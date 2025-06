'La hormiga Miga', una gran serie en la que la Hormiga Miga nos da una gran clase a los humanos

El 27 de febrero de 2021, en La Estantería presentamos una lista con 25 libros esenciales de la literatura infantil y juvenil. Era una lista difícil de realizar ya que son muchísimos los libros que no debemos perdernos, pero el espacio es el mayor problema de los lectores empedernidos, tuvimos que conformarnos con esta escueta recomendación. Cerraba la lista, que se ordenó por años de publicación, La hormiga más amiga de la hormiga Miga de Emili Teixidor.

La Hormiga Miga llegó a nuestras librerías en 1997 y obtuvo el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. Son muchos años correteando entre nuestras librerías y dándonos unos magníficos consejos para trabajar por un mundo mejor.

Los animales tienen nombres y es curioso cómo identificamos su denominación con características humanas. Si decimos cabra o mono a una persona es un insulto por su comportamiento, lo mismo que cuando decimos hacer el ganso, con lo formal que es este ave. Peor aún es nombrarle cerdo, cochino o marrano, es como decirle que su aseo no es el apropiado. Si lo identificamos con un burro o un asno, es que es muy torpe intelectualmente, con lo listos que son los equinos. Aún es peor nombrarlo como gusano. Pero ¿y hormiga? Las hormigas son laboriosas, cooperativas, trabajadoras incansables, muy sociales con sus hermanas del hormiguero, incluso se sacrifican por la comunidad. Piensan en el futuro y por ello se esfuerzan en el presente, todo lo contrario de las cantoras chicharras. Por todo ello, es el personaje ideal para los más pequeños del cole y de casa.

📘 La amiga más amiga de la hormiga Miga

Texto de Emili Teixidor i Viladecàs e ilustraciones de Gabriela Rubio.

📖 Tapa blanda, 86 páginas, 19 x 12 cm.

La hormiga Miga, harta de ir en fila siempre con sus compañeras, decide marcharse a ver mundo. Ayudada por otros animales, la mariquita Quita, el escarabajo Bajo, el lagarto Harto, y otros, acaba subiendo hasta la cabeza de la jirafa Rafa, para saber qué se ve desde un lugar tan alto. Desde la cabeza de Rafa, Miga descubre el secreto: detrás del horizonte hay otros mundos, otros amigos, porque la tierra es redonda y todo lo que sube, baja, y todo lo que está alto, un día se cae. Cuando se va de la cabeza de la jirafa Rafa, Miga cuenta su secreto a sus amigos: hay otros mundos. La vida de una hormiga es el hormiguero, es donde puede llevar una jornada tranquila y cómoda, pero el mundo está para disfrutar de él. La lectura es una invitación a descubrir la belleza que nos rodea, a que levantemos la cabeza y disfrutemos del mundo.

👧 Recomendado a partir de los 7 años.

⏱️ Tiempo de lectura: 1 h 10 min

🌍 La vuelta al mundo de la hormiga Miga

Texto de Emili Teixidor i Viladecàs e ilustraciones de Daniel Iglesias Padrón.

📖 Tapa blanda, 147 páginas, 19 x 12 cm.

Como todas las mañanas, la hormiga Miga ha intentado salir del hormiguero, pero no ha podido. Una gran fila de hormigas esperaba con miedo qué era lo que estaba obstaculizando la tarea diaria. Pero no tuvo que esperar mucho tiempo. Miga salió y se subió en una montaña oscura, negra... ¿podría ser un animal? Pues no, era el zapato de un señor que es periodista y se dispone a dar la vuelta al mundo. En su diario describe todo lo que observa: desde las momias de Egipto hasta los secretos escondidos bajo la espesa niebla de Londres. ¿Qué aventuras vivirá nuestra amiga la intrépida hormiga Miga? Una divertida historia que nos enseñará costumbres y tradiciones del mundo. Son 26 capítulos mega divertidos y educativos, organizados en carnés de visitas de cada uno de los países por los que viaja nuestra amiga la hormiga Miga.

👧 Recomendado a partir de los 8 años.

⏱️ Tiempo de lectura: 2 h 15 min

🪲 La hormiga Miga se desmiga

Texto de Emili Teixidor i Viladecàs e ilustraciones de Gabriela Rubio.

📖 Tapa blanda, 128 páginas, 19 x 12 cm.

La reina de las hormigas se pone furiosa cuando se entera de que la hormiga Miga se ha marchado al bosque para hacer amigos y contemplar el horizonte. Así que manda a sus soldados para que la apresen y la metan en el calabozo. A pesar de eso, Miga no se da por vencida y explica a la reina y a las otras hormigas la necesidad de ampliar horizontes, de observar todo lo que nos rodea, de transformarnos en un espejo que refleje el mundo de nuestro entorno.

👧 Recomendado a partir de los 7 años.

⏱️ Tiempo de lectura: 2 h 25 min

💞 La hormiga Miga... ¡liga!

Texto de Emili Teixidor i Viladecàs e ilustraciones de Gabriela Rubio Márquez.

📖 Tapa blanda, 112 páginas, 19 x 12 cm.

Con la llegada de la primavera, la hormiga Miga organiza un concurso para premiar el mejor vestido, la mejor canción y la historia de amor más emocionante.

👧 Recomendado a partir de los 7 años.

⏱️ Tiempo de lectura: 2 h 10 min

📖 Cuentos de intrigas de la Hormiga Miga

Texto de Emili Teixidor i Viladecàs e ilustraciones de Gabriela Rubio Márquez.

📖 Tapa blanda, 96 páginas, 19 x 12 cm.

La hormiga Miga rechaza completamente la inactividad. Para contrarrestar el duro invierno ha decidido calentar el espíritu con una receta infalible: contando cuentos. ¿Conseguirá atrapar la atención de los demás animales? Otra divertida historia de un insecto que siempre está a favor de la amistad, la naturaleza y la apertura a horizontes más amplios.

👧 Recomendado a partir de los 7 años.

⏱️ Tiempo de lectura: 1 h 50 min

🏛 Los Secretos de la Hormiga Miga

Texto de Emili Teixidor i Viladecàs e ilustraciones de Gabriela Rubio Márquez.

📖 Tapa blanda, 128 páginas, 19 x 12 cm.

A la hormiga Miga se le ocurre una gran idea: construir un museo en honor a los animales que han ayudado a los humanos. Sin embargo, el día de la inauguración, las hormigas amazonas atacan el hormiguero. ¿Podrá Miga evitar la destrucción? Este libro resalta la importancia del diálogo para resolver conflictos y la fuerza del trabajo en equipo para superar las dificultades.

👧 Recomendado a partir de los 7 años.

⏱️ Tiempo de lectura: 2 h 15 min

📚 La hormiga Miga en la biblioteca

Texto de Emili Teixidor i Viladecàs e ilustraciones de Gabriela Rubio Márquez.

📖 Tapa blanda, 80 páginas, 19 x 12 cm.

La hormiga Miga acude a la biblioteca porque la hormiga reina está enferma y le ha pedido unos cuantos libros para entretenerse durante su convalecencia. La lechuza Andaluza, la bibliotecaria, le hará un recorrido por las distintas salas de la biblioteca y le hablará de libros escritos hace muchos, muchos años.

👧 Recomendado a partir de los 7 años.

⏱️ Tiempo de lectura: 1 h 35 min

🏺 La hormiga Miga se hunde en la historia

Texto de Emili Teixidor i Viladecàs e ilustraciones de Gabriela Rubio Márquez.

📖 Tapa blanda, 128 páginas, 19 x 12 cm.

La hormiga Miga está excavando una de las galerías más profundas del nido, cuando la tierra se hunde bajo sus pies y va a parar a un yacimiento arqueológico. Allí conocerá a Clío, una hormiga arqueóloga que le acompañará en un viaje singular. ¿Qué emocionantes peripecias les esperan? Una divertida historia de aventuras que entretiene y enseña al mismo tiempo.

👧 Recomendado a partir de los 7 años.

⏱️ Tiempo de lectura: 2 h 15 min

🔮 La Hormiga Miga, megamaga

Texto de Emili Teixidor i Viladecàs e ilustraciones de Gabriela Rubio Márquez.

📖 Tapa blanda, 64 páginas, 19 x 12 cm.

Soluciones fáciles a problemas... ¿difíciles? La hormiga Miga pone orden en el bosque y ayuda a sus animales a estar contentos y satisfechos con ellos mismos. Una historia que enseña que se puede ser feliz pero solo si se tiene tranquilidad interior.

👧 Recomendado a partir de los 6 años.

⏱️ Tiempo de lectura: 1 h 15 min

👧 Los pequeños lectores recomiendan

Valeria Roldán Castillo, alumna de 4º de Primaria:

"Me encanta los cuentos de la hormiga Miga. El último que he leído es La hormiga Miga megamaga. El libro trata de unos animales que quieren hacer realidad sus sueños, pero ellos solos no podían. Pero en el bosque está la hormiga Miga para ayudarlos y hacer realidad sus sueños. Mi parte favorita ha sido la de los elefantes, y me encantan los nombres nuevos que les ha dado. He aprendido que hay que ayudar a todos, sin tener en cuenta quién es, y que si tú quieres, los sueños se harán realidad".

✒️ La hormiga Miga

Sus libros están llenos de prosa poética, son sencillos de leer y muy amenos. En ellos se nota la experiencia docente de Emili Teixidor, tienen un objetivo claramente educativo: la adquisición de conocimientos de naturaleza, historia y geografía, pero todo ello de una forma divertida.

🧩 Actividades con su lectura (centradas en La vuelta al mundo de la hormiga Miga)

🔸 Antes de empezar a leer: La protagonista del libro es una hormiga, ¿cómo crees que es ella? La describimos tanto física como emocionalmente.

🔸 Durante la lectura: La hormiga Miga está viajando por el mundo, compara su información con la que tenías de ese país.

🔸 Finalizado el libro: Nos convertimos en creadores. Confeccionamos en el aula distintos espacios para cada uno de esos lugares que nos ha mostrado la hormiga Miga, y también un carné para visitarlo. Podemos crear otros espacios de visita como puede ser nuestra comunidad y nuestra localidad.

👤 Autoría

Emili Teixidor i Viladecàs: Roda de Ter (Barcelona). Estudió Magisterio, Derecho, Periodismo, Filosofía y Letras. Se dedicó unos años a la pedagogía. Fundó una escuela de renovación pedagógica. Ha colaborado en programas de radio y televisión, también en diarios, cine y teatro. Aunque se le conoce principalmente por ser autor de una amplia y variada producción literaria. Ha sido premiado en numerosas ocasiones con diferentes galardones como el Joaquim Ruyra de la Generalitat de Cataluña de Literatura Juvenil, el Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, el Sant Jordi, la Lletra d’Or, el Joan Crexells y el M. Á. Anglada, (estos tres últimos por su novela Pan Negro). Fue finalista del premio Europa de Poitiers y candidato español al premio Andersen.

Gabriela Rubio Márquez: Las Palmas de Gran Canaria. Estudió diseño gráfico y es escritora e ilustradora. Cuenta con una extensa trayectoria como autora de libros infantiles, como ilustradora y también como docente en el campo de la ilustración. En la actualidad combina la escritura y la ilustración con la docencia, además de coordinar el Postgrado de Ilustración para libros Infantiles y Juveniles de la Escuela Eina Diseño y Arte de Barcelona. Ha publicado más de veinte títulos como autora, tres novelas entre ellos, un álbum ilustrado en Francia y otro en Japón. Sus ilustraciones se han llenado siempre de brujas, mujeres, hombres, niños... pero, sobre todo, de animales, como indican algunos de los títulos de sus trabajos.