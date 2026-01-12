Landaluce formaliza su petición de rectificación y disculpas a Montero por decir que está "condenado por violencia de género"

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha formalizado este lunes a través de su abogada la petición de una disculpa y rectificación públicas a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien aseguró el sábado que el regidor estaba "condenado y actualmente investigado por violencia de género". De lo contrario, Landaluce insiste en reservarse la posibilidad de emprender acciones legales contra Montero (una querella), tal y como ya ha hecho con la secretaria local y portavoz del PSOE de Algeciras, Rocío Arrabal.

La petición de disculpas a Montero ya había sido planteada públicamente el mismo sábado por el alcalde, horas después de las afirmaciones erróneas de la vicepresidenta durante su intervención en la Interparlamentaria del PSOE. Ahora, Landaluce ha dado un paso más al poner el asunto en manos de su representante legal, Guadalupe Sánchez.

Pese a lo afirmado por Montero, el alcalde de Algeciras únicamente se encuentra denunciado por el PSOE ante la Fiscalía del Tribunal Supremo (dada su condición de senador) por supuestos delitos malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y abuso sexual cometidos en el ejercicio de su cargo. Hasta el momento, Landaluce no se encuentra investigado (la actual denominación para las antiguas imputaciones judiciales) ni condenado. La denuncia fue interpuesta el pasado diciembre.

Landaluce reitera en la nota difundida por su abogada que es “absoluta y radicalmente falso” que haya sido condenado, juzgado o investigado por la comisión de delito alguno. Ni tampoco tiene constancia de estar siendo objeto de investigación judicial en la actualidad. Es más, dice esperar que los comentarios de Montero fueran "un error o imprecisión" y no la revelación de información reservada sobre una eventual investigación "de la que no tengo constancia". Algo que, de llegar al caso, también sería denunciado ante los tribunales.

El regidor insta a Montero a que reconozca públicamente "la falsedad de sus afirmaciones" y a que pida disculpas de manera expresa, reservándose el derecho a emprender acciones legales para la defensa de su honor y reputación. Igualmente le solicita que se abstenga en el futuro de realizar o difundir manifestaciones "o expresiones difamatorias, vejatorias o atentatorias contra mi honor y dignidad".

Landaluce recuerda a Montero que entre las funciones inherentes al cargo de vicepresidenta del Gobierno se encuentra "el respeto al derecho fundamental a la presunción de inocencia incluso cuando se trata de adversarios políticos".

Las declaraciones de Montero en el acto del PSOE celebrado en Sevilla y recogidas por la agencia Europa Press se hicieron en el contexto de cargar contra el Partido Popular por, según la vicepresidenta, “desentenderse de un alcalde condenado y actualmente investigado por violencia de género”. “¿Cómo que el Partido Popular no puede hacer nada?”, dijo el sábado la número dos del Ejecutivo en relación a la continuidad del alcalde en el cargo.