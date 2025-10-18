'Oposición'. Sara Mesa nos demuestra la relatividad de los plazos, sobre todo en la Administración

En la prensa podemos leer que son muchos los jóvenes que tienen como meta aprobar unas oposiciones a la Administración Pública:

Cuatro de cada diez jóvenes menores de 25 años tienen pensado opositar: "Prefiero la seguridad de tener un trabajo antes que un buen sueldo" Encontrar la estabilidad laboral es la principal motivación entre los que se encuentran en esta edad, que presentan una tasa de desempleo del 28,6%.

¿Por qué cada vez más españoles quieren ser funcionarios?

El boom opositor en España: ¿por qué todos queremos ser funcionarios?

La Generación Z de España que pasa de las empresas privadas y apuesta por el empleo público: tienen razones de peso.

Deseo y espero que cuando planteamos la lectura de Oposición, el último libro de Sara Mesa, no sea únicamente el título y el deseo de opositar. Si esta ha sido la razón, lo mismo con la lectura de este tomo se les quite las ganas de opositar.

Según la Real Academia Española (RAE), las oposiciones son un conjunto de pruebas selectivas en las que los aspirantes a un puesto de trabajo, especialmente en la Administración pública, demuestran su competencia ante un tribunal. Es un proceso selectivo para acceder a un puesto de trabajo fijo en la Administración Pública, que consiste en superar una serie de pruebas (exámenes, tests, pruebas físicas, etc.) para demostrar la capacidad y aptitud para el cargo. Sin embargo, el libro de Sara Mesa es mucho más.

Oposición es un libro escrito, contado y vivido en primera persona. Es el primer libro que esta autora redacta en primera persona y curiosamente la protagonista tiene el mismo nombre que la escritora, Sara.

Con la soltura de sus frases nos introduce en el edificio, en su oficina, nos sienta junto a su mesa, la acompañamos en los desayunos, dentro del ascensor, a la búsqueda de los gatos. Página a página, Sara nos invita a acompañarla, como si fuéramos su sombra, o un pequeño funcionario silencioso que está al tanto de todo lo que le pasa. Sara es una interina que acaba de llegar a un nuevo puesto de trabajo, pero no tiene ni idea de su cometido, de su tarea, de sus obligaciones. Es una plaza nueva recién creada. ¿Pero es un trabajo lo que tiene que realizar?

Oposición ¿está inspirado por El Castillo? La burocracia absurda está presente como en el libro de Kafka, el ambiente es claustrofóbico y cerrado, menos mal que tienen la terraza, a la que está prohibido ascender, pero que se incumple para poder respirar algo de aire fresco. Hay momentos que parece que estamos dentro de un búnker. Siendo Kafka uno de mis autores favoritos, me atrevo a decir que Sara le gana en la picardía dulzona, con sus toques de humor negro. La rutina se convierte en una dura cadena que le coarta toda su personalidad y libertad. Los detalles de Sara Mesa sobre el contexto en que se desenvuelve la trama son tan detallistas que da la impresión de que lo conoce bastante bien, ¿en primera persona? ¿Trabajó en la Administración Pública? ¿Tiene un funcionario amigo que le ha pasado información?

Todo lo que nos transmite Sara es de su mundo laboral, de su vida personal no leemos ni una frase.

Oposición. Texto de Sara Mesa. Editorial Anagrama. Tapas blandas, tamaño 22 x 14 cm, con 232 páginas. Sara, La protagonista, ha conseguido un puesto como interina en la Administración Pública. Su sueño es pegar el salto y convertirse en funcionaria, pero sus ilusiones se van desvaneciendo cuando va comprobando la ilógica tarea en la que tiene que supervivir cada uno de los días de su jornada laboral.

“Había que registrarlo todo, asignarle un número, catalogarlo en la base da datos, redactar un acuse de recibo, informar oficialmente al funcionario superior por nota interior de la recepción del expediente, preparar otra notificación aún más ceremoniosa para dar traslado a los miembros del comité de sabios…”. Todo es una auténtica falsa que no solventa ningún problema y que a la vez es de una gran carga económica. Sin embargo, los funcionarios recuerdan que: “En la Administración, cada paso, cada movimiento, está diseñado para alcanzar una meta”

Los personajes secundarios crean un paisaje curioso, serio, pero a la vez divertido. Teresa, José Joaquín, Echevarría, Beni, Monago, el comité de los siete sabios, o el funcionario jubilado que volvía todas las mañanas a su oficina. Y Sabina, que es mucho más que una compañera.

¿Y a qué se dedicaba Sara? ¿Es una crítica social o moral? ¿Es una novela de ficción o es una descripción realista de la Administración? ¿La protagonista es una valiente heroína que lucha contra la jerarquía burocrática? O ¿Se aprovecha de ese contexto? Si deseas saberlo debes leer esta novela. Recomendado a partir de los 17 años y especialmente para los que están preparando unas oposiciones. Tiempo de lectura 4 horas y 45 minutos.

Los lectores recomiendan

Ana Herrera Rodríguez, alumna de segundo de Ingeniería Química: “El libro me ha parecido un buen reflejo de cómo las personas descubren cómo realmente es la realidad de los puestos de trabajo. Cuando te enfrentas a algo nuevo las personas tendemos a idealizar la situación, donde a veces esta se cumple u otras difiere en cierta medida. Oposición es un libro amigable donde acompañas a la protagonista en descubrir su nuevo trabajo. Con esta historia he sido más consciente de que, aunque la mayoría de las veces solo veamos el resultado de las cosas, es gracias a muchas personas y procedimientos que lo hacen posible. La lectura como ocio puede ser una zona de despeje y evasión de tantos apuntes de asignaturas. Como joven universitaria pienso que la lectura nos ayuda a abrir la mente y aprender sobre diferentes temas para crearnos opiniones diversas”.

Actividades con su lectura:

Como siempre las realizamos en tres momentos.

Antes de empezar a leer: Título e ilustración de portada. La atractiva ilustración de la portada de Pablo Amargo ¿Qué te inspira? ¿Es una escalera? ¿Dónde termina la escalera? Y esos dedos ¿Acompañan, sugieren, dirigen, obligan o mandan?

Durante la lectura: ¿Cómo piensa que es el trabajo en la Administración Pública? ¿Es el mismo planteamiento que describe la autora? ¿Por qué?

Finalizado el libro: Nos convertimos en autores, creamos un nuevo personaje, un compañero de Sara, o mejor un jefe y describimos su trabajo y su oficina.

Autoría

Sara Mesa: Madrid. Escritora. En el Club de la lectura, entre los mayores, es una de las autoras favoritas. Anteriormente hemos tenido su novela La Familia.

Entre sus obras destacamos los relatos recopilados en las antologías No es fácil ser verde y La sobriedad del galápago; su libro de poesía Este jilguero agenda, poemario que recibió el Premio Miguel Hernández de Poesía. Su primera novela fue El trepanador de cerebros. Entre los premios obtenidos destacamos: Cuatro por cuatro, fue finalista del Premio Herralde de Novela. Otros premios que ha obtenido son: Premio Ojo Crítico de Narrativa por la novela Cicatriz; Premio Cálamo, categoría Extraordinario y Premio Andalucía de la Crítica, por La familia.