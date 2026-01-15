La Fiscalía del Tribunal Supremo archiva la denuncia del PSOE contra Landaluce

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha archivado la denuncia interpuesta por el Partido Socialista el pasado diciembre contra el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, por la supuesta comisión de delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y abuso sexual cometidos en el ejercicio de su cargo.

El Ayuntamiento de Algeciras ha informado este jueves de la resolución, que fue adoptada el pasado 9 de enero por decreto del fiscal instructor al amparo de los artículos 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 5.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Según ha aclarado el propio alcalde, la decisión le ha sido notificada este jueves.

Fuentes del PSOE de Algeciras consultadas por esta redacción indican que aún están analizando la situación, pero avanzan que su intención será tratar de reabrir las diligencias mediante una ampliación de la denuncia, “con nuevas pruebas” y proponiendo que se tome declaración como testigos a diversas personas.

El documento de la Fiscalía del Supremo remitido por el Ayuntamiento.

Landaluce: "Siento alivio, paz y tranquilidad"

Landaluce tiene previsto comparecer este viernes para dar una valoración política, aunque nada más trascender la resolución del archivo ha avanzado unas palabras de agradecimiento a la ciudadanía a través de su perfil en las redes sociales.

"No os voy a mentir, siento alivio, siento paz, siento tranquilidad. No solo por mí, sino por mi familia, por mis compañeros, por mi equipo, por todos los que han estado a mi lado. Han sido semanas muy duras, días en los que he sentido como mi nombre era utilizado, arrastrado, pisoteado. Días en los que he tenido que ver cómo se intentaba convertir el dolor y la incertidumbre en un arma política. Y eso deja huella, porque detrás de cada cargo hay una persona, y detrás de esa persona hay una familia y un equipo que también sufre, que también aguanta en silencio", ha comenzado.

"La Fiscalía del Tribunal Supremo archivó la denuncia interpuesta contra mí por el Partido Socialista al no encontrar ni siquiera indicio alguno de nada que investigar. El fiscal no ha necesitado llamar a declarar a ningún testigo, ni pedir ninguna documentación, porque no hay absolutamente nada. Y por eso quiero deciros algo muy claro, esto no me va a parar, al contrario, me va a dar más fuerza, voy a seguir trabajando por Algeciras con el mismo cariño, con la misma entrega y con la misma ilusión con la que siempre me habéis conocido", ha añadido.

La denuncia del PSOE

El Partido Socialista interpuso la denuncia contra el senador y alcalde de la ciudad a principios del pasado mes de diciembre por la supuesta comisión de delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y abuso sexual. La denuncia llegaba un año después de que saltasen a la luz pública los supuestos mensajes intercambiados entre tres concejalas del PP en el Ayuntamiento de la ciudad, en los que se relataba la comisión de episodios de abusos sexuales atribuidos al regidor.

Los socialistas, en el relato de hechos formulado, desvelaron que los citados mensajes les fueron trasladados por Luis Ángel Fernández, ex teniente de alcalde y ex diputado en el Congreso por el PP, enemistado con Landaluce tras su salida del Ayuntamiento en 2023, donde durante varios mandatos fue responsable de Hacienda.

La denuncia del PSOE establece, además, una relación directa entre la ocultación durante años de esos presuntos abusos y la contratación de dos personas como asesoras del PP en el Consistorio: Inés Cortés Achedad, abogada y ex mujer de Luis Ángel Fernández, y la ex concejal Laura Ruiz, partícipe del grupo de Whatsapp en el que se vertieron los comentarios y que estaba integrado por ella y otra dos ediles: Susana Pérez Custodio, que continúa en el Ayuntamiento y es presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, y Eva Pajares, actual delegada territorial de Salud de la Junta de Andalucía en Cádiz.

Renuncia a sus cargos y permanencia en la Alcaldía

Como consecuencia de la denuncia del PSOE, Landaluce anunció el miércoles 10 de diciembre su dimisión como presidente del Partido Popular de la ciudad y la renuncia a todos los cargos orgánicos que ocupaba en la formación -en las ejecutivas regional y nacional- para "concentrarse" en su defensa. También anunció entonces su renuncia a la presidencia de la Comisión de Exteriores del Senado y su voluntad de mantenerse al frente de la Alcaldía de la ciudad.

A resultas de estas acciones, Landaluce pasó a ser miembro del grupo mixto en la Cámara Alta y concejal no adscrito en el Ayuntamiento, situación esta última que tomó carta de naturaleza el 2 de enero. Landaluce permanece como alcalde con el apoyo expreso de los 15 concejales del PP para mantener la acción del gobierno municipal.

Querellas contra Rocío Arrabal y Alvise Pérez

La denuncia del PSOE tuvo su réplica en los tribunales por parte de José Ignacio Landaluce. El alcalde presentó dos querellas contra la portavoz socialista, Rocío Arrabal, y contra el eurodiputado de Se acabó la fiesta Alvise Pérez.

Landaluce cursó una querella contra Rocío Arrabal el 7 de enero, prácticamente un mes después de la denuncia presentada por los socialistas, por la "difusión reiterada de informaciones falsas y gravemente lesivas para su honor, su dignidad personal y su trayectoria pública".

La querella, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por la condición de aforada de Arrabal, exponía "una sucesión de manifestaciones públicas" realizadas por la responsable socialista en ruedas de prensa y declaraciones a medios de comunicación, "en las que atribuye al alcalde conductas de extrema gravedad –incluidas supuestas actuaciones constitutivas de delitos contra la libertad sexual– sustentadas exclusivamente en anónimos y en contenidos previamente desmentidos de forma expresa por las personas que se pretendía presentar como víctimas".

Previamente, el 29 de diciembre de 2025, Landaluce interpuso una querella contra el eurodiputado de la formación de ultraderecha Se Acabó La Fiesta (SALF) Luis Pérez Fernández, más conocido como Alvise Pérez, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo "por los delitos de coacciones, amenazas y acoso". Alvise Pérez amenazó el 17 de diciembre al regidor con difundir una decena de casos de supuestos abusos sexuales si no dimitía como alcalde. Esto ocurrió a través de su canal en Telegram en plena tormenta y reacciones políticas por la denuncia, ahora archivada, del PSOE, sin que finalmente Pérez difundiera información alguna.