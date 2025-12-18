La UE sanciona a 41 buques de la flota fantasma de Rusia que usa el estrecho de Gibraltar para financiar la guerra de Ucrania

El Consejo de la Unión Europea (UE) impuso este jueves nuevas sanciones contra otros 41 buques que forman parte de la denominada flota fantasma de Rusia. Así se denomina a la red de petroleros que Europa considera clave para financiar los ataques del Kremlin contra Ucrania y que utiliza el estrecho de Gibraltar como una autopista estratégica a través de la que realiza prácticas de transporte marítimo irregulares y de alto riesgo para la comarca. Con esta decisión, el número total de buques sancionados por la UE se eleva a casi 600.

Frente a las costas del Campo de Gibraltar y de Marruecos, Rusia transporta a través del Mediterráneo gran parte del crudo que mueve hacia destinos fuera de Europa, ocultando el origen real de la carga en buques sin bandera o bajo registros de conveniencia de países permisivos con estas prácticas.

La UE explica, que en respuesta a la agresión militar de Rusia contra Ucrania en febrero de 2022, ha ampliado masivamente las sanciones contra Rusia "con el objetivo de debilitar significativamente la base económica de Rusia, privándola de tecnologías y mercados críticos y reduciendo significativamente su capacidad para librar una guerra".

El Kapitan Gotsky. / E.S.

Los 41 petroleros añadidos a la lista quedan sujetos a una prohibición de acceso a puertos de la UE y a la prestación de una amplia gama de servicios relacionados con el transporte marítimo. Las medidas se dirigen a petroleros extracomunitarios que eluden el mecanismo de limitación del precio del petróleo, apoyan al sector energético ruso o participan en actividades ilícitas, como el transporte de equipo militar para Rusia o el traslado de grano y bienes culturales robados en Ucrania.

La decisión está estrechamente vinculada a iniciativas recientes del Consejo, entre ellas la inclusión en la lista de nueve facilitadores (cinco personas y cuatro entidades) de esta flota fantasma y la adopción de una declaración conjunta de la UE y sus Estados miembros sobre el pleno aprovechamiento del marco del derecho internacional del mar frente a las amenazas que plantea esta flota encubierta y para reforzar la protección de infraestructuras submarinas críticas.

Los buques sancionados son Matros Koshka, Mijáil Nenashev, Zaid, Matros Pozynich, Zafar, Kapitán Gotsky, Gt Honor, Timofey Guzhenko, Hitit, Khalasi, Fenghuang, Quartz, Sinar G, Shturman Malygin, Shturman Ovtsyn, Shturman Shcherbinin, Sanar-14, Vasily Dinkov, Innovator, Aura Maris, Kirill Lavrov, Mijáil Ulyanov, Sanar-9, Lady Leila, Gazpromneft Nordeste, Jin Hui, Lady Sevda, Shturman Koshelev, Jewel, Tyche 1, Omsk, Olanga, As Calcutta, Múrmansk, Zal Parrs 3, Hanson, Np Dikson, StarMm, Lady Rania, Sanar-15 y Breez.

En paralelo, el Consejo sancionó a otras cinco personas y cuatro entidades responsables de apoyar la flota paralela de Rusia y su cadena de valor, con el objetivo de limitar aún más la capacidad del Kremlin para generar ingresos. Las personas designadas son empresarios vinculados directa o indirectamente a las principales compañías petroleras estatales rusas, Rosneft y Lukoil, y operan en un sector que constituye una fuente esencial de financiación para el Gobierno ruso. Según la UE, estos actores controlan buques que transportan crudo y productos derivados del petróleo de origen ruso, ocultando su procedencia real y recurriendo a prácticas marítimas irregulares y de alto riesgo.

Los sancionados son Murtaza Ali Lakhani, empresario nacido en Pakistán que facilita envíos y exportaciones de petróleo ruso, en particular de la compañía petrolera estatal rusa Rosneft; Valery Kildiyarov, director de Alghaf Marine DMCC y director financiero de Litasco Middle East DMCC; Anar Madatli, accionista y director de 2Rivers Group, una empresa comercializadora de petróleo con sede en los Emiratos Árabes Unidos, anteriormente conocida como Coral Energy, y los azerbaiyanos Talat Safarov, accionista y director ejecutivo (CEO) de la misma empresa, y Etibar Eyyub, también conocido como Akin Kocak, que dirige todo la red.

Las entidades sancionadas incluyen compañías navieras con sede en los Emiratos Árabes Unidos, Vietnam y Rusia, propietarias o gestoras de petroleros ya sujetos a medidas restrictivas de la UE u otros países por su pertenencia a la flota en la sombra rusa. Se trata de Nova Shipmanagement LLC-FZ, Citrine Marine SPC, Hung Phat Maritime Trading y SeverTransBunker Company Limited.

Las personas y entidades designadas quedan sometidas a la congelación de activos, y se prohíbe a ciudadanos y empresas de la UE poner fondos a su disposición. Además, las personas sancionadas tienen prohibido viajar, lo que les impide entrar o transitar por territorio de los Estados miembros. En conjunto, la UE aplica actualmente sanciones a más de 2.600 personas y entidades en respuesta a la agresión militar continua, injustificada y no provocada de Rusia contra Ucrania.

El Consejo subrayó que la Unión Europea sigue dispuesta a aumentar la presión sobre Rusia y sobre toda la cadena de valor de su flota paralela, incluso mediante la adopción de nuevas sanciones. Los actos jurídicos correspondientes ya han sido publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea.