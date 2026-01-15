Montero afea al PP que Landaluce siga como alcalde y elude pedirle disculpas por decir que está "condenado por violencia de género"

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (PSOE), ha afeado este jueves en el Senado al Partido Popular que José Ignacio Landaluce permanezca al frente de la Alcaldía de Algeciras después de haber sido "expulsado" del grupo popular.

Landaluce dejó el pasado 2 de enero el grupo municipal del PP como consecuencia de la denuncia interpuesta por el PSOE ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por supuestos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y abuso sexual cometidos en el ejercicio de su cargo. Sin embargo, los socialistas ven en esta baja una maniobra pactada con el PP para mantenerle al frente del Consistorio.

"Parece que su trato con las mujeres, señoría, dejaba más que desear. Ustedes lo han expulsado del partido. O sea, que algo habrá porque ustedes lo han expulsado del partido, pero lo mantienen en la alcaldía de Algeciras. Y yo le he dicho que aquí están los votos del Partido Socialista para sacar al actual alcalde de Algeciras y poner otro del Partido Popular", ha enfatizado Montero desde la tribuna.

Sin disculpas públicas

José Ignacio Landaluce formalizó el lunes a través de su abogada la petición de una disculpa y rectificación públicas a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien aseguró el sábado 10 de enero que el regidor estaba "condenado y actualmente investigado por violencia de género". De lo contrario, Landaluce se reservaba la posibilidad de emprender acciones legales contra Montero (una querella), tal y como ya ha hecho con la secretaria local y portavoz del PSOE de Algeciras, Rocío Arrabal.

Pese a lo afirmado por Montero aquel día, el alcalde de Algeciras únicamente se encuentra denunciado por el PSOE ante la Fiscalía del Tribunal Supremo (dada su condición de senador). Hasta el momento, Landaluce no se encuentra investigado (la actual denominación para las antiguas imputaciones judiciales) ni condenado. La denuncia fue interpuesta el pasado diciembre.

La intervención de Montero sobre Landaluce difundida por el PSOE de Andalucía en sus redes sociales no consta que la vicepresidenta se haya retractado públicamente de sus palabras.