supuestos trastornos mentales. El objetivo de esa petición fue reforzar la estrategia de defensa legal del alcalde en relación al presunto acoso sexual a dos subordinadas, según publica El Correo de Andalucía. Con esa firma, Ruiz debía asumir una situación de “enajenación transitoria” durante los días en los que, tras abandonar el Ayuntamiento, publicó en redes sociales mensajes sobre supuestos episodios de acoso atribuidos al alcalde.

"Para que quede constancia ante todos los medios de comunicación, adjunto el texto íntegro del correo electrónico dirigido a mí como alcalde de la ciudad, canalizado a través de mi amigo y exfuncionario del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras Bernardo Palenciano, así como la captura de pantalla que acredita su procedencia, en concreto desde el correo de la propia Sra. Ruiz”, indica Landaluce.

Este es el texto íntegro del mensaje enviado por Laura Ruiz al alcalde de Algeciras, según el texto facilitado por el Ayuntamiento:

Mi querido Alcalde, Presidente, y amigo Jose Ignacio:

Te escribo estas líneas desde la sinceridad más absoluta, porque te aseguro que más que mis manos las están escribiendo mi corazón, y no sin que caigan más de una lágrima sobre el teclado del ordenador.

¿Cuántas veces hemos dicho, de una y otra parte en el salón de plenos la frase de que "en política NO TODO VALE"?

Imagen del correo electrónico enviado por Laura Ruiz a Landaluce. / Ayuntamiento de Algeciras

Esta tarde cuando leí declaraciones de la oposición, que te aseguro no sé ni cómo calificar... y muchas otras leídas estos días atrás, de personas que ni me conocen, se me vino esa frase precisamente a la cabeza.

Tú bien sabes que durante muchísimos años, ya en mi época de concejal, vengo sufriendo un acoso mediático sin precedentes en Algeciras me atrevería a decir, (me remonto al acribillamiento sin piedad que se me hizo en redes sociales y que llegó hasta el periódico EL MUNDO, por el mero y simple hecho de salir en pantalón de pijama a 10 metros de mi casa con mi perro, cuando estaba precisamente atravesando unas circunstancias personales muy trágicas, y algo por lo que fui objeto de millones de mofas en redes sociales, llegando a contabilizarse hasta 300 insultos diarios, de personas que no conocía en absoluto, y que llegaron hasta a difundir por doquier el cartel de la FERIA REAL de ese año modificado con dicha fotografía, que dió la vuelta de nuevo por la prensa del país entero, volviendo los insultos, vejaciones, ataques, y burlas de un modo despiadado contra mi persona, y que me causó un sufrimiento, ansiedad y miedo escénico que a día de hoy sigo arrastrando).

Con ayuda médica, después de este episodio, conseguí continuar ejerciendo mi labor como concejal, tarea nada fácil por la exposición mediática a la que mejor que tú nadie sabes que estamos diariamente expuestos, y a la cual, como he dicho más arriba, le cogí auténtico pavor.

Pero pude hacerlo, no sin sufrimiento, pero sí con mucho esfuerzo y dignidad, sin tirar nunca la toalla y con las miras siempre puestas en mi compromiso contigo como Alcalde y con los algecireños, trabajando con tu ejemplo, por y para Algeciras, siempre.

Mi labor al servicio de los ciudadanos jamás se vió mermada por mis circunstancias personales, porque como suele decirse coloquialmente, "yo venía llorada de casa", y entrando por las puertas de mi lugar de trabajo, lo único que ocupaba mi mente era trabajar para mejorar todas y cada una de las áreas que se me habían encomendado como concejal.

Pero la vida me vuelve a dar un revés, aún más fuerte, y me encuentro en Agosto de 2018 con algo que jamás podría haber imaginado: me acusan de haber puesto un anuncio por internet contra el que fuera abogado de mi ex marido, una persona con la que yo jamás he cruzado palabra alguna, nunca, ni siquiera en la negociación del divorcio, del cual se encargó en todo momento mi letrado, sin intervenir yo para nada. Algo de lo que me declaré, me declaro y me seguiré declarando siempre INOCENTE, porque yo no hice absolutamente nada de lo que se me acusó y posteriormente condenó por ello.

No me pesa ni me avergüenza decir que pagué los platos rotos con el blanco más fácil: tú, mi Alcalde. Porque por desgracia, hoy día, es muy fácil disparar hacia un político dejando entrever supuestas irregularidades en su gestión"

Me enfrento a un juicio por la vía penal, y en Primera Instancia, quiere decir esto que aún SIN SER LA SENTENCIA FIRME, soy condenada. Esa misma tarde presento VOLUNTARIAMENTE, insisto en ello, VOLUNTARIAMENTE, mi dimisión como Concejal ante tí como presidente local del Partido Popular y como mi Alcalde. He querido REMARCAR lo de VOLUNTARIAMENTE porque es TOTALMENTE CIERTO que hice unas declaraciones en prensa meses después en las que afirmé que había sido OBLIGADA A DIMITIR.

Y dije, más concretamente que se me había puesto por delante un bolígrafo incluso y se me había dictado lo que tenía que poner.

Aquí comenzó probablemente, mi desesperación, rabia, impotencia...como le queramos llamar... por lo que yo consideraba y sigo considerando una injusticia, pero que, como persona democrática, si bien NO COMPARTO el fallo de la sentencia, LO ACATO POR SUPUESTO.

Y no me pesa ni me avergüenza decir que pagué los platos rotos con el blanco más fácil: tú, mi Alcalde. Porque por desgracia, hoy día, es muy fácil disparar hacia un político dejando entrever supuestas irregularidades en su gestión, señalándolo como supuesto corrupto, etc... Creo que es lo más fácil con lo que se puede hacer daño a la clase política, y yo cometí el gran error de hacerlo, fruto de mi desesperación, por todo lo que llevaba sufrido durante años, que no es poco, y que te he relatado en esta misiva, la cual, TE AUTORIZO EXPRESAMENTE A QUE REPRODUZCAS EN SU TOTALIDAD SI ASÍ LO CREES CONVENIENTE EN EL MEDIO EN EL QUE CREAS OPORTUNO, y si me quieres a tu lado para que conteste a cuantas preguntas quieran hacerme, cuenta conmigo porque allí estaré, pues no es justo ni lo que están haciendo conmigo, ni lo que están haciendo contigo por ayudar a una persona que lo único que ha hecho es trabajar en tu equipo durante una década sin una tachadura en su terreno laboral, condenada por un tema estrictamente personal, y que le ha traído sin duda consecuencias no sólo judiciales, que ya las ha pagado y cumplido con ellas, saldando pues sus cuentas con la justicia, sino además, consecuencias personales, puesto que durante dos largos años, no ha podido encontrar trabajo por toda esta basura mediática arrojada en los medios de comunicación contra ella de manera injusta y despiadada. ¡CON LA QUE ESTÁ CAYENDO EN EL PAÍS DIOS MIO!

En su momento te pedí PERDÓN, en un encuentro privado entre los dos, y hoy lo vuelvo a hacer, porque pedir PERDÓN Y PERDONAR, es un ALIVIO PERSONAL, esto probablemente, muchas personas, jamás lleguen a entenderlo, por ser incapaces de ello"

En su momento te pedí PERDÓN, en un encuentro privado entre los dos, y hoy lo vuelvo a hacer, porque pedir PERDÓN Y PERDONAR, es un ALIVIO PERSONAL, esto probablemente, muchas personas, jamás lleguen a entenderlo, por ser incapaces de ello.

Dicho esto, siempre he sido una defensora a ultranza de que la VERDAD SÓLO TIENE UN CAMINO, y por tanto, considero que lo mejor, es hablarle al pueblo con la VERDAD, de manera directa, sin tecnicismos y sin rodeos, explicando lo sucedido en estos dos años.

Es CIERTO, por supuesto, está ahí, en la HEMEROTECA, ni se puede negar una evidencia ni pretendo hacerlo, que lancé un órdago hacia tu persona y hacia el partido, diciendo en prensa que tenía SUCESOS QUE NARRAR ACAECIDOS DURANTE MI ETAPA COMO CONCEJAL. SI, LO DIJE. Lo dije, como he explicado más arriba, fruto de una desesperación desmedida, de un sufrimiento sin parangón al que estaba siendo sometida conjuntamente con mi familia. Y como bien sabes, Alcalde, siempre que he dado un paso de este tipo, me he arrepentido al momento, y lo he puesto en tu conocimiento, de manera inmediata. Es por ello que siempre hemos seguido manteniendo la confianza el uno en el otro, porque he cometido MUCHAS EQUIVOCACIONES CONTRA TU PERSONA DE MANERA INJUSTA, ¿Alguien cree de verdad que si yo hubiera tenido lo más mínimo contra tí no lo habría puesto en conocimiento de las autoridades judiciales?

Si precisamente ESE WHATSAPP al que hace referencia la SRA ARRABAL, y cuyo contenido es absurdo, por calificarlo de algún modo, LO PUSE EN TU PODER AL DIA SIGUIENTE DE MANDÁRSELO A ELLA, informándote del error que había cometido y disculpándome contigo.

Si verdaderamente ROCIO ARRABAL consideraba, como parece ser, que ahora lo hace, que ese mensaje, pudiera ser constitutivo de algún tipo de actividad ilícita, y habiendo sido enviado con fecha 15 de ABRIL DE 2023, en plena campaña de ELECCIONES MUNICIPALES, ¿Por qué no lo utilizó entonces y lo hace ahora? ¿Por qué no lo puso en conocimiento de las autoridades si verdaderamente lo consideraba como un supuesto o posible delito según sus declaraciones de hoy? Porque al no hacerlo, de haber sido cierto, cosa que no es así, pero se habría convertido usted en cómplice o encubridora... Y usted como letrada que es debe saberlo bien.

Se aprovecharon de mí , de mi debilidad, mi desesperación, y mi situación de fragilidad, lo que coloquialmente podemos llamar "el agarrarse a un clavo ardiendo"

EFECTIVAMENTE LA SRA ARRABAL NO CONTESTÓ A ESE MENSAJE COMO BIEN ELLA MISMA SEÑALA, de manera directa, pero sí lo podría haber hecho QUIZÁS a través de una tercera persona, UTILIZÁNDOME, sabiendo el estado de desesperación en el que yo me encontraba, y con el único objetivo de que yo siguiera lanzando insultos y dañando la imagen pública como alcaldable de Jose Ignacio Landaluce, para sacar rédito en las futuras elecciones municipales, que tan cerca estaban?

Se aprovecharon de mí , de mi debilidad, mi desesperación, y mi situación de fragilidad, lo que coloquialmente podemos llamar "el agarrarse a un clavo ardiendo". Y eso, perdóneme Sra. Arrabal, pero como persona , dice poco de usted, le repito que como usted misma ha dicho muchas veces , EN POLITICA NO TODO VALE.

Durante estos dos años, he confiado en personas que no debía, que se han aprovechado literalmente de mi fragilidad, fruto de mi desesperación, de mi impotencia por haber tenido que dejar a un lado mi labor como concejal, que bien sabes Alcalde que era mi pasión, y que llevaba a cabo de manera muy eficaz. Por eso, fruto de la desesperación, de un día tras otro, en muchísimos momentos, e incitada por personas cuyo objetivo era destruirte a ti, fui utilizada, manipulada, oí a personas que no debí oír, y caí en la trampa, diciendo cosas que no eran ciertas, y de las que me arrepiento profundamente, por confiar en quien no debía. Igual de cierto es, que, tras cometer dichos actos, al día siguiente o a los dos días, te llamaba y te lo contaba, discutíamos, SI, porque yo había hecho algo que no tenía justificación, y habia dicho cosas que NO ERAN VERDAD, pero al momento lo ponía en tu conocimiento, algo que te HIZO RECUPERAR LA CONFIANZA EN MI, Y POR ESO, SIENDO FIEL A LA PALABRA QUE DISTE EL MISMO DIA DE LA RUEDA DE PRENSA EN QUE HICE PÚBLICA MI DIMISIÓN, EN CUANTO TE HA SIDO POSIBLE AYUDARME Y RECUPERARME EN TU EQUIPO DE TRABAJO, ASÍ LO HAS HECHO.

Aclarado todo esto, y dejando bien claro a TODA LA CIUDADANIA que en NINGÚN MOMENTO cuando yo anuncié esa famosa RUEDA DE PRENSA, tenía la más mínima intención de hacerla, porque no HABÍA NADA QUE CONTAR, porque insisto en que todo fue un farol que quise lanzar al aire para amedrentar de la forma más común a un político; a continuación paso a exponer y explicar con detalle y documentación oficial la LEGALIDAD ABSOLUTA DE MI CONTRATACIÓN, para aclarar a cuantas personas pueda caber aún la más mínima duda, que EL ALCALDE JOSE IGNACIO LANDALUCE no ha incurrido en ninguna ILEGALIDAD al contratar mis servicios como personal de confianza.

LAURA RUIZ GUTIÉRRREZ