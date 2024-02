'El Rey de las pequeñas cosas'. Para enseñar que lo más pequeño puede derrotar a lo más grande

En la literatura infantil tenemos múltiples ejemplos de Príncipes, Reyes y Emperadores que nos transmiten enseñanzas. Los tenemos de los más variados. El libro que presentamos es el álbum ilustrado El Rey de las pequeñas cosas donde tenemos dos monarcas distintos entre sí. Pero ambos están influenciados por los grandes Reyes de los cuentos populares, entre ellos recordamos:

En primer lugar, el creado por Hans Christian Andersen en 1837 en el magnífico cuento El traje nuevo del Emperador. En esta historia se contrapone la soberbia del monarca con la inocencia del niño. Cristian Andersen nos presentó un Rey que no se rodeó de los mejores consejeros, solo buscaba el aplauso de sus decisiones, eran palmeros y no auténticos colaboradores en el gobierno del reino que le dijeran la verdad a su rey. Los súbditos y demás personajes tenían sus intereses propios y por ello no les importaba mentir, reconocer como verdad una gran mentira. Este es un libro lleno de actualidad que deberían leer todos nuestros gobernantes, desde el más cercano concejal, a los que sobrevuelan por Bruselas. Me encanta esta historia y la releo todos los años.

Para reina mala la de Alicia en el país de las maravillas del escritor inglés Lewis Carroll de 1865, con su celebre frase “¡Córtele la cabeza!”. Siempre con mal genio, su afición favorita es mandar a ejecutar a todos los que le lleven la contraria. En el país de las maravillas todos la temían.

El tercer monarca que recordamos es El Rey Midas que era tan rico y poderoso que todo lo que tocaba lo convertía en oro, pero ese gran poder era a la vez una gran maldición. Son muchos los autores que han realizado adaptaciones de este mito como son: Enriqueta Capellades, José Carlos Bermejo Barrera, Nathaniel Hawthorne o Alberto Spuberg. Esta historia nos recuerda que la avaricia rompe el saco, o algo peor, te puede dejar muerto de hambre literalmente.

En El Rey de las pequeñas cosas el protagonista es un soberano que no tenía un gran reino, sus tierras eran bellas, pero no inmensas. No tenía un gran castillo, ni un palacio soberbio, sino una casa acogedora. No dedicaba su tiempo a grandes conquistas, ni a construir grandes monumentos para que lo recordaran en el futuro, sino que se dedicaba a darles de comer a los pájaros, a echarles migas de pan a las hormigas. Otra de sus grandes aficiones era la jardinería, le gustaba mucho plantar flores. En su pensamiento siempre tenía a los seres más pequeños como las abejas y ellas necesitaban las flores. Era simpático, agradable, le encantaba charlar con sus súbditos y sobre todo era un monarca humilde.

Pero en este bello mundo que nos presenta Bil Lepp también existe una parte oscura, un Rey terriblemente cruel, como la Reina de Corazones, que ama la conquista, un Rey con grandes ansias de riquezas como el Rey Midas, y un Rey al que nadie le lleva la contraria, donde ninguno de sus consejeros, ni de sus generales le dice que pare ya, que está equivocado, como le pasaba al Emperador con su traje nuevo. Este Rey era conocido como el Rey Enorme. Él era poderoso, rico y soberbio y su ambición no tenía fin.

El Rey Enorme era tan codicioso que deseaba ser el rey del mundo entero, ¿lo conseguirá? ¿qué ocurrirá en la disputa entre el Rey Enorme y el Rey de las Pequeñas cosa? Si quieres saberlo ponte a leer y a disfrutar de este bello álbum ilustrado.

Los pequeños lectores recomiendan: Alicia Paz Montes, alumna de 1º de Bachillerato: “Dicen que los álbumes ilustrados son para niños, y este en especial para los primeros lectores, pues yo estoy ya mirando hacia la universidad y me encanta. Un álbum ilustrado debe condensar en muy pocas frases un gran mensaje y esto lo realiza muy bien, lo consigue a la perfección. Su mensaje es el valor de las cosas pequeñas. Su lectura tiene una gran carga filosófica, la lucha del yin y el yang, la luz y la oscuridad, lo enorme y las pequeñas cosas, la fuerza y la inteligencia, la humildad y la soberbia. Me gusta leer estos libros, pero también leérselo a los más pequeños. Su mensaje se ha quedado grabado en mi mente. No dejes de leer este libro y de disfrutar con sus dibujos”

El Rey de las Pequeñas Cosas es un álbum ilustrado publicado en pasta dura y un papel de calidad. Con 40 páginas. Tamaño 22x28. Y la edad recomendada de su lectura es a partir de los 5 años hasta los 99 o más.

Actividades con su lectura: Como es un álbum ilustrado la primera actividad es un dibujo con 7 pequeñas cosas que son muy importante en mi vida diaria. A continuación, realizamos una tabla de datos donde colocaremos los diez momentos de hábito para que nuestros estudios tengan buen resultado, hábitos pequeños pero que nos ayudaran en nuestro camino. Con los más pequeños podemos ordenar alfabéticamente todas las palabras que tiene el juego de “busca y encuentra” y después construir una frase con cada una de ellas.

Autoría:

Bil Lepp, Es un cuentista muy famoso estadunidense que ha ganado múltiples premios de concursos de humor. Escribe cuentos para niños con gran influencia de los cuentos clásicos. También es actor de doblaje. Cinco veces campeón en el Concurso de Mentirosos de West Virginia, ha entretenido a cientos de personas con sus divertidísimas historias y sus extraordinarios puntos de vista sobre aspectos de la vida cotidiana.

David T. Wenzed. Connecticut, Estados Unidos. Se dedica a la ilustración profesionalmente desde 1975. Estudió Bellas Artes, aunque su aprendizaje sobre ilustración de libros infantiles y narración es autodidacta. Ha realizado trabajos en el campo de la publicidad, el cómic y magazines. Su obra ilustrada más conocida ha sido El Hobbit de J.R.R. Tolkien. Visualizar e ilustrar este clásico supuso todo un reto para el artista y muy aceptado por los entusiastas lectores de la obra de Tolkien. Otras obras suyas son: “El Reino de los Enanos” de Robb Walsh; “El Cuento del Mago” de Kurt Busiek; “Rudolph, el reno de nariz roja”, de Robert L. May; “Backyard Dragón” de Betsy y Samuel Sterman; o su último trabajo publicado, “El Rey de las pequeñas cosas” de Bil Lepp.