Laura Ruiz niega su vinculación con los mensajes publicados por Alvise Pérez que señalan a Landaluce

Algeciras/La ex concejala del Ayuntamiento de Algeciras Laura Ruiz niega cualquier vinculación con los mensajes atribuidos a dos ex compañeras del equipo de Gobierno local del PP en los que se describen situaciones de acoso sexual por parte del alcalde, José Ignacio Landaluce. El consejo local de Izquierda Unida de Algeciras relacionó el pasado viernes a Ruiz con este suceso.

"Ni estoy al tanto de nada de esto ni sé nada. Hace muchísimo tiempo que no formo parte de la Corporación y no tengo ni idea de nada de esto"", afirmó a preguntas de este periódico la ex concejala, que aseguró que quién la vincule a los mensajes está "equivocado totalmente".

En septiembre de 2021, la entonces teniente de alcalde delegada de Educación, Medio Ambiente y Pesca del Ayuntamiento de Algeciras presentó su dimisión tras conocerse su condena a 21 meses de prisión, e inhabilitación especial durante el mismo periodo para el ejercicio del derecho pasivo, por delitos contra la intimidad, la integridad moral y coacciones por la publicación de un anuncio por palabras contra el abogado de su ex marido. En octubre de 2022, Ruiz dijo que iba a convocar una rueda de prensa para poner "en conocimiento de la Justicia varios acontecimientos acaecidos" durante su etapa como concejal. Finalmente dio marcha atrás y en septiembre de 2023 fue contratada como personal de confianza.

IU vinculó estos acontecimientos con la publicación por el eurodiputado de Se Acabó la Fiesta Alvise Pérez en su canal de Telegram de unas supuestaas capturas de pantalla de una supuesta conversación en Whatsapp en la que ambas comentan, con una tercera persona, varios presuntos episodios de acoso sexual del regidor.

La coordinadora local de IU, Purificación Alonso manifestó el viernes que "el hecho de que la respuesta a las amenazas de Ruiz fueran sucumbir a estas y contratarla como personal de confianza del Consistorio para acallarla viene a dar cierto halo de credibilidad a los mensajes ahora publicados”.

La formación de izquierdas considera que unas acusaciones de este calado "no se pueden sustanciar con un desmentido de parte y con el silencio del implicado, sin que se haga la más mínima alusión a la veracidad de la denuncia ni se anuncie acciones legales que aclaren lo sucedido".

“Resulta lamentable el coste reputacional que ha sufrido, una vez más, nuestra ciudad por culpa de su actual alcalde, y consideramos que Landaluce debe asumir sus responsabilidades y ofrecer explicaciones”, concluye la dirigente local de la federación de izquierdas.