Landaluce reclama a Montero una disculpa por decir que está "condenado e investigado por violencia de género"

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha rechazado ese sábado las declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien aseguró durante su intervención en la Interparlamentaria del PSOE que el regidor estaba "condenado y actualmente investigado por violencia de género", declaraciones recogidas por la agencia Europa Press.

Pese a lo afirmado por Montero, el alcalde de Algeciras únicamente se encuentra denunciado por el PSOE ante la Fiscalía del Tribunal Supremo (dada su condición de senador) por supuestos delitos malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y abuso sexual cometidos en el ejercicio de su cargo. Hasta el momento, Landaluce no se encuentra investigado (la actual denominación para las antiguas imputaciones judiciales) ni condenado. La denuncia fue interpuesta el pasado diciembre.

En un comunicado, Landaluce detaca que es “absoluta y radicalmente falso” que haya sido condenado, juzgado o investigado por la comisión de delito alguno. Ni tampoco tiene constancia de estar siendo objeto de investigación judicial en la actualidad.

El regidor insta a Montero a que reconozca públicamente "la falsedad de sus afirmaciones" y a que pida disculpas de manera expresa, reservándose el derecho a emprender acciones legales para la defensa de su honor y reputación (como ya ha realizado contra la portavoz municipal socialista, Rocío Arrabal).

El alcalde dice confíar en que las manifestaciones de la vicepresidenta "respondan a un error y no a la revelación de información reservada sobre una hipotética investigación, extremo que, de producirse, sería extremadamente grave”.

Landaluce recuerda a Montero que entre las funciones inherentes al cargo de vicepresidenta del Gobierno se encuentra "el respeto al derecho fundamental a la presunción de inocencia incluso cuando se trata de adversarios políticos".