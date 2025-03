'El Secreto del Nazareno', una buena historia que nace desde el costal de un costalero

Quien no lee es porque no quiere, porque libros tenemos de todos los estilos, temas y gustos. Como estamos en tiempo de Cuaresma, en plenos ensayos de las cuadrillas de costaleros y cargadores, hoy traigo un interesante libro que nace bajo una trabajadera.

El mundo de abajo tiene personalidad propia, con un lenguaje y vocabulario personal, con una relación entre sus componentes única. Compartiendo un espacio tan reducido se unen en la misma tarea personas de diferentes condiciones, con dispares pensamientos políticos y sociales, con distintas apetencias culturales, con niveles económicos antagónicos, pero con el mismo objetivo. Sin embargo, no están suficientemente valorados.

El protagonista de El Secreto del Nazareno es Salvador Reina, costalero de Gilena, localidad de la provincia de Sevilla. El inicio de la novela apunta a un misterio, y es muy atractivo para el mundo cofrade, especialmente para los pies de los pasos. "La trabajadera se clavaba en su morrillo como una cruz en los hombros del Nazareno. Ni siquiera el costal, esa prenda protectora hecha de tela y arpillera, bandera del costalero, evitaba el dolor, el roce, la herida. Suena el eco de los primeros sones de la siguiente marcha. Es Consuelo Gitano, quizás su favorita. Se acerca el momento de disfrutar, pero en su mente hay una frase grabada, una imagen: no se borra ni se borrará jamás; lo vio el día anterior. Al compás de la marcha va recordando".

Salva es costalero de Jesús Nazareno. El Jueves Santo, preparando la salida de la procesión, mientras ayuda en el montaje del paso y tras quitar la túnica al Señor para ponerle la de salida del Viernes Santo, contempla en su omóplato un pequeño desconchón y bajo él una inscripción: In manibus sua lux est. Esta frase se graba en su cerebro. ¿Qué significa? ¿Quién lo habría grabado? ¿Por qué? Salva tiene una gran curiosidad, pero otros no quieren que investigue.

En el libro se da otra historia, en otro momento muy diferente, durante el Siglo de Oro español. Se inicia en Sevilla el 14 de marzo de 1614. En ella los protagonistas son los dos grandes imagineros andaluces, Juan Martínez Montañés y Juan de Mesa, y el joven granadino Alonso Cano, que ha llegado a Sevilla para aprender pintura en el taller del suegro de Velázquez, Francisco de Pacheco, y escultura con Montañés. Entre Juan de Mesa y el jovenzuelo Alonso Cano se crea una fuerte amistad.

En esta aventura misteriosa se une tradición, cultura e historia. Nos introduce en el folclore propio de Gilena, como la carrerilla del San Juan o la Centuria Romana. También podemos clasificarla como una historia de crecimiento personal, donde el aprendiz supera al maestro. Es un recorrido por las bellas tallas realizadas por estos imagineros, por sus templos, calles y ambiente que los envuelven. Contemplaremos las Imágenes sevillanas de Jesús del Gran Poder, el Cristo de la Buena Muerte de la Hermandad de los Estudiantes, el Cristo del Buen Ladrón de la Hermandad de Montserrat, entre otras.

También tenemos a una congregación granadina secreta, Los alumbrados, que será la que desea obstruir los descubrimientos de Salvador Reina.

Salvador ha recibido una oferta de trabajo en Lorca; él es animador sociocultural y no puede perder esta oportunidad, ya que el trabajo es escaso en Gilena. Podemos decir que, al igual que Gilena, Sevilla y Lorca son protagonistas en la historia y transciende el marco geográfico para dar olor, luz, sabor y sonido a todo lo que envuelve estas páginas, incluso a los personajes secundarios.

Anteriormente hemos traído otros libros que tienen como marco el mundo de las hermandades y la Semana Santa, como fue la obra de Cristina Medina Muñoz El Despertar Cofrade o Cuarenta cuentos de Semana Santa de Antonio Puente Mayor.

El Secreto del Nazareno de Antonio de Rosa. Editorial Fanes, tapas blandas, tamaño 14 x 21 cm, con 292 páginas. Podemos encuadrarla como novela de ficción histórica. Son 40 capítulos cortos, muy fácil de leer. El existir dos líneas temporales enriquece su lectura. Lectura recomendada para los jóvenes a los que les gustan las novelas con un trasfondo histórico, pero en especial a los costaleros y cargadores.

Tiempo de lectura: dos horas y cuarenta y cinco minutos.

Los pequeños lectores recomiendan:

Víctor Manuel Montes Cortés, alumno de 1º de Bachillerato: Tengo que reconocer que no soy lector, leo solo lo que es obligatorio en el Instituto, pero cuando empecé este libro no he podido parar. Y no era por el misterio, sino por Sevilla y su Semana Santa. Me ha gustado mucho la visita que nos relata de la Quinta Angustias, la descripción de todos los personajes de ese Misterio. Le recomiendo el libro a todos los que les guste leer novelas históricas con misterios, pero también a los cofrades que leen poco, pero les gusta todo lo que tenga que ver con los pasos.

El Secreto del Nazareno es una buena novela para animar a los jóvenes cofrades que leen poco. Los introduce en el mundo de la imaginería, nos presenta a grandes artistas del Barroco Andaluz, a nuestras costumbres y tradiciones. Juan de Mesa, el aprendiz del gran Martínez Montañés, hasta el inicio del siglo XX era casi un desconocido, pero con los estudios actuales el aprendiz rivaliza y supera al maestro.

Actividades con su lectura: Como siempre, las realizamos en tres momentos.

Antes de empezar a leer: Analizamos la portada . Su ilustración, ¿qué representa? ¿Es una imagen actual o de tiempos pasados? Y el título , ¿qué te quiere decir? ¿A qué Nazareno se refiere? Y por último, analizamos el uso de las mayúsculas .

Analizamos la . Su ilustración, ¿qué representa? ¿Es una imagen actual o de tiempos pasados? Y el , ¿qué te quiere decir? ¿A qué se refiere? Y por último, analizamos el uso de las . Durante la lectura: ¿Conocías a los personajes que aparecen? ¿Han sido bien recreados? ¿Qué les añadirías?

¿Conocías a los que aparecen? ¿Han sido bien recreados? Finalizado el libro: Saltamos de analizar a crear. Hoy vamos a describir la Imagen de nuestra Semana Santa que más nos agrade, pero como si fuéramos su creador.

Autoría:

Antonio de Rosa Gilena (Sevilla). Profesor de Tecnología e Informática en Lorca. El Secreto del Nazareno es su primer libro publicado, con anterioridad ha escrito para revistas en su localidad, sobre todo para la Semana Santa. Con el pregón de la Semana Santa del año 2004 en su localidad natal, pueblo cofrade, como la mayoría de los municipios andaluces, reconoce que escribir es parte de su vida. Durante la pandemia comienza a escribir de manera continua, llegando a ganar algunos premios de relatos cortos, así como relatos seleccionados para diferentes antologías de certámenes y concursos.