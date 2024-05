Albares rehúsa dar nuevas pistas en el Senado sobre la negociación del tratado de Gibraltar

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, no ha dado detalles sobre el estado de la negociación entre Reino Unido y la Unión Europea sobre Gibraltar en el Pleno del Senado, donde ha sido interpelado por José Ignacio Landaluce. El alcalde de Algeciras y senador del PP recordó que ni él, ni el resto de alcaldes de la comarca ni la Junta de Andalucía tienen conocimiento del avance de las negociaciones desde hace un año y medio, a los que el ministro respondió que conoce "perfectamente" el contenido de la negociación.

Albares ha convocado el próximo lunes a los alcaldes del Campo de Gibraltar, al consejero de la Presidencia de la Junta y a los representantes de la Administración General del Estado en la comarca y afirmó que Landaluce conoce “perfectamente” el contenido de la negociación. “Va a ser la tercera vez que me reúno con ustedes, no sé a que viene parecer que no sabe nada. Ustedes me han entregado documentos que han sido mi guía en toda la negociación y en todas las comisiones he ofrecido al PP, con un silencio enorme por su parte, un pacto para alcanzar un acuerdo para Gibraltar y he ido avanzando cómo ha ido la negociación. La última vez fue el lunes pasado y usted oyó el silencio de sus compañeros del PP. Saben las cosas que queremos, como derribar la Verja, la libre circulación y que no vamos a renunciar a nuestra propuesta de soberanía”, explicó el ministro.

“Esta negociación no la inicié yo, sino ustedes, que no habían incluido ni el aeropuerto, ni la soberanía ni la cosoberanía. Ustedes también aceptaron el Acuerdo de Nochevieja. Saben muchas cosas, ¿por qué quieren inquietar a los españoles? Usted está de acuerdo con todo esto, igual que el presidente de la Junta, y yo con él. Juanma Moreno dijo que quiere un espacio compartido para los trabajadores y garantizar una seguridad jurídica. Ese acuerdo lo quieren ustedes, como otros alcaldes de la comarca, empresarios y sindicatos. Es bueno para todo el mundo. A usted le envían los que defienden los argumentos descabellados de la época de Matusalén -en referencia a José Manuel García-Margallo, quien en una entrevista a Europa Sur dijo que España “está vendiendo la soberanía de Gibraltar por un plato de lentejas”-. "Aléjese de esos compañeros suyos de bancada y acuérdese de los 300.000 andaluces que viven en la zona”, afirmó Albares.

Para Landaluce, la reunión del próximo lunes "llega un año y medio tarde y después de 18 rondas de negociación, en las que los gibraltareños han estado sentados con los ingleses pero nunca los campogibraltareños. Queremos trasladar nuestros anhelos y necesidades para lograr un buen acuerdo, oír y ser oídos porque tenemos preocupaciones importantes sobre diferencias de sueldos, pensiones, temas medioambientales o el uso conjunto del aeropuerto, por si se necesitarán terrenos de La Línea”, indicó Landaluce en su intervención.

“También sobre la diferencia fiscal, que nos puede hacer daño, contrabando, blanqueo o la usurpación de las aguas porque más de 1.000 campos de fútbol de aguas españolas se las apropia Gibraltar como aguas de fondeo. Y otra serie de asuntos, como que va a pasar con la base naval y con nuestra reclamación de soberanía compartida. O la presión que sufre el Puerto de Algeciras porque en Gibraltar no se pagan tasas por la emisión de gases de efecto invernadero, como puede pasar con el suministro de combustible a barcos. Esa competencia desleal no la podemos permitir”, indicó.

Landaluce afirmó que no ha visto ningún documento sobre la negociación. “No se nos ha mostrado nada. Queremos lo mejor, que no se equivoque y que luche por el Campo de Gibraltar. Solo una duda: Picardo, después de las vacaciones de cinco días del presidente, dijo que Pedro Sánchez que era bueno que siguiera porque es el que mejor le viene a Gibraltar, pero ¿le viene bien al Campo de Gibraltar?", sentenció el senador del PP.