‘Bartolillo, el grillo’ Una fábula moderna que nos enseña lo importante que es la colaboración

Una fábula es una narración breve, en prosa poética o en verso, en la que sus personajes son animales pero que en muchos casos realizan acciones de los humanos, que son escritas con una claro objetivo didáctico, educativo o moral y que se plasma en su final o “moraleja”.

María Carrascal Martín es la responsable del trabajo fin de grado La fábula como instrumento didáctico y su trabajo a partir de la dramatización. Un estudio muy completo donde se subraya la importancia de la literatura infantil dentro de un aula de Educación Primaria y se centra en las fábulas.

Las fábulas se iniciaron en Mesopotamia y en la India, eran el manual de enseñanza de los hijos de la nobleza para educarlos en las virtudes y los valores. Vichnusarman o Visnu Sharma, es un escritor indio que creó las fábulas “Panchatantra”. Muchas de estas fábulas tienen en común los mismos temas que las de Esopo.

Fábulas de Samaniego y Fábulas de Tomás Iriarte. Ambos libros ilustrados por Olga Cuélla. Son libros al viento, que están libres en internet, gratuitos, y no se han producido en papel. Es una completa colección de fábulas escritas en el siglo XVIII.

Actualmente las fábulas siguen vivas, como ejemplo claro traemos Bartolillo, el grillo. Los personajes de este cuento son un grupo de amigos, bichitos, que están en el aula de la señorita Avispada. Todos ellos se llevan muy bien, pero Bartolillo no tiene confianza en sus capacidades. Es un poco miedoso, más bien es muy miedoso. Para él todo era muy peligroso, correr, saltar, nadar o volar, no eran para Bartolillo. Tito, Lasaña, Remontes y Avispada entran en acción. Si quieres disfrutar de esta estupenda y moderna fábula no pierdas tiempo y léela.

Bartolillo, el grillo. Editorial Bruño. Tapas blandas, tamaño 17,5 x 17,5 cm, con 32 páginas. Es una magnífica fábula moderna en la que nos presenta a un alumno con mucho miedo. Este miedo lo bloquea en su trabajo diario, además no le gusta quedar mal ante sus compañeros, por ello no puede avanzar. Pero la ayuda de sus compañeros y de su maestra le hará superar sus limitaciones. Es un buen libro para iniciarse en la lectura, pero también muy apropiado para el alumnado de primaria, ideal para la asignatura de Ciudadanía, Valores Sociales y Cívicos. Recomendado a partir de los 3 años.

Tiempo de lectura 15 minutos y otros muchos de juego y debate.

Una alumna realiza una actividad con el libro. / E. S.

Los pequeños lectores recomiendan

Valeria Becerra Maza, alumna de 5º: “Creo que el libro “Bartolillo, el grillo” puede ser muy útil para mí y para mis compañeros porque da un mensaje que es muy importante: ¡Qué equivocarse no es un fracaso, es parte del aprender! Algunas veces sentimos que tenemos miedo cuando tenemos que hacer algo nuevo como levantar la mano para preguntar o hacer alguna tarea difícil. Leer un libro o un cuento nos ayuda a intentarlo, aunque no estemos muy seguros. También es importante la amistad y el apoyo de los demás. En el colegio podemos ayudarnos los unos a los otros como Bartolillo y sus amigos. Cuando alguien tiene miedo o cree que no es capaz, hay que darle ánimo y fuerzas para que lo intente. Por eso creo que este libro puede ayudarnos a ser más valientes, mejores compañeros y pensar en los demás.”

Actividades con su lectura:

Como siempre las realizamos en tres momentos.

Antes de empezar a leer: Título e ilustración de portada. ¿Te gustan los libros en los que son protagonistas los animales? ¿Qué le puede suceder a este pequeño grillo?

Durante la lectura: Vamos a crear a otros amigos de Bartolillo que le ayuden a superar otros miedos que podría tener y realiza un dibujo de esa aventura.

Finalizado el libro: Llevamos la fábula a nuestra aula, a nuestro colegio. ¿Conoces algún Bartolillo en el cole? ¿Cómo podríamos ayudarlo? Planteamos una línea de trabajo donde vamos indicando “miedos-problemas” a los que damos respuestas con actividades concretas para superarlo, para ayudarlos.

Autoría

Raquel Sánchez Ortiz. Nació en Zaragoza, actualmente vive en Madrid. Escritora, cuentacuentos, animadora infantil y librera. Tras muchos años dedicándose a leer libros ha saltado a escribirlos con el objetivo de contribuir a construir un mundo mejor, más amable, en el que todos nos ayudemos. Sus libros publicados son: “Lasaña la araña, un cuento sobre el acoso escolar”, “El día que amaneció nublado”, “Los misterios de Raquel”, “Tito, el gusanito” y “5º es un mundo distinto”.

Mª Luisa Torcida Álvarez. Oviedo. Ilustradora. Licenciada en Bellas Artes por la Escuela de San Fernando de Madrid. Curso de Adaptación Pedagógica. Profesora Titular de Dibujo en las Escuelas de Arte del Principado de Asturias. Ha ilustrado más de cien títulos. Entre sus creaciones se encuentra el gran éxito "Las divertidas aventuras de las letras" y de los libros asociados como "ABCTrazos" y “Pintaletras". También destacamos los álbumes "Te quiero un montón" y "Samuel casi no tiene miedo"

Borja Sauras. Dibujante e ilustrador. Dentro de su producción destacamos los álbumes: ¿De qué estará hecha la luna?, Menú de versos y Yo duermo con un oso.

Entrevista por parte del alumnado de 5º de primaria a Raquel Sánchez Ortiz. Buenas tardes, Raquel, en el Club de lectura participan alumnos desde 4º de Primaria hasta jóvenes que ya están en la Universidad y que continúan colaborando. “Bartolillo, el grillo” se encuentra en el Rincón de la lectura del colegio, que es visitado desde los tres años, pero también ha sido leído por el alumnado de 4º y 5º como “Fábula moderna” que nos da una clase magistral de la educación, tanto en la colaboración del grupo- aula, como en la autosuperación.

Nuestra columna en Europa Sur, poco a poco, ha madurado, y de una primera crítica al libro leído, actualmente tenemos distintos apartados. El que más agrado tiene es “Los pequeños lectores recomiendan”. En estos momentos estamos intentando realizar pequeñas entrevistas por parte del alumnado a los autores. Es algo complicado, porque no siempre los conocemos, además tenemos el problema del tiempo, pero ya hemos realizado algunas.

Estas son las preguntas que han realizado el alumnado de 5º de primaria:

Hola, José Ramón. Me encanta la iniciativa en Europa Sur y me parece maravilloso tu compromiso por fomentar el amor y el sentido crítico con la lectura. Y, sobre todo, me siento muy halagada porque hayaís incluido a mi grillito en vuestras lecturas.

¿Desde cuándo escribes? Te contesto encantada a las preguntas: Escribir, escribo desde adolescente, pero me propuse publicar mis obras en 2015.

¿Por qué te gusta escribir? Me gusta escribir porque siento la necesidad de contar una historia que se me ha ocurrido y de compartirla con el mundo. Además, me relaja mucho.

¿Cuál es tu método creativo? Mi método creativo es un poco anárquico, seguramente porque no vivo de la escritura, bueno, no de la mía, ya que soy librera, je je. Mi método consiste en escribir una idea que se me ocurre e ir puliéndola hasta que la historia está contada de la mejor manera posible. Básicamente es una cuestión de inspiración.

¿Qué tiempo le dedicas? Actualmente, le dedico poco tiempo porque mi labor de librera me absorbe bastante, pero voy aprovechando a ratitos para seguir escribiendo aventuras de nuevos personajes, o apuntando ideas que cojo más adelante y desarrollo y así.

¿Solo escribes para los pequeños? La verdad es que me encantaría escribir para adultos, pero lo cierto es que las ideas que me surgen son para público infantil, eso sí, de todas las edades.

Bartolillo es una fábula moderna ¿Por qué utilizar la fábula hoy en día? Bartolillo mantiene el estilo y estructura de "Tito, el gusanito" que se publicó en 2021, también en la colección Chiquicuentos de la ed. Bruño, y "Lasaña, la araña. Un cuento sobre el acoso escolar" de Avant Editorial, que se publicó en 2016. No pretendía hacer una fábula moderna cuando escribí ninguno de ellos, pero si contar historias cuyos protagonistas sintieran cosas que puede sentir cualquier peque y que así se sintieran identificados o pudieran empatizar con otros peques que se sintieran así.

Bartolillo es un personaje muy agradable, que rápidamente es querido por los más pequeños, ¿Cómo se te ocurrió este personaje? ¿Cómo nació? ¿En qué te inspiraste? Pues todo empezó con "Tito, el gusanito" (amigo de Bartolillo), que fue el primer cuento que escribí, aunque no fuera el primero en publicarse. Tito surgió porque a mi hija le pasaba como a él y yo quería hacerla sentir mejor y hacerle ver que a veces lo que nos hace especial no es tan "visible" pero es igualmente importante. Después, de Tito, escribí Lasaña la araña, porque veía que el tema del acoso escolar empezaba a edades más tempranas de lo que se hablaba en las noticias y pensé que si lo comenzábamos a tratar y empezábamos a buscar soluciones en los más pequeños, quizás haríamos que el problema fuera un poco menor cuando fueran mayores. Y Bartolillo, surgió también, porque a mi hija le daban miedo algunas cosas y sabía que no era la única y quise mostrar que con ayuda se pueden vencer. Creo que Bartolillo resulta muy tierno porque es fácil entenderle, porque todos hemos sido alguna vez Bartolillo, y si tenemos la suerte de tener gente alrededor que nos anima a superarnos lo conseguimos más fácilmente.

¿Tienes nuevos proyectos pensados para el futuro? Además de las historias de otros de los amigos de Bartolillo, tengo varios cuentos escritos, unos más divertidos, otros más alocados, y también tengo varios proyectos de novela infantil en la línea de "5º es un mundo distinto".

Os quería agradecer que me dejéis formar parte de este proyecto y animar a seguir leyendo y descubriendo nuevas historias y también a escribir las vuestras y a compartirlas.

Muchas gracias por contestar a las preguntas de los pequeños lectores. Muchísimas gracias a vosotros por pensar en Bartolillo y en mí. Fantástico el artículo de "Reciclones en acción", y fantástica tu labor y compromiso. Con lo que curráis los profes que, además, dediques tiempo a todo este proyecto es realmente admirable. Un fuerte abrazo.