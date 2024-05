Fernández Rivadulla: "Estoy muy disgustado, pido disculpas a la afición"

Antonio Fernández Rivadulla, entrenador de la Real Balompédica Linense, mostró su pesar tras la derrota por 2-0 ante el Antoniano para finalizar la temporada en Segunda Federación, un marcador que supone que los albinegros se quedan fuera de la próxima edición tanto de la Copa del Rey como de la Copa Federación. "Estoy bastante disgustado, por no decir muy disgustado, porque teníamos mucha esperanza de intentar conseguir la séptima posición -que daba acceso a jugar al Copa del Rey- y no hemos sido capaces. Pido disculpas a la afición que se ha desplazado y a la que nos siguió desde La Línea. Lógicamente nosotros somos culpables de la derrota", afirmó.

"A favor de algo que pudimos hacer bien, el equipo dio la cara en todo momento, y en la primera parte tuvimos tres o cuatro ocasiones en las que el portero estuvo muy inspirado. Nada más empezar la segunda parte tuvimos un palo de Pitu. Si hubiésemos estado acertados de cara a gol hubiésemos tenido otro resultado. Pero al final la sensación es de decepción pura por no estar a la altura de lo que queríamos, que era terminar bien. No es un buen momento ahora mismo para hacer valoraciones porque no hemos conseguido el objetivo", analizó el entrenador albinegro.

El preparador orensano incidió en pedir disculpas a la afición. "En el tramo final del campeonato, con las dos últimas victorias, volvió a creer en nosotros y no hemos pedido devolverles el favor de animarnos desde principio a fin. Hay que estar orgullosos de la buena afición que tenemos", destacó.

Sobre el rival, Fernández Rivadilla indicó: "Sabíamos el escenario que nos podíamos encontrar, con campo sintético y muchos condicionantes. Cada equipo juega con sus armas. Nosotros planteamos un partido serio con gente con buen juego aéreo, porque sabíamos lo que el rival podía hacer, y nos marcaron un gol de córner. Estoy decepcionado porque trabajamos en ello, sabíamos que podían hacerlo y nos marcaron así", sentenció.