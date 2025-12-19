El Ayuntamiento de Algeciras estalla por la denuncia contra Landaluce

Un estruendo rompió el silencio de la calle Convento este viernes poco antes de las nueve de la mañana. Nadie lo oyó, pero todos los escucharon. El crujido quebró el murmullo del desayuno en el Coruña. Era el Ayuntamiento de Algeciras que se rompía, que explotaba por la tensión como un globo al que un niño intenta inflar con demasiado aire. Ocurrió justo en el momento en que todos los concejales de la oposición, primero los del PSOE y, casi sin solución de continuidad, los de Vox, abandonaban el último Pleno del año antes incluso de que se debatiera el primer punto. Mientras recogían abrigos y bolsos, con la mirada los seguían todos en un salón abarrotado de periodistas y fieles de unas y otras siglas. Todos menos el alcalde, José Ignacio Landaluce, contra el que los socialistas de Algeciras ha presentado una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y abuso sexual.

El plantón se produjo después de que el secretario general, José Luis López Guío, comenzara la sesión leyendo un informe en el que rechazaba la petición de los socialistas de declarar a Landaluce como “no adscrito”. Esta consideración ya la tiene en el Senado, donde el día 15 sí comunicó su baja en el PP y su consiguiente integración en el Grupo Mixto. No es así, todavía, en el Ayuntamiento. López Guío explicó que no tiene "constancia formal y fehaciente" de la baja de Landaluce, confirmada también horas antes por el presidente andaluz, Juanma Moreno, y minutos después de acabado el Pleno, por el propio alcalde.

La bancada de la oposición, vacía. / Quino López, Alberto Rodríguez, Vídeo: Señal de OATV

El globo seguía hinchándose más de la cuenta. Y entonces, la líder del PSOE algecireño, Rocío Arrabal, pidió la palabra para dar su opinión, obviamente no favorable, a la decisión. Landaluce se la negó, alegando que la normativa lo impide, que tendría que esperar a los ruegos y preguntas, que sólo hablara del primer punto del orden del día. Eva Poza, portavoz de Vox, también quiso pronunciarse y recibió la misma respuesta. Entonces, la socialista pidió al alcalde que se pronunciara sobre si sigue afiliado al PP o no. El regidor le contestó que respondería al final y el globo explotó.

"Ya está bien de paripé", manifestó Arrabal una vez fuera del salón de plenos. "No vamos a estar ahí sentados como si aquí no pasara nada mientras que dicen que falta la constatación fehaciente de que el alcalde se ha ido del Partido Popular cuando ayer Moreno Bonilla nos dijo que ya no forma parte del partido", continuó. Para el PSOE, "la pregunta es muy sencilla: sigue o no sigue en el partido". "¿Está mintiendo? ¿Está o no está? Porque si ya no está en el Partido Popular, no puede seguir siendo miembro del grupo municipal de ese partido. Creo que la cuestión es muy fácil".

"Si no nos ha dejado intervenir en el pleno, si no aclaran la situación no vamos a permanecer ni un minuto más en ese salón con un alcalde sin saber en calidad de que está, si está no adscrito o si está todavía dentro del Grupo Popular, todo esto tiene que ser aclarado", insistió Arrabal, que espera una rectificación "por escrito" porque "la ciudadanía no se merece todo lo que está pasando".

El Partido Socialista "no va a ser cómplice ni colaborador necesario de todo lo que está saliendo a la luz pública", afirmó en referencia a los supuestos mensajes intercambiados entre tres concejalas del PP en el Ayuntamiento de la ciudad, en los que se relataba la comisión de episodios de abusos sexuales atribuidos al regidor.

La denuncia establece, además, una relación directa entre la ocultación durante años de esos presuntos abusos y la contratación de dos personas como asesoras del PP en el Consistorio: Inés Cortés Achedad, abogada y ex mujer de Luis Ángel Fernández, y la ex concejal Laura Ruiz, partícipe del grupo de Whatsapp en el que se vertieron los comentarios y que estaba integrado por ella y otra dos ediles: Susana Pérez Custodio, que continúa en el Ayuntamiento y es presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, y Eva Pajares, actual delegada territorial de Salud de la Junta de Andalucía en Cádiz.

"No vamos a estar sentados sin que se nos respete. Somos representantes de muchos ciudadanos y no vamos a permitir que se nos falte el respeto porque se le está faltando a ellos", concluyó Arrabal.

Vox rompe su "prudencia"

La portavoz de Vox justificó la marcha del Pleno por una situación que "ya está perjudicando claramente a la institución". "Hemos sido muy prudentes hasta este momento, no hemos querido entrar en ninguna polémica, pero llega un momento que tenemos que dejar la prudencia. Tenemos un alcalde que para nosotros es totalmente no adscrito y tenemos unos concejales del PP que están sosteniendo a un alcalde que ya no pertenece al PP.

"No podemos permitir que esta situación siga así, ya no por nosotros, sino por el PP, porque esto puede perjudicar también a los ciudadanos", añadió. "La baja se ha formalizado, pero el alcalde no lo ha comunicado al Ayuntamiento de Algeciras. Pero si ha causado baja en el Senado, ¿por qué no causa baja en Algeciras? ¿Qué pasa, que Algeciras es menos importante? Los algecireños nos merecemos que se nos respete, ya no lo digo por nosotros como grupo municipal, hablo por todos los vecinos de Algeciras", concluyó.

El PP y el trámite del divorcio

El portavoz del PP y primer teniente de alcalde, Jacinto Muñoz, criticó que el PSOE montara "su espectáculo probablemente para contrarrestar la complicada situación que atraviesa tanto a nivel nacional como andaluz" y calificó de "totalmente aséptico y estrictamente legal" el informe del secretario general.

"No se ha comunicado oficialmente al Ayuntamiento ninguna baja de militancia, y en la interpretación del reglamento no existe incompatibilidad para que (Landaluce) se siga perteneciendo al grupo municipal del Partido Popular. Es una situación que aún está en proceso y sobre la que no ha transcurrido suficiente tiempo como para que exista una constatación fehaciente por parte del partido a nivel nacional o regional", argumentó.

"Como ha señalado el propio secretario general, de forma gráfica, es como decir que alguien se ha divorciado pero no ha tramitado aún ese divorcio. No ha llegado ninguna comunicación oficial y, por tanto, la situación administrativa es la que es", insistió.

Relacionado La petición de perdón de Laura Ruiz a José Ignacio Landaluce tras ser contratada como personal municipal de confianza en Algeciras

"Lamentamos la espantada del Grupo Socialista y de su marca blanca en Algeciras, el Grupo Vox, de un pleno en el que se trataban asuntos muy importantes para el municipio que era necesario aprobar y que, efectivamente, se han aprobado, aunque nos hubiera gustado debatirlos con la oposición, como debe ocurrir en cualquier institución democrática", continuó.

Al PSOE, entiende Muñoz, "le importa muy poco la solución que se ha aprobado para los jóvenes del servicio de vigilancia de playas, que llevaban más de un año sin cobrar y que por fin van a poder hacerlo. Tampoco le importa el contrato de mantenimiento de playas ni ningún otro asunto relevante para el municipio". "Es evidente que han preferido priorizar la escenificación política antes que los intereses de los vecinos. Entendemos que necesitan montar su espectáculo, Es una pena, porque hubiera sido interesante conocer su valoración y su postura sobre los distintos puntos tratados".

¿Están planteándose Muñoz y sus compañeros presentar una moción de censura contra Landaluce como reclama la secretaria general del PSOE-A, María Jesus Montero? Responde el portavoz popular: "Si el Partido Socialista quiere presentar una, está en su derecho. Personalmente, les recomendaría que empezaran por presentar una moción de censura al señor Sánchez en el Congreso de los Diputados, porque seguramente a España le iría bastante mejor de lo que le va actualmente".