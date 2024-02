'Despertar Cofrade'. Una historia del inicio del amor adolescente en la Semana Santa de Sevilla

Estamos en tiempo de Cuaresma por ello nos hacemos la siguiente pregunta: ¿Existe un género novelesco dentro de la Semana Santa? No me atrevo a dar una respuesta afirmativa, pero existe un buen grupo de novelas que transcurren y a la vez nos muestran nuestra Semana Santa. El año pasado nos centramos en 40 cuentos de Semana Santa.

Este año, primero vamos a realizar un recorrido por distintos libros que tienen como marco la Semana Santa. El manto de la Virgen de Rafael Cansinos Assens salió a la venta el domingo de Ramos de 1915 y en sus 64 páginas nos relata las vivencias de un niño en la Semana Santa Sevillana. Sevilla: Teoría y realidad de la Semana Santa de Antonio Núñez de Herrera, republicano convencido. Su publicación inicial es del año 1934. Recientemente se ha reeditado y es un magnífico libro que encantará sobre todo a los capillitas progres con mucho humanismo y poca espiritualidad. Mi generación es más de Tontos del Capirote de Francisco Robles, que nos ha regalado buenos momentos de risas y "autoconocimiento". Este bloque de libros podríamos encuadrarlos más como ensayos sobre nuestra cultura, con estética y pensamientos muy diferentes.

Teniendo como marco a la Semana Santa, pero con narrativa literaria tenemos: Cuando nadie nos ve de Sergio Sarria; 1854: El método Marsh de Federico Rubio; Revelación y conversión de Álvaro M Ibáñez Mora y La muerte huele a incienso: Una Semana Santa sangrienta de José María Echaniz. Todas ellas novelas de misterio y Thriller.

Hoy presentamos en la Estantería Despertar Cofrade. El protagonista es Pablo, con quince años, aunque ha nacido en Sevilla, vive y se ha criado en Madrid, su vida se centra en el instituto, el baloncesto y los cómics. Él no tiene cultura cofrade. Sus padres se han separado y por razones laborales lo mandan junto con su hermana pequeña, Elena, a la casa de sus tíos. Allí encuentran el afecto familiar. Pablo estrecha una gran amistad con su primo Juan. Juan, cofrade jartible, lo lleva al grupo joven del Cachorro para que conozca a sus amigos y salgan juntos, en pandilla. También forma parte de este grupo Lucía, educada, dulce. Pablo piensa que ella tiene la mirada más bonita que jamás había visto. Entre visitas a altares de insignias y a las cofradías de vísperas, el abuelo Rafael, les plantea un misterio por resolver. La primera pista la tienen que encontrar en el Templete de la Cruz del Campo. Es una aventura con torrijas y pestiños, donde el perro se llama patero.

Despertar Cofrade es una historia de reencuentros familiares, de la maduración personal de un adolescente, del dolor de los hijos ante la separación de los padres, también es una historia del inicio del amor de dos jóvenes, pero ante todo es Sevilla y su Semana Santa. La estética cofrade, el ir bien vestido, la chaqueta, las mantillas del Jueves Santo, las nubes de incienso, el hablar, el andar de un pueblo. El andar de un paso, siempre para adelante, pero sin perder el acompañamiento musical. El silencio al lado de los pasos o el siseo pidiéndolo. Los lugares emblemáticos de Sevilla donde se disfruta con el paso de las cofradías, donde se capta toda su esencia y alma. La banda sonora que escuchamos entre líneas se inicia con Esperanza de Triana Coronada de José Alberto Francés, continuando con Madrugá de Abel Moreno; Jesús de las Penas de Antonio Pantión; Pasión, muerte y Resurrección de Francisco Javier González Río; Estrella Sublime de Manuel López Frafán; Azul y Plata de Manuel Marvizón Carvallo; Coronación de la Macarena de Pedro Braña Martínez; Iones de Errico Petreña y Álvaro Milpager; Madre Hiniesta de Manuel Marvizón; Virgen de las Aguas de Santiago Ramos y Clamide de púrpura de Juan Luis del Valle y Francisco José Carrasco. No están todas, pero no sobra ninguna. Como podemos comprobar con rapidez, la lectura te envuelve en imágenes, sabores, olores y sonidos.

Los pequeños lectores recomiendan: Estrella Cuenca Gutiérrez, alumna de 4º de ESO: “El libro me ha gustado mucho. Cuenta la historia de un chico que conoce por primera vez las procesiones y las cofradías de Semana Santa. Al principio no le apetece mucho, pero, gracias a su primo y sus amigos y a un misterio que deben resolver siguiendo unas pistas, se engancha totalmente. Me gustaría recomendar este libro porque se aprende mucho de la Semana Santa y es divertido de leer.”

Despertar Cofrade tiene 234 páginas. Tamaño 21 x 15. Podríamos en un primer momento dirigirla a los jóvenes cofrades, pero es mucho más. Si no conoces nada de la Semana Santa puede ser un buen inicio como le pasó a Pablo. La Semana Santa, además de ser un pilar de fe en Andalucía es arte de nuestra cultura. Como indica la propia autora: “Es imposible abarcarlo todo, contemplarlo todo, describirlo todo”, pero lo que trae a las páginas de su libro lo realiza de forma magistral. Como ejemplo sus descripciones, como la del Señor caído en Tierra, lleno de dolor, pero sin perder en su cara la dulzura.

Actividades con su lectura: Como siempre las realizamos en tres momentos. Antes de empezar a leer: Lluvia de ideas. ¿Dónde vamos en las vacaciones de Semana Santa? ¿A la playa, al campo, a ver procesiones? ¿Qué celebramos en la Semana Santa? ¿Qué es lo que más nos gusta? ¿Conocemos alguna marcha? ¿Cómo describirías una Imagen o un paso de nuestra Semana Santa? ¿Qué nos gusta comer durante la Semana Santa? Durante la lectura: podemos crear un juego con una “Verdad Oculta” de nuestra propia Semana Santa, la de nuestra localidad. ¿Qué pistas realizaremos? ¿Dónde las colocaremos? En ellas tenemos que mostrarle a Pablo como es nuestra propia Semana Santa. Finalizada la novela: Creamos un nuevo final. ¿Qué pasará entre Lucía y Pablo? ¿Volverá a Sevilla? ¿A quién invitaremos para mostrarle nuestra propia Semana Santa? Ponte a trabajar que tienes unos cuarentas días para llevarlo a la práctica.

Autoría:

Cristina Medina Muñoz, sevillana. Licenciada en Pedagogía. Lleva a gala su barrio de Triana. Pertenece a las Hermandades del Cachorro y a la del Rocío de Triana. Colabora con publicaciones tanto con Hermandades y Cofradías, como las relacionadas con la Psicopedagogía. Despertar Cofrade es su primer libro publicado.