25 libros imprescindibles de la literatura infantil y juvenil

Esta es una lista personal, podría ser mucho más larga, pero esto es como los colores, los tenemos de todos los tonos. El orden es por el año de publicación. Tampoco he querido indicar más de un libro del mismo autor. Lo fácil es realizar la lista, pero ese libro que nos gusta tanto puede convertirse en una auténtica tortura para mucha gente menuda. Es difícil crear afición lectora al que no la tiene, pero es muy fácil crear alergia a los libros con la obligatoriedad incluso a los que les gusta leer. Por ello deseamos crear herramientas para poder transmitir el placer de leer, no la obligación.

“ Robinson Crusoe ”, de Daniel Defoe (1719).

" Los tres mosqueteros ", de Alexandre Dumas (1844)

" Moby Dick ", de Herman Melville (1851)

" Alicia en el País de las Maravillas ", de Lewis Carroll (1865)

" Veinte mil leguas de viaje submarino ", de Julio Verne (1870)

" Las aventuras de Tom Sawyer " de Mark Twain (1876)

" La isla del tesoro " de Robert Louis Stevenson (1883)

" El príncipe feliz ", de Oscar Wilde (1888)

" El Corsario Negro ", de Emilio Salgari (1898)

" El maravilloso mago de Oz ", de Frank Baum (1900)

" Colmillo blanco ", de Jack London (1906)

" Winnie-the-Pooh ", de A. A. Milne (1926)

" The Hobbit ", de J. R. R. Tolkien (1937)

" El principito ", de Antoine de Saint-Exupéry (1943)

" Pippi Calzaslargas ", de Astrid Lindgren (1945)

" El león, la bruja y el armario " de C. S. Lewis (1950)

" El pequeño Nicolás ", de René Goscinny e ilustrados por Jean-Jacques Sempé (1959)

" La Historia Interminable ", de Michael Ende (1973)

" El pequeño vampiro ", de Angela Sommer-Bodenburg (1979)

" El pirata Garrapata ", de Juan Muñoz Molina (1982)

" Matilda ", de Roald Dahl (1988)

" Manolito Gafotas ", de Elvira Lindo (1994)

" Adivina cuánto te quiero ", de Sam McBratney e ilustrado por Anita Jeram (1995)

" Harry Potter y la piedra filosofal ", de J.K. Rowling (1997)

”, de J.K. Rowling (1997) “La hormiga más amiga de la hormiga Miga” de Emili Teixidor (1997)