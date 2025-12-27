'La mala costumbre': la mejor novela del año y que no deja a nadie indiferente

Iniciamos este espacio cultural, La Estantería, dentro de las páginas de Europa Sur en febrero de 2021, y a lo largo de las semanas ha evolucionado y transformado, tanto por deseos de los participantes, como por petición de lectores. Su objetivo inicial era y sigue siendo el fomento de la lectura en los más pequeños, niños y adolescentes. Sin embargo, dentro de los cambios que se han producido, uno de ellos ha sido el introducir algunos textos para adultos. La mayoría de los libros de adultos han sido por recomendaciones directa de familiares de los miembros del Club.

En el día de hoy, mirando los regalos de Reyes, recordando los libros presentados este año y otros muchos que se nos han quedado en el cajón, se nos ocurrió la idea de elegir el que más nos ha gustado, llamado la atención, con el que más hemos aprendido o nos ha abierto puertas a otros mundos. Entre todos ellos hemos elegido La mala costumbre de Alana S. Portero como el mejor libro del año. Este texto es el que más nos ha llamado la atención, el que más comentarios ha iniciado y con opiniones muy diferentes, pero al final todas ellas realzando la historia. Lleva dando vueltas entre los más mayores del Club desde mayo y es hoy cuando realizamos el artículo.

Cuando preguntamos ¿por qué lees? en nuestro Club de Lectura, son muy pocos los que indican que es para distraerse. Claro que un libro puede distraerte, pero cuando lees por placer tu búsqueda es mucho más profunda. Leemos para conocer otros mundos, otras culturas, otras sociedades, y La mala costumbre ha hecho eso. El mundo trans sigue siendo un gran desconocido para nuestra sociedad, incluso es silenciado y ocultado.

La crítica y los premios han realizado los siguientes comentarios:

XXIII Premios Cálamo: “Excepcional novela de lucha más que de aprendizaje, en la que una niña, una adolescente, una mujer trans, se descubre, esconde y muestra. Novela obrera, proletaria, tan cruda como repleta de ternura, amor y respeto. Sí, imposible no enamorarse de un libro llamado a permanecer en nuestra memoria, en ese frágil y poderoso baúl en el que resguardamos el tiempo, nuestro tiempo”

Premio Dulce Chacón: “Una pequeña historia centrada en las vivencias y los sentimientos de una persona transexual, pero termina siendo toda una tragedia griega, equilibrada a la perfección con ternura y crudeza”

Premio de Literatura Almudena Grandes en la modalidad de ficción: “por su calidad narrativa y su deslumbrante mirada de un mundo, el de la comunidad trans, tantas veces invisibilizado o, aún peor, despreciado. La autora construye con brillantez el retrato de una mujer que ha tenido que luchar por el reconocimiento a su identidad y también una profunda descripción de su entorno”

Premio de Literatura Europea a la mejor novela europea contemporánea traducida al neerlandés. Entre las cuatro finalistas se encuentra La mala costumbre de Alana S. Portero

La cadena televisiva La Sexta incluyó La mala costumbre en su listado de las 25 mejores obras literarias de los últimos años

La recomendación de esta novela llega al Club de lectura a través de un familiar y lo primero que nos llama la atención es la portada de Roberta Marrero. En ella se contempla a san Domingo Savio, el cual fue alumno de san Juan Bosco y admirado por los que hemos sido alumnos de los Salesianos. Domingo Savio fue un niño de gran piedad que murió con solo 14 años, de profunda práctica religiosa, conocido como el santo de la alegría y el patrón de los monaguillos. Sin embargo ¿cuál es el deseo de la recreación de Roberta Marrero? ¿Es irreverente? ¿Busca la confrontación ideológica? ¿Es activismo LGTBI puro y duro? ¿Es un panfleto Trans? Teniendo sobre la mesa más de 30 libros entre los que elegir, contemplando su portada y sin leer la contraportada, queda descartado. A pesar de ello, y sin saber por qué, lo meto en mi mochila con mi portátil y tengo que salir rápidamente para el Hospital Macarena de Sevilla. Es el único libro que llevo y lo leo, mejor dicho, lo devoro en dos días.

Descubro una novela de gran altura y respeto, que me introduce en una historia humana, contada en primera persona, aunque su autora nos comenta que no es autobiográfica. Fácil de leer, ligera, llena de emociones y sentimientos, que te sacará más de una sonrisa y muchas lágrimas. Donde se habla de la familia desde el corazón y también desde los riñones, donde las amistades pueden ser tan reconfortante como la familia de sangre, pero a la vez tan oscura e incomprendida como la de casa.

Historia que nos habla de la amistad, la amistad encontrada uy no buscada, las amistades interesadas, que se rompe con facilidad.

La línea argumental es la maduración de una niña (un niño que se siente niña) desde la infancia a la adultez, pasando por la adolescencia. El libro se compone de capítulos cortos, y cada capítulo puede plantearse como una historia que responde a una pregunta, a un problema social, a una relación. El libro se hace múltiples preguntas ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Cómo debo actuar? ¿Qué relación debo tener con mis padres, con mi hermano “machote”, con mis compañeros, con mis vecinos?

El marco en el que se desarrolla la historia es el barrio de San Blas, de Madrid, barrio obrero, en los años ochenta, por el que se pasea como un personaje más “la heroína”. La dura escena del traslado del cadáver de un chaval heroinómano me trasladó a mi barrio de La Atunara donde también correteaba entre juegos las drogas y algunos de mis jóvenes vecinos y amigos fallecieron. Eran momentos muy duros, porque todos ellos eran tachados de viciosos, y no de víctimas o enfermos. En ese momento, con la descripción del “ángel”, la novela me atrapó y no pude dejar de leerla hasta la última página.

¿Puede un texto describir la prostitución trans, la violencia machista, el paro, la pobreza, la marginalidad con delicadeza? La autora nos introduce con toda la crudeza y la dureza en las distintas situaciones, pero a la vez con un texto bello, musical e incluso poético, con simbolismo mitológico y religioso. Esto solo se consigue con trabajo. Pienso que es un libro que se ha cuidado desde su primer párrafo, no es obra de la casualidad.

Es un libro muy apropiado para estos momentos que estamos viviendo de retrocesos en muchos ámbitos sociales. Ideal para regalarlo a ese amigo machito que aún sigue viendo la homosexualidad como un vicio o una enfermedad; al colega que contempla con nostalgia la movida madrileña, o el rock andaluz, donde todo era de buen color; a las feministas “puras” que de reojo miran a la transexualidad como un enemigo; al sindicalista liberado; a los directivos de tu Asociación de Vecinos; etc.

Para estas Navidades han editado una edición especial y es de la que damos las características. Tapas duras y cantos tintados, tamaño 23 x 13,3 cm, y con 336 páginas.

Lo que han dicho sobre su lectura:

Elvira Lindo, escritora: “Si entendemos que la literatura posee la cualidad de adentrarnos en el alma humana, este libro te permite entender que nada es fácil, ni frívolo ni caprichoso”

Elena Medel poeta, ensayista y editora: “Un libro hermosísimo, cruel y redentor sobre el camino que recorremos hasta convertirnos en quienes somos”

Pedro Almodóvar, Director Cinematográfico: “Recomiendo leer La mala costumbre para hacerse una idea de cuánto sufrimiento, cuánto dolor, cuánto riesgo hay en el hecho de nacer en un cuerpo equivocado”

Dua Lipa, cantante, compositora y modelo: Este libro me ha hecho reír, llorar y gritar. Me enganchó desde la primera página”

Bob Pop (Roberto Enríquez Higueras) escritor, guionista, crítico de televisión y humorista: “La mala costumbre nos enseña a volver a mirarlo todo otra vez y a entenderlo mejor”

Belén Gopegui escritora y ensayista: “Una voz transportada por la belleza y la rabia, un canto para las arcángeles derribadas que se alzan con audacia fraternal, sostenida, libre”

Recomendado para jóvenes adultos.

Tiempo de lectura 6 horas y 30 minutos.

Los pequeños lectores recomiendan

Ana Herrera Rodríguez, alumna de 2º de Ingeniería Química “Hace poco leí que quien lee mucho no vive una sola vida, sino muchas vidas. Eso he pensado al terminar “La mala costumbre”, un libro muy duro, cruel incluso, que me ha dado la oportunidad de conocer a una persona que ha vivido un tiempo, un lugar y unas experiencias muy distintas a las mías, pero a través de un texto tan emotivo, tan cercano, que te hace parte de su vida. Muchas gracias a Alana por saber transmitir como lo hace. Hoy, en 2025, con tantos mensajes de odio hacia las personas trans por parte de gobiernos como el de Estados Unidos o desde partidos políticos, es imprescindible que haya libros y voces que defiendan la libertad de elegir, porque en el fondo “La mala costumbre” es una lección de cómo estar viva, de cómo elegir tu propio camino. La ternura de muchos personajes como Margarita, como Eugenia la Moraíta o como Antonio el del Figueroa me dice que es posible otro mundo, de respeto a los demás, y de elejir como quieran ser.”

Actividades con su lectura:

Hoy queremos dar tres pequeñas recomendaciones para leer en casa.

Antes de empezar a leer: Si quieres que tus hijos lean debes crear un ambiente apropiado y para ello el principal es que ellos también os vean leer.

Durante la lectura: Lo más importante es que el centro es la lectura, por ello mientras lees debes tener la televisión o la radio apagadas, incluso en un primer momento sin música.

Finalizado el libro: Pregúntale sobre su lectura, que dé su opinión y tú también realiza la tuya. No te de miedo a que tenga gustos muy distintos a los tuyos. Déjalos que elijan, que dejen libros a medias e incluso que lleven la lectura de varios a la vez.

Alana S. Portero: Madrid. Medievalista por la Universidad Autónoma de Madrid. Escritora, dramaturga, poeta y directora escénica. Una de las fundadoras de la compañía de teatro STRIGA, que dirigió y con la que ha actuado. También ha publicado el poemario La habitación de las ahogadas con Harpo Libros y reeditado este año en la colección de poesía de la editorial La Bella Varsovia con revisión de la autora.