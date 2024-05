Los alcaldes de Algeciras, La Línea y San Roque, expectantes ante la reunión con Albares sobre Gibraltar

Los alcaldes de Algeciras, La Línea y San Roque han recibido con expectación la convocatoria anunciada por el Ministerio de Exteriores para explicar a los regidores del Campo de Gibraltar, así como con representantes de la Junta de Andalucía y de la Mancomunidad, los detalles del futuro acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido sobre Gibraltar.

El alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco (La Línea 100x100), que este mismo lunes reclamaba en rueda de prensa dicha reunión, manifiesta s que acudirá con "expectación y optimismo moderado". "Es un tema que nos preocupa muchísimo", ha manifestado, ya que "once mil trabajadores que residen en nuestra ciudad y trabajan en Gibraltar tienen una gran incertidumbre sobre su futuro". Ha subrayado otras "aristas" que afectan a su localidad, donde "un tercio de la facturación de nuestras empresas, de media, se corresponde con clientes gibraltareños", así como "asuntos relacionados con fiscalidad, ambientales y demás, que van a tener incidencia directa en nuestro municipio". Franco también espera conocer los planes respecto "al posible uso compartido de la aeropuerto" gibraltareño, así como "la situación en la que quedaría el suelo en el que actualmente se encuentra la Aduana y las consecuencias en el caso del desmantelamiento de ésta".

Para el alcalde de Algeciras y senador popular, José Ignacio Landaluce, el objetivo es saber cuál es el acuerdo "con antelación suficiente para poder aportar, porque nadie conoce mejor el Campo de Gibraltar que su gente". Existe la necesidad de poder "corregir a tiempo lo que no convenga y resaltar lo que nos beneficie". "No queremos que el tratado nos haga un roto. ¿Queremos un acuerdo? Sí ¿cualquier acuerdo? No. Queremos el mejor posible y si tiene perjuicios para el Campo de Gibraltar, quitarlos, porque nos va a afectar muchísimo". "No nos tratan con confianza. Ha pasado más de un año y medio de la última reunión y cuando no conoces algo ese desconocimiento te produce preocupación y no queremos eso, queremos seguridad en nuestro presente y en nuestro futuro", ha concluido Landaluce.

El alcalde de San Roque y diputado socialista, Juan Carlos Ruiz Boix, que ha agradecido a Albares la cita del lunes, recuerda que en noviembre de 2022 el ministro ya recibió a los alcaldes. "Allí tuvimos la oportunidad de ofrecer nuestras sugerencias, nuestras propuestas, de entregarle documentos compartidos por parte de la Mancomunidad de Municipios del campo de Gibraltar, algunos planes especiales de municipios”. Entiende Ruiz Boix que “ese documento con esas aportaciones y sugerencias han estado protagonizando la defensa de las posiciones de nuestro país, en defensa también de los municipios del campo de Gibraltar".

Las conversaciones, a juicio del alcalde sanroqueño, permitirán “desarrollar nuevas actuaciones que permitirán alcanzar el reto del objetivo que se puso el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que es la primera persona que habló en la comarca de alcanzar esa zona de prosperidad compartida”. Explicó Ruiz Boix que esa zona de prosperidad compartida “debe realizarse obteniendo mejores economías, ayudas de riqueza a compartir, y sobre todo más generación de empleo para una zona que está castigada por el desempleo, pero que tiene una dependencia de más de 15.000 personas que trabajan al otro lado de la verja hoy”.