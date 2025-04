Así queda la clasificación del grupo II de la Primera Federación tras la 31ª jornada

Algeciras/La 31ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación refrendó el liderato del Ceuta y las credenciales del Real Murcia y el Antequera como aspirantes al ascenso directo con un nuevo pinchazo del Ibiza. El Mérida se agarra al playoff mientras que la lucha por evitar el descenso vivió un nuevo episodio que confirmó la buena inercia del Algeciras y el Alcorcón. El Recreativo salió del pozo a costa del Yeclano.

La jornada echó a rodar el viernes noche con la goleada del Atlético de Madrid B al Intercity en el Cerro del Espino. Los niños de Fernando Torres se desquitaron de su tropiezo en Algeciras con un triunfo contundente frente al colista. El filial abrió la lata con un zurdazo desde fuera del área de Julio Díaz, pero los hombres de negro replicaron a la media hora con un tanto de Burlamaqui, un golazo con el interior. Los rojiblancos volvieron a la carga y asediaron hasta que Pablo Pérez rompió el cerco en el minuto 65. Los colchoneros plasmaron su tremenda superioridad con dos tantos más, los de Jano y Omar Janneh. La victoria vuelve a meter al Atleti B de lleno en la puja por el playoff de ascenso con 45 puntos. El Intercity de Lledó encaja su segunda derrota seguida y se estanca como colista con 28 puntos.

El único partido del sábado en el grupo centró muchas miradas, sobre todo la de los implicados en la pelea por la salvación. El Fuenlabrada y el Marbella firmaron tablas en un empate que contenta más a los costasoleños. Los blanquillos salieron enchufados aunque la mejor ocasión del primer tiempo fue para los locales. El Fuenla tomó el control y se adelantó en el minuto 77 con un gol de Moyano, el más listo dentro del área pequeña. Sin embargo, la réplica del Marbella llegó en el 80' con un centro medido de Callejó que cabeceó Dorian para igualar. El Fuenlabrada de Diego Nogales se pone con 36 puntos tras dos empates y cuatro semanas sin ganar. De Lerma ha cambiado la cara a un Marbella que ha sumado cuatro de seis y con 34 puntos sigue en descenso pero ha vuelto a la pelea.

El mediodía del domingo llegó cargado de emociones. El Ceuta defendió su liderato en el Murube. El equipo de José Juan Romero tumbó por la mínima a un correoso Alcoyano. El partido tuvo su dosis de polémica ya que el árbitro anuló un tanto por fuera de juego a Losada con el 0-0. Poco después, los caballas golpearon con un gol de Belloti. Los de Vicente Mir fueron con todo y se toparon con el acierto de Pedro López en la portería, con un par de manos salvadoras. El Ceuta suma y sigue con 18 jornadas sin perder y se mantieneen lo más alto con 53 puntos. El Alcoyano cae a la penúltima plaza con 34 puntos y profundiza un bache de cuatro derrotas en cinco partidos.

Al mismo tiempo, el Ibiza de Paco Jémez dejó escapar otra oportunidad. El conjunto celeste se tuvo que conformar con un empate sin goles ante el Castilla en Can Misses. El filial del Real Madrid ató en corto a un Ibiza al que parece que se le ha secado la pólvora desde que truncó su racha en Algeciras. Un centro de Astals que se envenenó y dio en el palo, una ocasión de Gori y una última llegada de Mo Dauda fueron el escaso bagaje de un equipo local que contó con las buenas manos de Ramón para evitar que los blancos saltasen la banca. Pol Fortuny se topó también con la madera. Ya son cuatro jornadas sin ganar y con solo dos puntos para un Ibiza que, con 49 puntos, ve alejarse al Ceuta. El Castilla de Raúl González continúa abonado al empate (¡15 lleva ya!) y se coloca con 42 puntos en esa tierra de nadie.

Fútbol total en El Maulí. El Antequera no se rinde y se llevó un pulso directo en la disputa por el playoff de ascenso tras superar al Hércules. Los de Javi Medina dejaron atrás su bacha con una salida en tromba que se tradujo en los goles de Álex Rubio y el doblete de Pol Roigé en apenas 22 minutos. Los alicantinos reaccionaron con el tanto de Javi Moreno y se reengancharon por medio de Soldevila. Sin embargo, Biabiany coronó un primer tiempo de locura con el cuarto tanto de los verdones. No obstante, no estaba todo dicho. Soldevila firmó su doblete particular tras un regalo de Jero en la salida del balón y en la recta final pudo pasar cualquier cosa... aunque El Maulí aguantó el marcador. El Antequera resurge hasta los 50 puntos y se agarra a la pelea por el ascenso. El Hércules de Torrecilla corta su buena racha y se frena en los 43, a tiro de la quinta plaza.

El Recreativo de Huelva sacó adelante un match-ball contra el Yeclano. El Decano se reconcilió con la victoria gracias a un gol salvador de Raúl Navas -otra vez Navas- para desequilibrar la balanza en la segunda mitad. Los albiazules tuvieron las mejores ocasiones en el primer tiempo con un disparo al palo y un tanto anulado a Caye Quintana. Los de Yecla apretaron en la segunda parte, pero el Recre desatascó el encuentro desde la esquina con un remate de cabeza de Raúl Navas en un córner botado por Antonio Domínguez. Los de Huelva toman oxígeno hasta los 35 puntos y rebasan en la tabla a un Yeclano que, con 34, cae a los puestos de peligro.

El Mérida sigue intratable en el Romano y se cobró una nueva víctima con el Sevilla Atlético. La dupla Liberto Beltrán-Javi Eslava, una de las más productivas de la categoría, continúa dando réditos. Los extremeños salieron con empuje y se encontraron con un penalti que transformó Liberto a la media hora. El filial sevillista tuvo sus opciones para empatar con dos remates a los palos, uno de Manu Bueno y otro de Alexandro, sin embargo, fue el Mérida el que encontró premio en un centro lateral que enganchó Eslava. Los de Nervión no bajaron los brazos y lograron recortar diferencias sin apenas tiempo, en el minuto 95, con un tanto del algecireño Collado. El Mérida de Sergi Guilló encadena tres victorias y se agarra a los puestos de playoff con 48 puntos, teniendo ya a tiro al Ibiza y al Antequera. El Sevilla Atlético de Jesús Galván hilvana dos derrotas y con 44 puntos se descuelga de la zona VIP.

Otra remontada épica en el Santo Domingo. El Alcorcón volteó un gol en contra para llevarse un duelo directo por la salvación contra el Sanluqueño. Los de Sanlúcar se adelantaron muy pronto con el tempranero gol de Yasser. El Atleti aguantó el tipo hasta que Rayco igualó en el minuto 79 con un lanzamiento al borde del área. Los alfareros dieron la vuelta a la tortilla en dos minutos por medio de Vladys y sentenciaron con el partido roto gracias a David Ramos. El Alcorcón de Pablo Álvarez engancha tres victorias seguidas y se alza hasta los 41 puntos antes de visitar a un Algeciras en el mismo estado de gracia. El Atlético Sanluqueño de Salmerón corta su buen momento y con 34 puntos estará una semana más en los pantanosos puestos de descenso.

Golpe de autoridad del Algeciras en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. El equipo de Fran Justo se impuso con autoridad al Villarreal B en otro pulso por acortar camino hacia la salvación. Tras una primera parte igualada y marcada por la lesión de Rodri Escudero, el Algeciras abrió la lata a balón parado por medio de Manín. El algecireño Álvaro Leiva reventó el encuentro a falta de media hora y Juan Hernández finiquitó en el tiempo añadido uno de los partidos más redondos del Algeciras esta temporada. El filial del Villarreal ha dejado pasar dos encuentros como local con un solo punto y con 38 puntos se ve cada vez más cerca de la quema. El Algeciras de Fran Justo logra por primera vez tres victorias y toma aire hasta los 40 puntos.

El colofón de la jornada dejó la remontada in extremis del Real Murcia en el feudo del Betis Deportivo. El Murcia se aferra a la disputa del ascenso directo y el filial verdiblanco se complica de nuevo la vida. Los chicos de Arzu cuajaron un buen partido ante los pimentoneros y cobraron una merecida ventaja con el tanto de Pablo García en el minuto 67. Sin embargo, los murcianistas echaron el resto y encontraron la igualada en el minuto 79 con un gol de Carlos Rojas, que se terminó de convertir en el héroe grana al culminar la remontada en el último minuto con su segunda diana. El equipo de Fran Fernández se mantiene firme al acecho del Ceuta con 52 puntos en la segunda plaza (y mete distancia al Ibiza). El filial bético encadena dos tropiezos y con 40 puntos vuelve a ese pelotón que trata de eludir el descenso de categoría.