Libros presentados en La Estantería durante el año 2025: para recordar y seguir leyendo

Algunos de los libros que hemos traído a La Estantería en 2025.

Los medios expertos y las editoriales continúan eufórico porque desde el confinamiento de la pandemia, sigue aumentando la afición lectora y el dato más agradable es que la mayoría leemos por placer, no por obligación escolar o laboral. Parte de este avance también es gracia a la aparición de programas específicos de lectura en los centros educativos, y de los influencers literarios en las redes sociales. De las páginas culturales en la prensa no se realiza ningún comentario, parece que nuestra influencia es liviana. Sin embargo, la entrevista de Fernando Bonete en el diario El País donde afirmaba que había leído este año 140 libros ha creado una divertida polémica.

¿Cómo es posible? Pues claro que sí.

En La Estantería el año 2025 lo iniciábamos el 4 de enero con un especial de Cómics donde revindicábamos los cómics como herramienta de aprendizaje; y finalizamos el 27 de diciembre con La mala costumbre, magnífica novela llena de emociones.

Entre todos los leídos y recomendados, recordamos

Las lecturas recomendadas por el Día de la Paz: Zara y el librero de Bagdad: siete libros para el Día de la Paz

La verdad según Carlos Perro, que nos introduce en la dura vida de los perros callejeros: en el desprecio, la soledad, el frío y sobre todo el hambre que sufren.

El especial Peter Pan, donde se comparan distintas ediciones.

Doña Problemas, salvadora del colegio. Para defender la libertad desde la más temprana edad. Libro del gran Hematocrítico, al que echamos de menos con su repentina marcha de este mundo.

El Quijote puesto al día por Andrés Trapiello. Un clásico del que todos hablan pero pocos leen.

Los consejos de Frida y otros libros de Babidi-bú, donde todo el mundo quiere darnos consejos, pero los de Frida son los más perrunos y divertidos.

Los catorce relatos que este año nos ha presentado Aramburu en el libro Hombre caído, donde los relatos cortos se convierten en grandes historias.

Toda la serie de la Hormiga Miga, que fue Premio Nacional de Literatura Infantil.

Y para la llegada de las vacaciones de verano Feria, de Ana Iris Simón.

Para iniciar el curso en septiembre presentamos Cinco pequeños libros que nos regalan grandes textos. Entre ellos El túnel de Ernesto Sábato.

El colegio es lugar de crear buenos hábitos, por ello entre nuestros libros también tuvimos a Reciclones en acción de Hervé Alústiza.

Ante el conflicto de Israel y Gaza leímos Una pantera en el sótano de Amos Oz, que nos muestra la creación del Estado de Israel desde los ojos de un niño de 12 años.

En Semana Santa El Secreto del Nazareno de Antonio de Rosa Gilena.

Una novela que nos sorprendió y agradó mucho a los más mayores fue Lo que sé de esos libros. Además, con la crítica de su lectura también los chavales le realizaron una entrevista al autor. Lo mismo ocurrió con los más pequeños con la lectura de la fábula moderna Bartolillo el grillo, ya que fueron ellos los que realizaron la entrevista a Raquel Sánchez Ortiz, la autora.

Con Tengo un amigo que se llama Flamenco de Mª Patricia Torres Echevarría deseamos acercar a los pequeños a este arte y celebrar el día del Flamenco.

También tuvimos un especial bilingüe (Castellano – Inglés) con la intención de contribuir a la valoración de la diversidad cultural.

Para animar a que no se rindan y continúen trabajando para conseguir sus sueños tuvimos a Celeste, la Estrella marina de Carmen Gil.

La última novela de Sara Mesa, Oposición; la de Ali Smith, Biblioteca Pública; y Bim Bam Bum, el premio Compostela.

Con Begoña Ibarrola empezamos a trabajar las emociones. También los chavales le realizaron una entrevista a la autora.

La hija del esquimal de Paco Díaz Valladares fue el Premio Lazarillo de este año, con la que nos sumergimos en el mundo de los inuits.

Y llegamos a las Navidades con Rastro de Dios.

¿Sabes cuántos libros hemos presentado? Casi 120 libros, pero es que nuestro club de lectura se sustenta con el alumnado y sus familias, y durante los meses de julio y agosto no hemos realizado ninguna recomendación. Además, no todos los libros leídos llegan a las páginas de La Estantería. Esto demuestra que Fernando Boneta tiene razón: "Vivir, trabajar y leer son casi una misma cosa", olé.

Hemos recordado algunos de los libros del 2025 pero que también pueden ser para el 26, o para el 2066, porque los buenos libros no envejecen nunca, al contrario, ganan experiencia y solera. Las lecturas continúan creciendo de forma distinta dentro de cada lector.

¿Qué libros tenemos preparados para el 2026? Muchos, pero os lo cuento la próxima semana.

Los Reyes están cerca, muy cerca, y no os olvidéis pedirles libros, libros para todos, para que la familia lea junta, a la vez, pero cada uno el volumen que se le apetezca. Estoy deseoso de que lleguen los Reyes Magos y poder tener en mis manos los libros que he pedido y los que me regalen.