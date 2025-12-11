La consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía exige “llegar hasta el final” en la investigación al alcalde de Algeciras

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha defendido este jueves en Jaén “que se investigue hasta el final” el caso del alcalde de Algeciras y senador del PP, José Ignacio Landaluce, después de que este anunciara su suspensión temporal de militancia y su renuncia a todos los cargos orgánicos del partido para defenderse de la denuncia presentada por el PSOE ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual.

Pese a ello, Landaluce mantiene sus cargos institucionales.

“Sobre el alcalde de Algeciras no tenemos información nada más que la que hemos conocido por los medios, pero que se investigue hasta el final y se sepa toda la verdad”, ha subrayado López antes de inaugurar el Servicio de Apoyos para la Vida Independiente Puerta de Andalucía.

La consejera aprovechó además para lanzar un mensaje directo a la número dos del PSOE y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, de quien dijo que “estaría bien que saliera a dar explicaciones en lugar de huir”.

López ironizó sobre el “nuevo título” que, a su juicio, acompaña a la dirigente socialista: “Los hombres de Montero”. “Los hombres de Montero, por los que ella se quemó la mano. Ella puso la mano en el fuego por sus hombres. Los hombres de Montero son hoy la cara del acoso sexual y la cara de la corrupción”, afirmó con dureza la consejera.

Catorce meses de silencio sobre la investigación interna del PP andaluz

Las declaraciones de López reavivan un debate que permanece abierto desde octubre de 2024, cuando la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, confirmó oficialmente la existencia de una investigación interna en el PP andaluz tras las primeras acusaciones públicas de acoso contra Landaluce.

“Hay una investigación abierta. Se ha activado el protocolo del partido”, dijo entonces España. Desde entonces, no se ha hecho público avance alguno.

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, también señaló por aquellas fechas que dicho expediente seguía en curso, aunque sin conclusiones, a pesar de que Alberto Núñez Feijóo había asegurado que el asunto se “aclararía automáticamente”.

El origen del caso: chats filtrados, desmentidos y una denuncia formal

El alcalde de Algeciras, que gobierna la ciudad ininterrumpidamente desde 2011 y acumula cuatro mayorías absolutas, lleva más de un año enfrentándose a estas acusaciones.

El caso saltó en octubre de 2024, cuando el eurodiputado Alvise Pérez difundió en Telegram capturas de mensajes entre dos concejalas del Gobierno local en las que supuestamente hablaban de tocamientos por parte del regidor durante una reunión. Ambas ediles negaban horas después haber sufrido acoso o agresión sexual, y Landaluce también rechazó categóricamente los hechos.

En enero de este año, el PSOE de Algeciras aseguró haber entregado ante notario nuevos pantallazos y pruebas que consideraba “veraces”, exigiendo al PP explicaciones.

Durante meses, Landaluce insistió en su inocencia y retó públicamente al PSOE a llevarlo a los tribunales. “Que vayan ya y denuncien. Y cuando la justicia nos dé la razón, espero que pidan perdón a mi familia, a mi mujer, a mis hijas”, dijo entonces.

Finalmente, los socialistas han formalizado su denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo, lo que ha motivado los movimientos internos en el PP y las reacciones políticas de las últimas horas.

José Ignacio Landaluce, nacido en Logroño en 1959 y médico de profesión, es una de las figuras más longevas del PP andaluz. Ha sido concejal desde los años 80, diputado nacional en tres legislaturas, senador en varias etapas y alcalde de Algeciras desde 2011, con tres mayorías absolutas en 2011, 2015 y 2023. Además de su trayectoria política, es presidente desde 1990 de la Asociación Española de Centros Médicos (Asecemp).