Alberto Achirica: "Siento mucho haber defraudado a la afición de la Balona"

Alberto Achirica, que, como había adelantado Europa Sur, este lunes consumó su salida de la Real Balompédica Linense después de un año desempeñando las funciones de director deportivo, calificó la temporada que finalizó el pasado domingo con los albinegros en novena posición del grupo IV de Segunda Federación como “muy mala para un equipo recién descendido en cuanto a resultados y sobre todo a nivel sensaciones” aunque evitó hablar de “fracaso”, porque entiende que eso supondría asumir “una falta de trabajo” que en su opinión no ha existido. “Se podía haber hecho mejor, pero hicimos todo lo que pudimos”, garantizó. “Siento mucho haber defraudado a la afición y como lo bueno que tiene el fútbol es que ya empieza una etapa nueva y deseo de todo corazón que la próxima campaña sea mejor para los balonos, que lleváis dos años muy malos”.

“La temporada ha sido muy mala en lo que se refiere a los resultados”, asumió Achirica, en la rueda de prensa que, como adelantó Europa Sur, hizo oficial su salida de la entidad. “Tuvimos la oportunidad de medio blanquearla el domingo, con la tercera victoria consecutiva y la clasificación para la Copa del Rey, pero no fuimos capaces de competir en Lebrija”, en referencia al partido de la última jornada, en el que los de Antonio Fernández Rivadulla cayeron 2-0 a manos del Atlético Antoniano.

“En cualquier caso la temporada ha sido muy mala a nivel de sensaciones”, añadió. “En ningún momento tuvimos identidad, nos sentíamos muy cómodos con un sistema que consistía en jugar en largo, que fue afectivo por momentos, pero que no lo fue la mayor parte de las veces”.

El ya exdirector deportivo balono defendió al propietario de la entidad, Andrés Roldán, de quien dijo que esta temporada “se ha gastado mucho dinero”. “Otra cosa es que hayamos invertido menos que los que estaban a nuestro alrededor y que en las plantillas de UCAM o Estepon había jugadores con mayores perfiles y los tres nos hemos quedado fuera del play-off, cuando partíamos como favoritos”.

“Siempre que hemos necesitado dinero Andrés (Roldán) no ha dudado un momento en gastar” aseguró. “En el mercado de invierno se le pidió un esfuerzo para corregir lo que se había hecho mal en verano y no puso una sola traba”.

“Andrés (Roldán) llegó tarde, yo también lo hice y lo mismo sucedió con Mere y cuando nos pusimos a planificar la plantilla teníamos cero jugadores y los rivales, incluso los recién ascendidos, doce o quince, aunque eso no se le puede achacar a nadie, son los tiempos, las situaciones”, aseveró.

“Es cierto que antes de la llegada de Mere podíamos haber firmado, pero eso hubiese sido perder el tiempo y el dinero, porque la Balona, un recién descendido y con la exigencia que tiene, en esta categoría precisa rendimiento inmediato y si tienes jugadores en los que no cree el entrenador, es un problema”, relató.

“La tardía confección de la plantilla ha supuesto un problema para la Balona”, asumió sin ambages.

“Además nos encontramos con que algunos de los que habían descendido con el equipo no es que no quisieran jugar en Segunda RFEF, es que algunos, como Alu Koroma, ni siquiera venía a entrenar”, sostuvo, aunque el de Sierra Leona acabó enrolándose primero en el Vélez y más tarde en el Orihuela, rivales ambos de los albinegros en la competición.

“Nosotros cometimos dos errores en esa planificación tardía y en los que asumo la culpa: no haber despedido antes a Damian Gojkov y contar con dos porteros seniors, porque echamos en falta esas dos licencias, ya que llegamos a ir a algunos partidos con trece o catorce jugadores de la primera plantilla”, detalló.

El extécnico balono argumentó la decisión de esperar hasta las últimas semanas del verano a la espera de posibles descartes de Primera Federación que en su momento defendieron con vehemencia tanto él como el entonces entrenador, Baldomero Hermoso Mere: “Por un lado decidimos ir por jugadores que ya conocíamos, que sabíamos que tenían un buen día a día y que podían aportar muchas cosas. Y por otro esperar, pero es cierto que los últimos que llegaron no aportaron lo que de ellos se esperaba”.

Achirica rompió una lanza en favor de Aridane Santana, de quien dijo: “Creo que se ha sido injusto con él, que se le han exigido cosas que probablemente no le correspondían a él, pero nadie ha hecho mejores cosas en menos tiempo que él, es uno de los pocos a los que no se le puede reprochar nada. ¿Qué podía haber tenido un rendimiento mejor de cara a puerta? Seguro. Pero hace mejor a todos los que tiene alrededor y ayuda mucho en el trabajo diario”.

“También creo que hicimos una corrección de esa mala planificación en enero, aunque no podíamos competir económicamente con Marbella o Estepona, pero tuvimos mala suerte y varios de ellos se lesionaron como sucedió con Moi Parra o Nando Copete y no dimos el callo en febrero y marzo, que es cuando se deciden las cosas”, defendió. “Si Santi Jara hubiese vuelto dos meses antes hubiésemos peleado por el play-off”.

El exdirector deportivo no tiene otro remedio que asumir que los números de la segunda vuelta, a pesar de esa supuesta mejoría en el mercado de invierno, son peores que los de la primera mitad de la competición. “A Antonio Romero creo que le ha pesado mucho ser el preferido de todo el mundo y Nando Copete ha estado muy por debajo del rendimiento que pensábamos que iba a dar aunque ambos son jugadores de Primera Federación”, detalló. "Estábamos contentos con el mercado de invierno, pero no dio el rendimiento esperado”, sentenció.

“Para mí que el verdadero problema es que no supimos jugar en nuestro estadio, hemos tirado la temporada en casa. Hemos sido de los peores equipos del grupo como locales y de los mejores fuera”, defendió.

Mere

Preguntado por Baldomero Hermoso Mere dijo: “Creo que no tuvo las herramientas para poder triunfar y eso es responsabilidad de los dos. Y por otro lado tuvo mala suerte en cuanto a lesiones y en otros aspectos”.

“Lo que no se debe olvidar es que le llegada de Aridane (Santana) nos hizo cambiar la visión de la temporada, porque cuando no estábamos seguros basábamos nuestro juego en él, pero no Mere, los jugadores... hasta que llegó un punto en que nos hicimos predecibles, los rivales cambiaban su forma de jugar y todo eso nos lastró”, analizó.

“Yo me llevo la espina de no haberle podido proporcionar a Mere esas herramientas que necesitaba, porque considero que es una de las mejores personas y de los mejores profesionales que he conocido, pero es verdad que le superó la situación y el mayor culpable es muy probable que fuese yo”, analizó.

Achirica negó con rotundidad que se hubiese visto condicionado por la imagen y el currículum de Mere, aseguró que no había hecho concesiones al técnico portuense que hubiese negado a otro entrenador. “Me hubiese parecido contraproducente trabajar así, porque se necesitaba rendimiento inmediato y traer jugadores de los que yo tuviese una opinión que el no compartía era perder recursos”.

Lesiones

El cartagenero también negó que el club asumiese un riesgo extra en verano al haber contratado a varios jugadores que habían sufrido lesiones de gravedad en un pasado cercano. “Es cierto que un futbolista que se lesiona puede tener más facilidad para volver a hacerlo, es verdad que supone un riesgo, pero no creo que haya tenido una incidencia decisiva”.

“La lesión actual de Víctor (Olmo) es de la otra rodilla, no de la que se dañó antes; Dani Santafé viene de jugar veinte partidos y se ha roto la rodilla; Santi Jara es cierto que acumula lesiones en otros años pero con alguien como él merece la pena correr ese riesgo”, detalló.

Preguntado específicamente por Javi Fernández, al que conocía de su paso por San Fernando y que se marchó sin haber debutado, replicó con rotundidad: “La lesión que sufrió no venía de otras que hubiese tenido anteriormente”.